Jennifer Batten escuchaba desde muy joven a los Jackson Five en la radio. Sonaban en todas partes y se convirtieron en la banda sonora de sus intereses musicales. Batten creció entre el jazz que escuchaba su padre y la guitarra. Años después escuchó la canción Beat It, de Michael Jackson, y quedó asombrada por el solo de guitarra que el roquero Eddie Van Halen compuso para ese himno del que ya se coronaba como el rey del pop.

En 1987 el propio Michael Jackson se fijó en ella y la escogió para ser la guitarrista acompañante en la gira de promoción de su disco Bad. Volvió en 1993 para el tour del álbum Dangerous y cuatro años después empacó su guitarra y su energía para la gira de History. Ya era parte de la corte del siempre polémico rey del pop.

Battenha tocado jazz, funk, pop y hasta heavy metal. Foto: Cortesía del evento

Por eso se siente cómoda como parte del show tributo a Jackson, This is Michael, que se presentará en Bogotá en el Legends Fest: Tour Mundial 2023, que tiene además el espectáculo de Dios salve a la reina, calificado como el mejor homenaje a la mítica banda inglesa Queen y El cuarto Soda, un show que emula al grupo argentino Soda Stereo.



El concierto se llevará a cabo en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá (autopista Norte km 19, un kilómetro después del peaje), este sábado. Las boletas se consiguen en www.mitaquilla.com.co.



Con tanta experiencia acerca del artista, Batten reconoce que This is Michael tiene todo para traer de nuevo a la memoria a Jackson. “Ver a Lenny Jay, el artista brasilero que asume el papel del rey del pop, prepararse a conciencia en un show que no deja pasar cada detalles de la presentación, me hace transportarme a la década de los 90 y sentirme en un concierto como los que hacía Michael”, revela Batten.

Frente a frente con los fanáticos se ha quedado con las risas, las lágrimas y el asombro de los devotos a muerte del artista.



Algunos nunca pudieron verlo en vivo, mientras otros parecen necesitar un pellizco para darse cuenta de que están ante un clon de su estrella favorita que es capaz de transportarlos a la sensación que causaba el artífice de Thriller cuando se adueñaba de la tarima.

“Disfruto mucho ser parte de esa experiencia ahora. Su música sigue alcanzando a nuevas generaciones, su influencia es incomprensiblemente masiva (…). Él llevó el baile y las canciones a un nivel nuevo y estoy segura de que muchos corrieron a aprender a tocar guitarra por el glorioso sonido de Beat It y el solo de Eddie Van Halen en la canción. Siempre veo a la gente emocionarse con todas las canciones que tocamos y llorar con Man in the Mirror, aunque a mí la canción que más me gusta es Human Nature. Tiene unas partes de guitarra muy impresionantes”. Y afirma que cuando toca esa canción puede imaginar al verdadero Michael Jackson en la mitad del escenario haciendo lo suyo y rodeado de luces láser.



Jennifer Batten en uno de sus solos de guitarra. Foto: Brent Angelo

“Es algo etéreo, de otro mundo”, recalca Batten, que también trabajó con Jeff Beck,su guitarrista favorito; Michael Sembello, el creador del hit Maniac, de la banda sonora del Flashdance, y hasta con el roquero argentino Miguel Mateos en su disco Obsesión.

Asimismo, Jennifer Batten grabó su propia música en los discos Above, Below and Beyond (1992), Jennifer Batten’s Tribal Rage: Momentum; Whatever (2007) o BattleZone (con Marc Scherer, del 2017). Pero reconoce que la experiencia con Michael Jackson en los 90 le dejó una gran enseñanza: darlo todo por el show. “Jackson era muy serio cuando se presentaba en vivo, nunca perdía el ritmo ni la energía a pesar de lo exigentes que eran los shows y que tenía que tomarse varios días, para recuperarse de la gira”.



Batten toca rock, jazz y heavy metal, pero cuando asume su rol en This is Michael tiene claro que tiene que sacar su espíritu más funky.



“Si no hay funky, no funciona. Todo está muy calculado en las guitarras de la música de Jackson, pero puedo improvisar un poco en los solos. En realidad, no se trata solo de tocar las notas en las seis cuerdas, tenemos que hacer que la gente se mueva, y en realidad lo logramos”, finaliza emocionada.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1