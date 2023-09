Como reacción a lo que viene ocurriendo en los últimos días con 'El jefe', la más reciente canción de Shakira, su jefe de prensa en Colombia emitió una breve declaración para expresar la posición de la artista al respecto que se use su tema como parte de contextos políticos o partidistas.



Durante su discurso en una tarima de la plaza de Bolívar, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro señaló este miércoles que la movilización se convocó para defender las reformas que ha propuesto su Gobierno y que van avanzando lentamente en el Congreso.



En relación con la reforma laboral, el mandatario hizo una mención a la más reciente canción de Shakira: 'El jefe'.



"Shakira en su última canción dio en el clavo. Lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso", aseguró el presidente Gustavo Petro.



Luego agregó: "Queremos que la señora de los tintos, la trabajadora, no sufra, que tenga que subirse a un Transmilenio dos horas después de una jornada laboral de 10 o más horas y no puede ver a sus hijos".



Al respecto, pocas horas después, el jefe de prensa de la artista barranquillera se pronunció.

"En ningún momento se ha autorizado por parte de la artista el uso del más reciente sencillo titulado 'El jefe', en contextos políticos o partidistas, como en días anteriores se hizo evidente, para promocionar la reforma laboral de este Gobierno", señala Rodrigo Beltrán, jefe de prensa de la artista en Colombia, según conoció en un primer momento Semana.



Hace unos días, el presidente Gustavo Petro hizo una alusión directa al tema a través de su cuenta en X (antes Twitter) : "Por eso se necesita una reforma laboral", escribió y compartió el videoclip de 'El jefe' que la barranquillera interpreta con la agrupación de regional mexicana Fuerza Regida.

Sobre la reforma laboral, que ya fue radicada pero aún no está agendado su primer debate, en su discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente Petro añadió que se busca que los trabajadores tengan "jornadas dignas, días de descanso, deben tener la oportunidad de abrazar a su familia como seres humanos".

Los temas del discurso del presidente Petro

Plaza de Bolívar. Presidente Gustavo Petro Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Aunque estuvo en duda su aparición en tarima, hacia las dos de la tarde, el presidente Gustavo Petro hizo acto de presencia en la Plaza de Bolívar para hablarle a la multitud que marchó este 27 de septiembre.



Allí habló del acuerdo nacional, con tres pilares: "la verdad, la educación y la tierra", y también se refirió a las reformas sociales que planeta su gobierno.



"Les propongo a hablar, les propongo a los expresidentes, les propongo a los más ricos, a los partidos, a los gremios sociales, les propongo a todos para que hablemos de estos grandes temas. Verdad y educación y tierra como bases de la paz", declaró el mandatario frente a su llamado a distintos sectores para que hagan parte del gran acuerdo nacional.



En cuanto a las reformas se refirió a la salud, al trabajo y una reforma a la educación.



"Si nuestra juventud puede entrar a cualquier rama del saber, esta sociedad será muchísimo mejor", declaró el presidente.Lea acá los detalles del discurso del Presidente en la Plaza de Bolívar este miércoles.

