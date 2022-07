Jean Carlos Centeno, compositor y cantante, hizo una grave denuncia en su página de facebook en las últimas horas. El venezolano preocupó a sus seguidores luego de que mostró un pantallazo de una conversación donde lo amenazan.



(Siga leyendo: Karol G tuvo que cambiar el nombre de ‘Tusa’ por Bad Bunny y J Balvin).

La imagen que subió Centeno es un chat donde un número desconocido le envía una foto de un ataúd con la frase “Ahí solo cabe tu cuerpo”. El remitente sería un teléfono 3219607630.



El cantante no se quedó callado por más tiempo y buscó soluciones para esta problemática. Según lo que dijo en redes, las amenazas vienen ocurriendo desde hace meses pero había intentado ignorarlas.



Añadió que considera que las extorsiones son de parte de personas encarceladas. No dio explicaciones de por qué piensa esto pero según el cantante son presos que se hacen pasar por guerrilleros activos.



“Es de conocimiento público que algunos se dedican a extorsionar a sus víctimas aún desde las cárceles, muchas veces se hacen pasar por guerrilleros activos con mando desde la clandestinidad” señaló.



En los próximos días el artista estará fuera del país debido a una gira de conciertos que tiene programados en México y Estados Unidos junto a Ronald Urbina. Sin embargo, después volverá a Colombia para presentarse en varios municipios de Antioquia.



(Le recomendamos: Sebastian Yatra y Pablo Alborán tienen un encuentro inesperado en Madrid).

La publicación

El cantante de vallenato, cansado de las amenazas a su vida, decidió que era la hora de involucrar a las autoridades. En su mensaje que dejó en la página de Facebook etiquetó a Iván Duque, el presidente electo Gustavo Petro, la Fiscalía, la Armada Nacional y la policía.



“Ya me cansé de recibir llamadas y mensajes con este tipo de amenazas y extorsión, este mensaje va para ti, si tú, tú quien me escribes desde tu cel: 3219607630 pues me tocará cambiar de número persona. Aunque me vuelvas a escribir igual te vuelvo a bloquear” escribió Centeno en su publicación de Facebook.



Inmediatamente lo escrito por el artista se volvió viral en esta red social. La publicación tiene más de 300 comentarios y unos dos mil 'me gusta'.

Más noticias

Así reaccionó Ryan Castro al conocer Nueva York y compartir con J Balvin

Christian Nodal habló de sus problemas de ansiedad

A ritmo de salsa, Luisa Chará avanzó de fase en 'The Voice Chile'

Karol G revela que intentó cantar con Shakira, pero recibió negativa

Hip Hop al parque 2022: horarios y artistas que se presentaran

Tendencias EL TIEMPO.