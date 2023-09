En círculos culturales y políticos se habla cada vez con más frecuencia de la descolonización, según Wikipedia este término se refiere al “proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo domina en condición de dependencia política, social y económica”.

Este movimiento busca desprenderse del eurocentrismo y crear un lenguaje que rompa con esa tradición de siglos. En el campo de la música, las herramientas con las que se está explorando esa ruptura con lo occidental son principalmente los instrumentos nativos de las antiguas colonias. Durante el transcurso del siglo XXI, se ha visto en las tribus urbanas una creciente inclinación a hacer música prescindiendo de los instrumentos habituales y usando los propios. Los ejemplos en el caso colombiano son evidentes: la marimba de chonta proveniente de la costa Pacífica y la gaita de origen indígena se han convertido en protagonistas de los ensambles universitarios y comerciales.



Pero los resultados son muy diferentes según el arraigo cultural de cada país, solo basta mirar el caso de la música hindú que tiene unas raíces sólidas y mantiene unos cánones musicales que han perdurado por siglos. Instrumentos tradicionales de la India como la cítara y las tablas han sido utilizados por el beatle George Harrison y por la legendaria banda de fusión Mahavishnu Orchestra con resultados efectivos para el diálogo entre naciones. Estos experimentos de la década del 70 no fueron motivados exactamente por la descolonización, pero sí lograron deseuropeizar la música de forma impactante para todas las generaciones posteriores.



Por su parte, el jazz nació como un canto que les permitía a los esclavos el contacto con sus raíces africanas y les brindaba una sensación de libertad que aún sigue siendo parte esencial de esta música. Ese argumento me hace dudar de los intentos que pretenden descolonizar una música que rompió las cadenas del colonialismo desde su nacimiento y continúa con su independencia y su autodeterminación. El jazz es un testimonio vivo de la unión de culturas sin que una de ellas sea predominante.



En el festival Jazz al Parque escuché algunas bandas que parecen ir por ese camino del regreso a lo autóctono, usando formas elementales y desprendiéndose de instrumentos supuestamente occidentales como la batería, un instrumento que existe desde las primeras ceremonias tribales de nuestros antepasados y ha evolucionado para bien de la humanidad.



En contraste con esta renuncia al conocimiento acumulado durante milenios que busca un regreso a lo básico, hay un argumento elocuente: no hay manera de borrar lo que llevamos en la sangre. En el caso latinoamericano, la mezcla de razas, culturas y conocimientos que somos no se puede eliminar de un tajo para regresar a las costumbres que tuvimos antes del descubrimiento de América.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com