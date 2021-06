Compilado mutante

El Idartes celebra el primer cuarto de siglo del festival Jazz al parque con un archivo multimedia en el que se recogen memorias de los principales protagonistas de esta fiesta musical.



El proyecto, titulado Jazz Mutante, cuenta con la dirección de Daniela Cura e incluye la publicación de un banco digital de partituras, una serie web, varios podcasts y un compilado con música de 25 bandas que han participado en las 25 ediciones que completa este festival.Encuenrtre información de este festival dando clic aquí

La selección hace un barrido cronológico y se concentra en trabajos discográficos de la segunda década de este siglo.



Se destacan canciones como Todavía no de Juan Andrés Ospina, un bambuco del disco BBB publicado en el 2.009 y arreglado para el inusual formato de Big band.



En el mismo territorio de la fusión del bambuco con el jazz, aparece el tema Los cerros testigos de Ricardo Gallo, una amalgama de armonías misteriosas con el fraseo y la forma tradicional del bambuco.

La canción Mis amores del grupo Zaperoco es otra muestra de una bien lograda fusión de los aires andinos con el jazz y la modernidad.



Me gustó también la canción de la bajista colombo suiza Nathalie Gampert, titulada Natilla y publicada en su álbum Bajos distintos del año 2.012. Aquí se aprecia la fuerza del jazz latino con varias capas de percusión, bajo slap y timbres de sintetizadores.



Una de las pocas grabaciones en vivo de este compilado es Nuevo rumbo, del grupo bogotano Nowhere Jazz Quintet. Aparte de un estupendo solo de saxofón, esta canción realmente señala nuevos caminos con la novedosa inclusión de un DJ haciendo scratch de forma equilibrada y muy musical.

Otro solista que honra la tradición de la improvisación es el guitarrista Nicolás Delgado con un gran solo en la canción In tenso, publicada en el álbum En vivo in Colombia del 2.019.



La fusión del joropo con el jazz no podía faltar, la canción Colibrí de Edmar Castañeda con su arpa llanera ilustra muy bien las posibilidades de integración de este género con el jazz.



De la nueva camada de músicos destacados me gustó el tema Festejo del guitarrista Santiago Sandoval y la canción El surco del grupo Bituin. Con la simple búsqueda Jazz mutante Idartes, podrán disfrutar el primer compilado de jazz colombiano del siglo XXI. Vea más información del compilado aquí

ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com

