Al final de su autobiografía titulada 'Tres kilos de café', el saxofonista y compositor panafricanista Manu Dibango subraya la complejidad de encontrar un único sentido a la identidad africana.

En medio de sus reflexiones, afirma: “La música africana fue y sigue siendo una música de encuentros; en esto radica su poder de atracción”.

Paradójicamente, los primeros encuentros entre las músicas de África y América cargan el lastre de vergüenza asociado a la esclavización de millones de personas víctimas de migraciones forzadas.

Ya en el siglo XX, la diáspora africana ha adquirido una connotación mucho más “humanizante”, si se quiere, de diálogo intercultural, trashumancia de saberes y progreso asociado al desarrollo, como una forma de devolverle a África, al menos desde el discurso, toda su grandeza.

Lo interesante es que las preguntas sobre la incidencia y el significado de esa diáspora están hoy más vigentes que nunca; y que, llevadas al espectro musical, proponen otras miradas, nuevas travesías.

'Carib', el más reciente álbum del saxofonista puertorriqueño David Sánchez (Guaynabo, Puerto Rico, 1968), indaga en profundidad –y con la madurez de más de 30 años de carrera– qué pasó musicalmente en nuestra América durante la diáspora africana; qué hibridaciones sonoras se tejieron, por ejemplo, en ese extenso corredor cultural que conecta a San Basilio de Palenque y al Caribe insular con Nueva Orleans.



A qué suena esa errancia y qué heredamos de ella en los ritmos hermanos y a la vez autóctonos de países como Haití, Puerto Rico y República Dominicana. Qué dicen hoy esos tambores raizales al formar un ruedo para dialogar en clave de jazz.

“La diáspora africana a través de las Américas es como un gran río, fluyendo y cambiando de forma a través de varios países, pero manteniendo un inmenso caudal. 'Carib' es mi continuación de ese río, una corriente personal y musical que comencé en mi primer álbum (…) Algunas de las mayores contribuciones a la música y cultura contemporáneas provienen de esta diáspora”, dice Sánchez en los créditos del disco.

La música haitiana es el punto de partida de 'Carib', y en ella, la tradición congoguinea que Sánchez combina con algunos ritmos afroboricuas como el corvé loizeño, y con variaciones de la bomba provenientes del sicá (cuembé, yubá y bambulaé, entre otras). El rará y el salongo haitiano, el gagá dominicano y las músicas asociadas a la celebración del Mardi Gras, que tienen epicentro en Nueva Orleans pero se extienden al Gran Caribe, también hacen su aporte.

De hecho, los temas Madigra y La tierra de los cerros se inspiraron en el carnaval de Loíza (las llamadas Fiestas de Santiago, en Puerto Rico) y en las festividades de música callejera de Banda Madigra (Mardi Gras en lengua criolla) de Haití.

Proyecto pancaribe

Sobre el trabajo de Sánchez, comenta el historiador y escritor Javier Ortiz Cassiani: “Carib es un proyecto quizá más pancaribeño desde la matriz africana, partiendo de una concepción amplia del Caribe. Porque si algo define al Gran Caribe es la errancia, y es así porque lo que más lo identifica desde el punto de vista social y cultural es la llegada masiva de esclavizados. Es decir, son pueblos que construyen su identidad en movimiento y en comunicación. En la idea de crisol. De cruces. Y una de las expresiones en las que más se manifiesta es en la música. Son músicas construidas en diferentes espacios, diferentes lugares, en juego de combinación y adaptación de sonoridades, pero con un sustrato africano detrás que permite establecer comunicaciones”.

Y añade: “Lo que hace David es seguir la senda que se genera musicalmente a partir de la diáspora con el Caribe como escenario. Un Caribe amplio y trasnacional. Por eso puede haber conexiones entre Nueva York, Santiago, Puerto Príncipe, Palenque y Nueva Orleans”.



Hay álbumes cuya historia trasciende el encierro de un estudio de grabación para convertirse en una entidad con vida propia. Y en un recipiente que, a su vez, suma y acumula nuevas historias. Álbumes que incluso se desprenden de la órbita del músico creador y adquieren la capacidad de labrar su propio camino, de recrearse a sí mismos con el paso del tiempo. De viajar de un lugar a otro. Carib es uno de ellos.

Sánchez, ganador del Grammy en 2005 y nominado en 2020 por Carib, es uno de los músicos más respetados del circuito internacional de jazz. Desde Atlanta, donde vive, habló de lo que significa para él presentarse por primera vez en Bogotá; de su inmersivo y riguroso proceso creativo; y de su trabajo como docente en importantes festivales e instituciones académicas, como el Conservatorio de San Francisco y la Universidad Estatal de Georgia.

¿Qué nos puede adelantar del repertorio que tocará en Jazz al Parque?

​

Estoy muy ilusionado con este primer concierto en Bogotá y vamos a concentrar la mayor parte del repertorio en Carib, cuya gira promocional quedó en el aire por la pandemia. Esto ha sido una locura, porque el álbum salió a finales del 2019 y queríamos irnos de tour durante el 2020, pero ya sabemos lo que pasó. Tal como lo hicimos en el JazzFest de Puerto Rico este año, en Bogotá quiero incorporar ciertos elementos que he venido trabajando, como si se tratara de una segunda edición de Carib, con música de la comunidad de Loíza, al noreste de Puerto Rico, y de San Basilio de Palenque, en el Caribe colombiano. En relación con esto último, hice una residencia, en 2019, allí en Palenque y otra en Palomino (La Guajira), con apoyo de la Fundación One Santuario Natural. Yo ya había estado en San Basilio con mi esposa, Natalia, y supe que tenía que volver porque hubo una conexión natural y orgánica con la música de allí, especialmente con ‘Lamparita’ (como se conoce en Palenque al músico Franklin Tejedor). Ese primer encuentro me sirvió mucho para lo que vino después con la residencia, porque pude profundizar distintos elementos musicales de Palenque que quiero llevar a la presentación en Bogotá.

¿Qué formato trae y qué músicos lo acompañarán?

​

En el quinteto predominan los músicos con quienes grabamos 'Carib', que son Luis Perdomo, en el piano; Ricky Rodríguez, en el bajo; y Jhan Lee Aponte, en la percusión. El único que no hizo parte del álbum pero que va conmigo a Bogotá es el baterista, Tony Escapa, un tremendo músico. También les adelanto que tendré un invitado colombiano muy especial para la parte final...

Usted atravesaba un duro momento mientras trabajaba en este álbum tras la muerte de Karla, su esposa en ese momento; y Dimas, su padre. ¿Cómo ha cambiado su vida tres años después de haberlo lanzado?

​

'Carib' está dedicado a la memoria de ambos. Y en cuanto a mí, hoy puedo decir que en este álbum está plasmada mi evolución, y que define de forma mucho más completa lo que verdaderamente quiero expresar como artista. Esto es lo que quiero seguir haciendo hacia adelante, porque mi trabajo seguirá ligado a las distintas comunidades afrodescendientes de América que han sido marginadas; y a mostrar lo mucho que falta para cambiar esa realidad. No olvidemos que en muchos casos, esas comunidades representan la columna vertebral de toda una cultura, o de muchas culturas, no solo desde lo musical sino desde las prácticas sociales más cotidianas. 'Carib' me dio un empuje extra y un propósito, reafirmándome ese camino. Los proyectos en los que me involucre en adelante deben tener ciertos elementos comunes con él porque la vida es corta y quiero enfocarme en lo que más me interesa. Por ejemplo, no quiero volver a eso que ya viví de hacer un disco cada año. Quiero tomarme el tiempo, como empecé a hacerlo desde mi álbum Obsesión, para lanzar un disco cuando tenga algo que decir. Hay que zafarse de ese clamor por lo nuevo en el que se mueve la música de hoy, siempre a la espera de lo que está por venir, cuando lo lógico es que desarrolles lo que has creado, que sigas retroalimentándolo. Si simplemente lo reemplazas por otra cosa, has desechado una parte muy valiosa de tu proceso artístico y de tu propia vida. El artista tiene que estar muy compenetrado consigo mismo para determinar qué es lo que realmente tiene peso y qué no. Y si para decir lo que tiene peso debo esperar varios años, no tengo ningún problema con eso.



¿Cómo es el trabajo de investigación, viajes e inmersión que realiza David Sánchez cuando concibe la idea de un álbum?

​

Para mí lo principal es la experiencia. Al comienzo soy muy curioso, como un adicto a escuchar todos los referentes y patrones a los que tengo acceso, pero la experiencia, eso de vivir la música que se hace, creo, es lo fundamental. Así voy hilando, tejiendo, haciendo asociaciones para saber de dónde viene aquello y por qué esto otro suena así. Así es como la experiencia, el contacto en el terreno, salir, viajar, investigar, se convierten en la mejor forma de encontrar la esencia. Yo siempre supe que Carib era parte de una serie en la que lo afrocéntrico y la diáspora africana hacia las Américas, así como las comunidades afrodescendientes, iban a estar al frente, a ser la columna vertebral de mi trabajo. Y lo confirmé cuando fui a San Basilio de Palenque, cuando toqué con los músicos de allá, cuando tuve contacto con su entorno y sus prácticas raizales. A partir de ahí empiezo a desarrollar ideas, a descubrir posibilidades. Del tambor nace la armonía, no necesito estar sentado en un piano para resolverla.

Hablemos de su faceta de maestro, de educador.

¿Sigue dictando clases?

​

Esta es una labor que empecé hace un buen tiempo, cuando fui invitado como artista en residencia al Conservatorio de Puerto Rico. Aquello fue tan especial que casi sin darme cuenta, ¡se pasó una década! Siempre me gustó dictar clínicas o talleres de uno o dos días, pero aún no tenía un compromiso per se con la educación hasta que recibí esa invitación del Conservatorio. Ahí me di cuenta de que podía compartir lo que sabía a un nivel mucho más pedagógico, transmitiendo mi experiencia de tocar con personas tan distintas en tantos lugares diferentes. Fue así que descubrí ese lado mío que aún no conocía y que me ha dado muchas satisfacciones, porque también he trabajado con el Conservatorio de San Francisco, donde empecé un programa llamado Roots, Jazz and American Music y con la Georgia State University, donde tengo un curso de improvisación, otro de composición y dirijo unos ensambles.

¿A quiénes consideraría hoy sus grandes maestros?

​

Esa lista es bien difícil, pero me centraría en los que están vivos, como Sonny Rollins, Herbie Hancock, Terence Blanchard, Eddie Palmieri, con quien toqué a los 19 años; Wynton Marsalis y Wayne Shorter. También debo incluir aquí a Henry Louis Gates, un académico muy destacado de la Universidad de Harvard.

Otro proyecto importante es el San Francisco Jazz Collective, con el que ha trabajado cerca de 10 años. ¿Sigue activo?

​

Así es. Recién terminamos la última temporada, llamada New Works Reflecting the Moment, y en octubre comenzamos la nueva con trabajos originales inspirados en distintas situaciones sociales actuales.



¿Hay alguna idea de qué dirección tendrá su próximo álbum?

​

Quiero hacer una segunda parte de Carib inspirada en la comunidad de Loíza, en Puerto Rico; y en San Basilio de Palenque. Lo único que podría demorar un poco ese proceso, es lo que hice en el JazzFest de Puerto Rico, donde recibí un homenaje muy especial. Todo eso está documentado y grabado en video, así que voy a escucharlo bien para saber qué decisión tomar respecto a ese material porque nunca he hecho un álbum en vivo. Pero más allá de esto, es seguro que habrá una segunda edición de Carib.

Por último, ¿cuál considera que es su propósito de vida como músico?

​

Quizás sea inspirar algo positivo en la gente en cualquier campo, no solo en el ámbito musical. Pero más que eso, lograr que mi música sirva de terapia, que sea una forma de sanación, que mi manera de expresarme sirva para aliviar lo que quiera que sea que esté atravesando una persona, para sacarla de un estado mental y llevarla a otro al menos momentáneamente. Si eso ocurre, habré hecho bien mi trabajo.

JUAN MARTÍN FIERRO (*)

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @juanmartinfierro

(*) Escritor y periodista

