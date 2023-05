Contaba el fallecido Jorge Oñate que le había “echado el ojo” al talento de Javier Matta en alguna de sus presentaciones como candidato al título de rey vallenato. El acordeonero había estado intentando llegar con su acordeón a este máximo triunfo en la ciudad de Valledupar, desde el 2008, cuando ganó el acordeonero que entonces hacía equipo con El Jilguero de América: Christian Camilo Peña.

El mundo vallenato tenía claro que Jorge Oñate sabía descubrir el potencial de los futuros reyes del acordeón. Así había pasado con Raúl ‘El Chiche’ Martínez, a quien reclutó cuando tenía 17 años y fue rey en 1981. También había trabajado con Miguel López, Álvaro López, ‘El Cocha’ Molina, Julián Rojas y Fernando Rangel Así que el acordeonero samario Javier Matta, tenía casi la obligación de ser rey vallenato.



Y ese era el objetivo que se habían trazado como equipo antes de los oscuros días de pandemia. En el 2020, el homenaje que el Festival le había reservado a Oñate tuvo que aplazarse y con él los sueños de Matta de coronarse a la par.



Oñate falleció, en 2021. Y se esperaba que Matta, profesional en marketing y relaciones internacionales, lograra la corona en ese año, pero se quedó en la final. El ganador ese año fue el arhuaco José Ricardo Villafañe.



Quedarse en la final era algo que ya le había pasado antes. En total, concursó diez veces. Y en ellas adquirió unos seguidores que se frustraban tanto como él al no verlo ganar. Y el mismo Javier, varias veces juró que no volvía. No quería ser el candidato eterno.



Pero volvió en el 2023. Ya como favorito indiscutible, acompañado de músicos como Odacyr Montenegro, ‘El ñeco’ y Omer Castilla ‘El manón’, que han ganado varias coronas. En la noche del 30 de abril, Matta cumplió con “el deber”: se coronó como rey vallenato, en Valledupar.



“No concursé 15 años consecutivos -aclara Matta-, fueron diez. En el año de la pandemia no concursé, en el 2015 me fracturé la mano, en el 2016 me descalificaron en primera ronda porque el guacharaquero no llegó. En los dos años de rey de reyes no podía concursar”.

Javier Matta y Jorge Oñate. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué cree que faltó en los intentos anteriores?

Solo puedo decir que son cosas de Dios. De pronto no era el momento idóneo, no tenía la madurez. Esta vez tuve la oportunidad de estar feliz, plano, seguro de lo que traje, de la rutina que monté en las canciones que toqué , por los músicos que iban conmigo, y por la forma como la gente me manifestaba su cariño. Los resultados anteriores solo puedo atribuirlos a que no estaba preparado y Dios dispuso que esta noche fuera perfecta y que coincidiera con el homenaje a Luis Enrique Martínez, ‘El Pollo vallenato’, ya que a mi me dicen ‘El pollo Matta”.

¿Era mucha la presión de obtener el título para quedar a la par con los demás acordeoneros de Oñate?

Me gusta esa presión, me gustan ese tipo de exigencias. Porque sin exigencia no se mejora y si uno no tiene capacidad de mejoramiento, se estanca. Obviamente, haber estado con el maestro era una presión y estaba el anhelo de ir al festival. Él influyó en la preparación del festival, daba consejos. Desde que entré a su agrupación mi carrera dio un vuelco positivo.

Ahora está con el hijo del maestro: Jorge Antonio Oñate Dangond.

Representamos el legado. Cuando hicimos la unión, hace un año y dos meses, fue la forma como la presentamos. Tenemos el catálogo del maestro y ahora buscamos nuestro estilo preservando las raíces.

Recordemos sus comienzos. ¿Cómo supo que su camino era el acordeón?

En el colegio siempre me destacaba haciendo muestras musicales, me ponían a tocar y era para mí muy fácil manejar el ritmo. Tuve clases de guitarra y soy inquieto con el piano. Pero siempre estuve ligado ala música. Cuando estaba niñito bailaba como Michael Jackson. Me dicen que a los 4 años tocaba un acordeoncito de juguete y como lo hacía bien, me compraron uno profesional. Y cuando estaba en el colegio tenía mi grupito profesional, pero al salir del colegio me parecía demasiado obvio estudiar música. Hoy, no me arrepiento de mi carrera, pero si pudiera devolver el tiempo, habría estudiado música.



¿Cuál es desde ahora su principal tarea como rey vallenato?

Darle a la corona el realce que se merece. Ya hacemos parte de la historia, en letras doradas, del folclor. Y hay que trabajar para darle realce a esta música, de la mano de la fundación, ser una persona propositiva, que pueda promover la cultura en mi ciudad, trabajar con instituciones. Y a la par, seguir con mi carrera comercial, al lado de Jorge y proponer mensajes bonitos en las canciones.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin