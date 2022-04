Alejandro Escallón quería sacar un disco y no se complicó... Le puso Vinyl (Vinilo).

Es el quinto álbum de su proyecto musical Járanatambó, con que lleva dos décadas explorando la música colombiana con algunas fusiones electrónicas y otros matices más experimentales. Vinyl responde a ese último elemento de identidad.

“Quería que fuera algo especial y por eso hicimos dos canciones de 21 minutos, que es lo que dura un acetato por cada lado. Tiene una base muy clara en las percusiones. Lo hice en solitario, siempre he tenido músicos invitados, cantantes y percusionistas, pero me atreví a usar una programación electrónica”, explicó Escallón, quien estudió música clásica y de alguna manera sintió con esta experiencia sonora que estaba plasmando una sonata... Una sonata electrónica.

“La fusión de ritmos se viene haciendo desde hace muchos años, con Bloque de Búsqueda o Iván Benavides, ellos fueron parte de ese movimiento. Como en el 2001 comenzamos nosotros con este concepto de tambores o guitarras, haciendo algo así como nuestro propio rock; sumando la parte rítmica y esos tambores que tienen algo tropical, algo de cumbia o zambapalo y de la música del Pacífico”, recordó Escallón. El músico dejó un rato los beats y las secuencias y los preparativos para la distribución de Vinyl en China, para responder nuestro cuestionario sonoro.

¿A qué sitio va a inspirarse?

El mejor que yo tengo para hacer música es mi estudio. Un lugar cómodo y con buena posición de monitores para oír todo claro en la realización de una canción. No hay mejor lugar que el estudio de grabación.

¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?

Una pieza para piano del compositor Franz List que se llama A Love Dream, un nocturno N.° 3, pero más que no poder, realmente no he tenido tiempo para sentarme a estudiarla, pues requiere mucha dedicación.



¿Canta en la ducha?

Nunca.

Detalle de la portada de 'Vinyl'. Foto: Julián Sabogal

¿A qué cantante imitaba cuando era niño?

Siempre me gustó la música clásica, entonces toqué mucho piano de niño. En eso está basada mi carrera, en el piano.

¿Con quién les habría gustado compartir escenario?

Hay muchos artistas con los me gustaría compartir. Uno podría ser Chemical Brothers.

¿Y los mejores conciertos en los que ha estado?

Bueno, he estado en varios, pero uno de los más importantes fueron los 20 años de Rock al Parque en donde pudimos compartir tarima con Anthrax y otras bandas de rock de talla mundial en el escenario principal. Fue un día inolvidable.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

En mi casa, las de Guns N’ Roses y el merengue que se oía en el colegio.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

Mi papá siempre estuvo metido en el vallenato, desde que tengo uso de razón y en mi casa había un acordeón, entonces recuerdo uno que se llama Dime, pajarito y otro conocido como Drama provinciano.

¿Cuál es la canción que más les gusta tocar?

Me encanta tocar Malagueña, del músico cubano Ernesto Lecuona, y El tercer movimiento de Claro de Luna, que es de Beethoven.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Kind of Blue, de Miles Davis.

¿Y la primera canción que compró en una plataforma digital?

Para ser sincero, compré OOEE, que es una canción mía con la que gané un premio en Estados Unidos.

¿Cuáles son sus tres canciones para prender una fiesta?

OOEE, República Independiente y Respira, todas de Járanatambó.

