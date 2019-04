Jan Vogler, el amigo de Bill Murray, llega con su chelo a Bogotá

El chelista alemán Jan Vogler estaba pasando los filtros de seguridad antes de abordar un vuelo en el aeropuerto de Berlín, cargando también el inmenso empaque de su instrumento, cuando escuchó una pregunta de la persona que estaba detrás de él en la fila.



–¿Qué vas a hacer con un chelo en un avión?, le preguntó un actor estadounidense que tiene algunas películas exitosas en su currículum, como 'Los cazafantasmas', 'El día de la marmota' y 'Perdidos en Tokio', solo por mencionar algunos ejemplos. Era Bill Murray, que según Vogler estaba preocupado al ver que su compañero de fila llevara una maleta tan grande, que usualmente no se puede subir en un avión.

–Tengo un asiento adicional para el chelo, respondió Vogler, ante la mirada de asombro de Murray.



La sorpresa del actor siguió aumentando, pues, ya en el vuelo, Jan Vogler estaba ubicado en la hilera al frente de él. Lo curioso era que el músico iba sentado en el pasillo y el chelo, junto a la ventana. “Él se preguntaba por qué al chelo le tocó ese asiento”, bromea Vogler.

Esa curiosa interacción fue el comienzo de la amistad de Murray y Vogler, un reputado chelista que ha tocado al lado de algunas de las orquestas más importantes del mundo. Los dos artistas incluso crearon el proyecto New Worlds, en el que el histrionismo de Murray se combina con el talento musical de Vogler y su trío.



Esta formación ha recorrido varios países, pasando por ciudades como Londres, Sídney, Nueva York, Dallas, Chicago... Ahora, Vogler visita por primera vez Bogotá, aunque en solitario, para participar en el Festival de Música Clásica, dedicado al romanticismo germano.



La primera presentación del artista será mañana, a las 5 p. m., junto a la Orquesta del Festival de Dresden, con la que interpretará el 'Concierto para violonchelo y orquesta en la menor Op. 129', de Robert Schumann.



Esta es una de las piezas favoritas de Vogler, primero que todo porque ama a Schumann, uno de los exponentes más importantes del romanticismo germano, y segundo porque esta obra siempre llega a su vida en momentos muy importantes.

Su primer contacto con ella fue cuando tenía 22 años y se le presentó una gran oportunidad de interpretarla, reemplazando a un gran chelista que se enfermó. Desde entonces, la ha tocado en varios escenarios; por ejemplo, fue la pieza con la que debutó junto a la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

Su segunda presentación en el festival será el sábado, junto al violinista de origen taiwanés Ray Chen y la Orquesta Sinfónica de Amberes (Bélgica), para interpretar el 'Doble concierto en la menor Op. 102', de Johannes Brahms.



Para el alemán, esta es una pieza muy especial, pues Brahms la escribió para superar un problema que tenía con un amigo íntimo, el famoso violinista húngaro Joseph Joachim. “El tema de la pieza realmente es la amistad y el diálogo entre el chelo y el violín. Es un gran concierto que, de hecho, estuvo muy influenciado por Schumann, porque Brahms era su gran admirador y amigo”, afirma Vogler.



El alemán y Chen ya habían interpretado esta pieza hace unos siete años en Berlín, y ahora Vogler asegura que tiene muchas ansias de volver a compartir escenario con el violinista, a quien define como un músico joven muy energético, con una mente abierta y una maravillosa personalidad.



***

Vogler creció en una casa llena de músicos –su padre también era chelista–, por lo que fue apenas natural que tomara esa senda artística. Otro detalle que influenció su estilo musical fue haber crecido en un lugar como Alemania del Este, cuando el Muro de Berlín aún no había caído.



“Era un tiempo cuando no teníamos nada más que música, de cierta manera no había entretenimiento, era una época muy silenciosa por el comunismo, de algún modo muy oscura. Yo fui entrenado muy rigurosamente en el estilo alemán de interpretar, todavía tengo cosas de las tradiciones de la Alemania del Este”, añade Vogler, quien complementa que hoy sube al escenario con completa libertad y el objetivo de arriesgarlo todo.



Acerca de su relación con Murray, dice que ha sido una gran revelación que cambió su vida porque es una gran personalidad y, de alguna forma, un hombre muy sabio. “Tiene sentimientos muy profundos sobre la vida y sobre cuáles son nuestros propósitos en la Tierra. Eso me dio mucha claridad de por qué estoy vivo, qué estoy haciendo y qué es importante en la vida”, asegura.

Dónde y cuándo

Jan Vogler se presentará el viernes, a las 5 p. m., y el sábado, a las 2 p. m. Los dos conciertos serán en el teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza