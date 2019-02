Sí habrá Jamming Festival este fin de semana

Tras la directriz de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que emitió una medida cautelar para frenar el encuentro musical, ahora los organizadores del evento lograron llegar a un acuerdo para el pago de los dineros que debe recaudar Sayco (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia).

Precisamente, en un comunicado de esa entidad se anunció que las partes se reunieron para concertar el pago de los derechos de autor que se causarán en desarrollo del evento musical mencionado.



Luego, el empresario del Jamming Festival procedió a cancelar la tarifa establecida por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) y se le emitió licencia para la comunicación pública en vivo del repertorio que escucharán los asistentes el próximo 16 de febrero de 2019, en el Hotel Estudios del municipio de Ricaurte (Cundinamarca).

La banda estadounidense Cypress Hill regresa al país con su apuesta de rap, rock y energía. Foto: Jamming Festival 2019

Tras cumplir con ese requisito, se le solicitó a la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), el levantamiento de la medida cautelar emitida, lo que permitirá que el festival se pueda desarrollar sin ningún inconveniente el sábado 16 de febrero.



Este año el espectáculo musical contará con la presencia de Molotov, Todos tus Muertos, Third World, The Skatalites, Ras Jahonnan, Method Man and Redman, Lil Silvio y El vega; Inner Circle, Hey Swagga soundsystem, Dread, Café Tacuba y Cypress Hill, entre otros.



El festival, por su parte, aseguró que ya empezaron a llegar algunas bandas y todos los escenarios y zonas de bienestar están dispuestos con la logística apropiada.



