James Hetfield estuvo a punto de no ser el cantante de Metallica

No se concibe Metallica sin James Hetfield en el frente. El cantante es uno de los más icónicos del heavy metal, pero si nos remontamos a los orígenes del emblemático grupo, estuvo a punto de no serlo.

Los integrantes iniciales de Metallica, Hetfiel entre ellos, admiraban el grupo Armored Saint, una banda ochentera de Los Ángeles, cuyo vocalista principal era John Bush. Y su sueño era presentarse al mundo con Bush como cantante, así lo reconoció Hetfield en una entrevista en el canal Mandatory Metallica, de Sirius XM.

Si Bush hubiera aceptado, Hetfield habría ocupado solamente la posición de guitarrista dentro de la formación de Metallica. Al recordar esta anécdota, el cantante de Enter Sandman, afirmó:

"Cuando estábamos empezando, obviamente John Bush era un cantante que llegamos a conocer muy bien, y realmente, realmente tratamos de meterlo en la banda como cantante. No funcionó. Estaba dedicado y muy enamorado de lo que hacía con sus hermanos en Armored Saint. Y lo respetamos absolutamente. Pero pudimos escucharlos y amarlos cada noche”.

¿Por qué John Bush le dijo que no a Metallica?

Sobre la decisión que habría cambiado su historia y la del género musical, Bush ha hablado en algunas ocasiones. El cantante que rechazó la propuesta y después haría historia como vocalista del grupo Antrax -a partir de 1992, cuando reemplazó a Joey Belladona- no considera que se haya perdido de nada.



A una pregunta sobre el tema, en una antigua entrevista, Bush afirmó: "Metallica me pidió que me uniera, pero dije que no por las razones correctas. La gente debe pensar que es una locura, pero hay que recordar la escena de entonces: Metallica no era nadie. Armorer Saint estaba de moda. Además yo estaba muy unido a los chicos desde la primaria. La banda recibía interés de todos lados y un montón de gente empezaba a acudir a los conciertos".

Citado por National Rock Review, en otra ocasión, Bush dijo: "Simplemente no era mi destino estar en Metallica. Habría cambiado la cara del heavy metal, y no necesito esa presión. James es un vocalista increíble (...) no puedo imaginar a nadie más allí".



Después de su paso por Antrax, Bush regresó a su banda original, con la que continúa trabajando.

