Desde su lanzamiento como parte del álbum Back To Bedlam, en el 2004, la canción You're Beautiful, del británico James Blunt fue un éxito. Y no solo en listas de actualidad, sino que casi de inmediato, su letra aparentemente romántica la convirtió en el himno de las bodas en el Reino Unido, algo que asegura su permanencia por muchos años, en el recuerdo de la gente.

Sin embargo, el momento que la inspiró era mucho menos romántico. De hecho estaba un poco ajeno al mensaje de fidelidad y "juntos para siempre" que se busca darle en las bodas.

Al principio de este boom, Blunt se negaba a confirmar que la canción había sido escrita para una de sus exnovias, Dixie Chassay. Pero volvió al tema recientemente: aceptó que sí era para ella y aseguró que no lo inspiró el romanticismo.



"(La canción) es sobre mí, acosando a la novia de otra persona en el metro, mientras voy drogado", resumió en entrevista con el programa de televisión The John Bishop Show.

Algunos ya lo sabían, pues había una versión explícita de la letra y otra -la que fue difundida en radio-, en la que una sola frase cambia el sentido. Así que, según la versión que se escuche, la canción dirá: "Ella pudo darse cuenta, viendo mi cara, que yo estaba jodidamente drogado". Mientras que en la versión radiada se escucha: "Ella pudo darse cuenta, viendo mi cara, que yo estaba volando alto".

En otras entrevistas, Blunt había dicho que la chica a la que acosaba si era su exnovia y que estaba en compañía de su nuevo novio. "Nuestras miradas se cruzaron, pero pasamos de largo y me fui a casa", dijo para The Guardian.



A Oprah Winfrey le dio en el 2006 una explicación más extensa: "Era un poco triste. Era de ver a mi exnovia en el metro de Londres con su nuevo hombre, que yo no sabía que existía".



En la entrevista más reciente, tantos años después, el artista agregó: "Es muy bonito que la canten en las bodas".

