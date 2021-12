Looderish Hsiredool: Interdimensional, que tiene 689 páginas y fue lanzada por Letrame Grupo Editorial, de España, es una novela fantástica, la tercera obra del autor desde los 5 años y la primera novela de ficción de gran aliento que publica, después de leer casi 100 libros: desde las obras del francés Julio Verne (1828-1905) hasta las del premiado escritor chino Liu Cixin (1963).



Le puede interesar: Andrés Hurtado: el guardián de los rincones secretos de Colombia

También, tras devorar los trabajos del alemán Michael Andreas Helmuth Ende (Michael Ende, 1929-1995) y los de Joanne Rowling o J. K. Rowling, escritora, productora de cine y guionista británica, famosa por la serie de libros sobre Harry Potter, cuyos textos no solo lo ayudaron en su creación, sino que fueron responsables de los cambios de estilo que se detectan en la novela que escribió desde los 10 años y durante dos años y medio.



“Admiro a la mayoría de autores que leo porque se siente que su proceso creativo fue muy propio, pero además fueron capaces de transmitir sus sueños a los demás soñadores, a través de las páginas de sus libros”, dice Jacobo a EL TIEMPO.



Le gustaría parecerse a Ende y a Julio Verne, porque “son autores que imaginaron no solo uno, sino mil mundos imposibles llenos de aventuras y transmitieron mensajes muy interesantes”.



De Verne, sabemos y admiramos casi todas sus 62 obras, como Veinte mil leguas de viaje submarino, La Isla Misteriosa, De la Tierra a la Luna y Viaje al centro de la Tierra, entre otras, pero sobre Ende es preciso recordar que alcanzó la fama mundial con Momo (1973) y con La historia interminable (1979), ambas llevadas al cine. La primera narra la historia de una niña que se enfrenta a los hombres grises que se roban el tiempo, y la segunda, llevada tres veces al cine, la del niño, Bastián Baltazar Bux, que se roba un libro y descubre que habla sobre él y es absorbido por la trama.



Looderish Hsiredool: Interdimensional, la novela de Jacobo, de la que se imprimieron 300 ejemplares y 30 se comercializan en España, es sobre “el viaje de un niño huérfano a través de tres mundos diferentes, cada uno de ellos con la capacidad de revelar nuevos secretos que le ayudan a entender más sobre el significado de su propio nombre”, Looderish Hsiredool, explica el joven escritor.



Reconoce que al principio quería titular su novela como ‘Viaje interdimensional’, pero, después “pensé que era el nombre y la identidad del protagonista lo más característico de este viaje, y no solo el viaje en sí”, por eso se llama Looderish Hsiredool: Interdimensional. Un nombre complicado, reconoce, y que, como se ve, es un palíndromo, es decir que el apellido es el nombre al revés.



“Nunca he entendido por qué tengo ese nombre. No significa nada en particular, no es un nombre bíblico, ninguna celebridad lo tiene tampoco y, sin embargo, es mi nombre”, reflexiona el protagonista en la novela.



Lo que motivó a Jacobo a escribirla fue “la emoción que sentía cada día por descubrir lo que pasaría en la aventura de mi propio libro. Mi objetivo fue sentir que estaba dentro de la historia, crearla y transformarla. Primero vivirla, y luego, contarla”.



Jacobo cursa octavo en el Instituto Alberto Merani y, si no lo sabe, con la aparición de Looderish Hsiredool: Interdimensional ingresa a la reducida lista de escritores que lograron una publicación antes de finalizar el bachillerato, como el poeta francés Arthur Rimbaud, a los 16 años; los escritores Thomas Mann (alemán) y Rudyard Kipling (británico), a los 19, y Gabriel García Márquez, a los 20, entre otros.



Dice que desea estudiar literatura o cine “porque son actividades a través de las cuales puedo hacer lo que más me gusta: contar historias e imaginar”, y que le gustaría cambiar algunas cosas a la literatura.



Siga leyendo: Los 50 mejores libros recomendados por 50 escritores

Looderish Hsiredool: Interdimensional es una novela que, pese a ser extensa, mantiene “la tensión y la atención del lector durante todo

el tiempo FACEBOOK

TWITTER

“Tal vez los mitos que se tienen sobre ella, como que se necesita tener cierta edad para publicar o que no se gana nada y por eso no hay que publicar, o que quien escriba un libro tiene que ser ultrainteligente y tenerlo todo planeado desde el principio. La literatura se trata más sobre ser feliz uno mismo en el proceso, y poder compartir esa emoción”, afirma.



Y, por eso, le preguntamos: ¿la imaginación es más importante que el conocimiento?



“La imaginación no es solo inventarse cosas imposibles de otros mundos, sino todo un proceso creativo que puede representar cosas reales. La línea entre las dos es muy delgada, y las dos son importantes. Sin conocimiento no habría podido ni siquiera empezar a escribir mi libro, pero sin imaginación nunca lo habría terminado”, responde.



Looderish Hsiredool: Interdimensional es una novela que, pese a ser extensa, mantiene “la tensión y la atención del lector durante todo el tiempo, y además, las descripciones están muy trabajadas”, le dice a EL TIEMPO desde España Noelia Martín, agente editorial de Letrame.



“No es nada frecuente que un niño recurra a nosotros para publicar una novela de ficción y, además, en muy pocas veces recibimos manuscritos de menores. Todas las obras pasan por una valoración previa y no se publican si no alcanzan un estándar de calidad”, sostiene.



Entre la editorial y el autor se establece un contrato y, en casos como este, “es necesario contar con el respaldo de los padres”, explica.



“Es una obra muy original respecto a los temas que trata y evidencia una alta consolidación de su competencia comunicativa, especialmente de la escritura y la comprensión de lectura. Esto, obviamente, es producto de la mediación intencionada del entorno familiar y la institución educativa”, afirma Iván Eduardo Montoya, docente del Instituto Merani, que fue profesor de Jacobo en 2021.



Afirma que mientras la mayoría de los adolescentes se preocupaban por temas como el amor, la muerte y otros, Jacobo lo hacía por la identidad de los individuos y que, en el cuento que ganó el concurso del Instituto, se planteó preguntas existenciales como: ¿cómo sería la vida de nosotros los humanos si no tuviéramos conflictos? ¿Se puede construir un relato sin una trama? Y si se pudiera, ¿cómo sería ese relato?



"Esa preocupación por las preguntas existenciales se mezcla en el cuento con imágenes poéticas de una manera muy propia del estilo de su escritura”, analiza Montoya.



Además: Convocatoria de laboratorio para jóvenes escritores colombianos

Facebook Twitter Linkedin

Looderish Hsiredool: Interdimensional

Editorial Letrame

Páginas: 689 Foto:

Reconoce que en los primeros capítulos que ha leído de Looderish Hsiredool: Interdimensional la prosa atrapa al lector y que Jacobo construye un relato de ciencia ficción en el que “la pregunta por la identidad vuelve a aparecer en el personaje de un niño abandonado en un orfanato que tiene como misión ir descubriendo las respuestas a preguntas profundas como ¿quién soy?, ¿por qué existo?, y cómo todo eso está relacionado con un nombre y unos apellidos a los cuales no les encuentra mayor sentido debido a ese desarraigo que carga en forma de abandono”.





Jacobo es “un estudiante con una gran proyección –añade–, y si sigue cultivando con dedicación y disciplina este talento, tendrá un futuro muy prometedor en la literatura nacional e internacional”.

Nieto de tigre

Hijo único de una familia en la que abundan los escritores y lectores, Jacobo reconoce que ha sido muy afortunado. “Mis papás son mi influencia más cercana, porque a los dos les encantan las historias y me educaron con base en ellas, aunque no sean escritores. Mi abuelito Isaías Peña es escritor y también me ha servido mucho de inspiración y motivación, y mi abuelita Conchita me leía libros desde muy chiquito, y me acompañó en todos estos mundos con toneladas de amor”.



En el mundo de las letras colombianas, su abuelo Isaías es un reconocido y valorado escritor y formador de escritores. Fue el fundador de los talleres de creación literaria más antiguos del país, que permitieron que la Universidad Central abriera el pregrado, la especialización y maestría en escrituras creativas.



Siento “orgullo y pena. Orgullo porque Jacobo Peña Mesías es mi nieto; pena porque mi libro más largo, El universo de la creación narrativa, es apenas de 415 páginas. Y a los 78 años no he podido escribir mi primera novela”, dice Isaías. Y asegura que no participó en la creación literaria de su nieto.



“Lo único que traté de enseñarle, cuando ya tenía la primera versión de la novela, fue cómo usar los guiones y las sangrías en los diálogos, porque siempre en sus cuentos y novelas los usa mucho; y otra posible participación mía es la presencia en su niñez de mi biblioteca, de donde mi hijo Diego Isaías sacaba los libros que le leía a Jacobo cuando él aún no leía ni escribía, pero ya memorizaba nombres infinitos de dinosaurios. Por lo demás, Jacobo es muy celoso de lo que escribe”, cuenta.



Le puede interesar: Santiago Gamboa y su espeluznante ‘Colombian Psycho’

Para él, Looderish Hsiredool es la primera parte de “una trilogía que Jacobo menciona con cautela. Conjuga realismo, fantasía y ciencia ficción; usa los recursos narrativos de la vieja y nueva literatura y, como gran cinéfilo, maneja un lenguaje literario con una fluidez impresionante”.



Arriesga Isaías: “Es difícil predecir en el arte, pero esta puede ser la primera novela fantástica de gran formato en Colombia. Yo esperaría que fuera traducida al inglés para explorar una posible versión cinematográfica”.



Jacobo confiesa que también ha recibido apoyo de sus abuelos y de su familia materna, porque “muchos de mis tíos y mi bisabuelo también son escritores y escritoras, así que podría decirse que heredé ese gusto de toda la familia”.



Antes de Looderish Hsiredool: Interdimensional, Jacobo escribió dos obras aún inéditas: Cae la oscuridad, que le dictó a su mamá cuando no sabía escribir y tenía 5 años, y El viaje al Dargosuch, cuando tenía 8. Eso haría pensar que el joven escritor haría parte de ese 1 por ciento de la población mundial que es considerada superdotada, pero él ni siquiera lo menciona, lo mismo que sus allegados, que son de otra opinión.



“El caso de Jacobo y su novela nada tiene que ver con un tema de superdotación ni genialidad”, dice Montoya, su profesor. Lo que es excepcional en Jacobo son “las condiciones afortunadas de su contexto sociocultural. Su madre y su padre son académicos reconocidos en algunas universidades, y su abuelo (Isaías), además de tener múltiples reconocimientos y publicaciones en el ámbito de la literatura colombiana, es un reconocido hombre de letras”.



Isaías, a quien Jacobo siempre vence en ajedrez, afirma que también lo ha visto siempre “como un niño normal”, pese a que, además de escribir, también toca piano, silba las bandas sonoras de las películas, pinta, diseñó la carátula de la novela que acaba de publicar, edita videos, inventa juegos, hace tertulias con los amigos y lee con pasión, a una velocidad impresionante.



Aconseja a los padres y a las instituciones que, sin adoctrinamiento de ninguna clase y con visión humanista, acompañen a los niños y jóvenes en su proceso creativo sin frustrarlos, cerrarles el paso, engañarlos o subestimarlos.



Reconoce que ha aprendido mucho de su nieto. “Cuando vi la novela, volví a sentir que yo nacía. No sentí nostalgia de mi primer texto publicado en EL TIEMPO en 1967, a mi ingreso en la escena nacional, luego de llegar de provincia, sino que revivieron en mí las metas inconclusas. Cumplí en junio pasado 40 años de haber fundado el Taller de Escritores de la Universidad Central. Y Jaco, ahora, me está diciendo: ‘Abuelo, ya te alcancé y te pasé; vamos que tú puedes, vamos con tus cuentos y novelas. ¡Vamos, Looderish Hsiredool!”.







GLORIA HELENA REY -

PARA EL TIEMPO