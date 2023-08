El 22 de mayo de 1998, los irlandeses del Norte, sin importar su religión, le dijeron sí a la paz. Ese 71,2 % que refrendó el Acuerdo de Viernes Santo le dio la oportunidad a la provincia del Úlster de dejar atrás treinta años de violencia sectaria para encarar un futuro esperanzador.

Perfecta o imperfecta, la paz en Irlanda del Norte ha sido estable, inspiradora y ejemplo para muchas sociedades inmersas en conflictos sociales, políticos, religiosos y territoriales.



'Guerra y Paz en Irlanda del Norte', del escritor Jacobo Celnik, es una investigación que reconstruye gran parte de la historia de dicho territorio -desde los tiempos de la Conquista británica, pasando por los intentos de independencia del poder colonial a inicios del siglo XX y por el surgimiento de fuerzas paramilitares que lucharon férreamente por sus intereses, hasta la partición que dio origen a dos países: Irlanda del Norte y la República de Irlanda-, con énfasis en la violencia sectaria de finales de los años sesenta y el proceso de paz.



El autor sustenta su investigación con testimonios exclusivos de diversos actores del conflicto norirlandés, como exmiembros del IRA, de los Ulster Volunteer Force (UVF) y del Ejército Británico, además de políticos, periodistas, diplomáticos, académicos, artistas y ciudadanos del común, quienes ofrecen su visión y sus recuerdos de una historia que no tiene una única verdad.

Durante el desarrollo de esta investigación, entrevisté a un gran número de personas, algunas residentes en Colombia y relacionadas con Irlanda. Buscaba pistas sobre el sonado caso de los tres miembros del IRA y sus vínculos con la guerrilla colombiana. Re- cuerdo que una de esas fuentes me preguntó, extrañado, por qué estaba escribiendo un libro sobre la violencia en Irlanda del Norte. Antes de responderle, recordé que escritores estadounidenses, canadienses, británicos, irlandeses y alemanes han publicado libros sobre temas como el Bogotazo, los ríos Amazonas y Magdalena, la Violencia en Colombia, Gabriel García Márquez, Camilo Torres, el periodo de la Colonia española y la Independencia de España.



Le expliqué a esa persona que siempre me ha interesado la historia de Irlanda como un todo, sin divisiones ni fronteras, el con- texto en el que se dieron los hechos de la violencia del siglo XX, sus principales actores y el proceso de paz que, en mi opinión, es ejemplo y modelo para otras sociedades inmersas en conflictos prolongados. En abril de 2023 se cumplieron 25 años del Acuerdo de Viernes Santo (Good Friday Agreement) y en Irlanda del Norte se vive en paz. El Úlster le dijo sí a la paz.



Desde que tengo plena consciencia de grandes acontecimientos históricos (Chernóbil, la tragedia del transbordador espacial Challenger, la toma del Palacio de Justicia, Live Aid, la avalancha de Armero, la caída del Muro de Berlín, el atentado en la AMIA, el asesinato de Luis Carlos Galán, y tantos otros hechos), hay cuatro referencias asociadas a Irlanda del Norte que han resonado en mi memoria constantemente: Úlster, IRA, Sinn Féin y Gerry Adams. La explicación es muy simple, en mi casa solíamos ver el Telediario de Radio Televisión Española (RTVE) y siempre había una noticia relacionada con la violencia en Irlanda del Norte.



A inicios de 2017, regresé en calidad de docente y director del Área de Lenguaje y Literatura al colegio donde pasé quince años de mi vida. Cuando llegó el momento de conocer a mis colegas, me contaron que uno de ellos era de Irlanda del Norte. To make a long story short, nos volvimos muy amigos. Tuvimos largas y fructíferas conversaciones sobre su país y su natal Portadown, acompañadas de anécdotas y datos fascinantes que ampliaron mi visión y conocimiento del territorio. Compartíamos artículos de prensa, películas, música, libros y documentales que me permitieron conocer mejor el fondo del periodo conocido como The Troubles (la violencia sectaria en Irlanda del Norte). Sin embargo, hubo un momento clave en todo ese proceso de inmersión en la historia de Irlanda y su cultura: ver el documental The Story of Ireland. Producido por la BBC en 2011, fue un impulso esencial para escribir este libro y entender, a partir de voces diversas y plurales, cómo Irlanda terminó dividida y sumida durante más de treinta años en niveles de violencia pocas veces vistos en Europa en el siglo XX e inicios del XXI.



La historia de Irlanda es el vivo reflejo de siglos de invasiones, colonización, desplazamiento, guerras, hambrunas, divisiones, conflictos y aislamiento. Todo lo anterior se puede rastrear has- ta tiempos tan remotos como cuando los antiguos pobladores de la isla, los Tuatha Dé Danann (pueblo de la diosa Danu) y los celtas, luchaban por la superioridad en el territorio. Sin embargo, la fascinante historia de la isla no empezó con aquella lucha de dos pueblos por la supremacía territorial. En 2003, un grupo de antropólogos del Museo Nacional de Irlanda en Dublín encontraron en la zona de Clonycavan los restos, muy bien conservados, de lo que hasta la fecha se establece como el primer irlandés, “posiblemente un rey, de la edad de hierro europea, que fue asesinado aproximadamente entre los años 392 y 201 antes de Cristo con un golpe de hacha en la frente”, como lo comenta el escritor Neil Hegarty en el libro The Story of Ireland.



En ese torso y cabeza, de menos de un metro de largo, se encontraban los más remotos secretos de los primeros pobladores de la isla. Los investigadores del museo, con ayuda de forenses de la Garda (policía de la República de Irlanda), notaron que el cabello, que se conservaba intacto, tenía residuos de una resina que, posiblemente, había llegado a Irlanda desde Francia o España. Gracias a detallados análisis de elementos químicos que todavía estaban presentes en el cuerpo, lograron establecer sus hábitos alimenticios, rituales, intercambios culturales, viajes, entre otros aspectos. Fue bautizado como Clonycavan Man, el hombre que esconde los secretos más profundos del ser irlandés, sus luchas y sus contactos con otros pobladores europeos.

La historia de Irlanda es el reflejo de una nación que ha contribuido de manera significativa al desarrollo de la cultura occidental gracias a la pintura, la escultura, las letras y la lengua, la música y los instrumentos, los deportes, la agricultura, la minería, la industria naviera, la orfebrería y la joyería y, por supuesto, la política. También es la historia de un pueblo exiliado que cambió el rumbo de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX.



Irlanda es un mar de enigmas, de mitos y leyendas que han resistido el paso de los siglos. En su tierra fértil que alguna vez padeció el drama de las hambrunas, en el intenso verde de sus campos y montañas, en la variedad de su flora y fauna, en la magnitud de los acantilados y playas que circundan el océano Atlántico al occidente, se esconden siglos y siglos de migraciones e invasiones, de luchas, guerras y batallas épicas que determinaron al ser irlandés, su implacable resistencia y su lucha constante por la libertad. Este libro está estructurado en dos grandes ejes temáticos: un contexto histórico, dividido en tres partes que van desde los tiempos de la Conquista durante el reinado de Enrique VIII hasta el Brexit, y un segundo eje de temas, “Voces del conflicto en Irlanda del Nor- te” y “Testimonios sobre la paz, la unión y la libertad en Irlanda del Norte”, que agrupa las opiniones, vivencias, anécdotas y recuerdos de protestantes, católicos y ateos que tuvieron algún tipo de relación, directa o indirecta, con la guerra y la paz en Irlanda del Norte.*Cortesía Penguin Random House