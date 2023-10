Jackie Cruz deja de lado la actuación y vuelve a su primer amor: la música

Marisol la ‘Flaca’ Gonzáles le cambió la vida a Jackie Cruz. Aunque ya era una modelo cotizada y había hecho música, fue el personaje de Orange is the New Black, la serie de Netflix, el que la puso en boca de todos desde el lanzamiento del programa en 2013 y hasta su fin, en la séptima temporada.

“La serie me enseñó de todo: a actuar, dirigir, producir, crear. Fue mi universidad de Hollywood”, cuenta la dominicana que se crió en Nueva York y que acaba de presentar la canción Cielito lindo, la primera puntada de su regreso a la música.



“La música es mi primer amor, nunca la he dejado de hacer. Estuve experimentando con nuevos sonidos. Nací en República Dominicana y crecí en Nueva York, tengo de hip hop, de salsa, ahora estoy viviendo en México, y Cielito lindo es un homenaje a esa belleza y la magia de Oaxaca”.

Jackie ha bautizado como ‘capítulos’ los tres primeros lanzamientos de su próxima producción discográfica que todavía no tiene título definido. Cielito lindo es el primero. “Mi segundo capítulo es Huracán –se lanza la primera semana de noviembre–, se inspira en un dios de los indígenas dominicanos, los tainos, y habla de que cuando hay tormenta también puede salir el sol. Y el tercero se llama Aguacero –que saldrá en diciembre–, que va por el lado del renacimiento, cuando llueve todo renace aunque esté muerto, todo reverdece. Con mis bebés (en marzo del año pasado tuvo gemelos) siento que me pasó algo así, florecí otra vez”.



La actriz y cantante acepta esta charla justo antes de abordar el avión que la llevará de vuelta a su casa en México. “Tengo unas ojeras enormes”, cuenta sobre su visita a Colombia. “Me voy cansada pero muy feliz”.

Los días que permaneció aquí los aprovechó para empaparse de sonidos locales y se dedicó a explorar músicas. “Descubrí un jazz indígena increíble, que queda en remojo para mi próximo disco”, cuenta.



También tuvo tiempo para reencontrarse con su amiga y excompañera de reparto en la popular serie de Netflix Diane Guerrero, que está radicada en Cali y que interpretó a Maritza Ramos en el drama con visos de comedia que seguía las vivencias de las presas de la cárcel de Litchfield, en Nueva York.

Facebook Twitter Linkedin

'Orange is the new Black', de Netflix. Foto: Cimahub

En un viaje previo, Cruz grabó en Barranquilla un par de canciones de su álbum con la participación y arreglos de Andrés Cabas. “Una de esas la empecé con un productor en Londres, pero noooo…. le faltaba sazón latino. Cabas tocó el piano increíble para ese ritmo de salsa que hicimos, y que además tiene un toque de reguetón y hip hop. No tengo género definido, pero es que no puedo tener un álbum sin ese sonido latino: influencias de jazz, salsa, afrobeat, tambores africanos, hip hop, sonidos de Miami y Puerto Rico…no puedo tener un género definido, porque me ha criado al mundo”.



Jacqueline Chávez –su nombre de pila– siempre ha sido transparente con lo que hace. De hecho, el videoclip que acompaña el lanzamiento de Cielito lindo no es un recreación, sino las imágenes reales de su boda con Fernando García.

“Toda la música la hago desde mi experiencia. Mi primer álbum fue Hija de Chávez, todo el mundo me conoce como Jackie Cruz, pero Chávez es el apellido de mi papá. Yo no me crié con él, pero quería que el mundo supiera que pasó, por qué me cambié el apellido y por qué no crecí con él, que nunca estuvo contento de que hubiera abandonado la universidad”, recuerda.



Jackie Cruz está dispuesta a arriesgarlo todo por su música. “Es la primera vez que pongo por delante la música de la actuación. Ahora, si me llaman para hacer una película con Leo (DiCaprio) lo voy a pensar (se ríe). La actuación me paga la renta, no lo voy a negar, pero ya es tiempo de que con la música me haga unos pesitos y hay que ponerle harta atención para que eso pase”.

SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA

@s0f1c1ta

Más noticias