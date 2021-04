'El jazz se está adaptando a los nuevos tiempos’: Jack DeJohnette

El 2020 también fue un año duro para el mundo del jazz. A la muerte del contrabajista Gary Peacock se sumó el anuncio del pianista Keith Jarrett de que probablemente no volverá a tocar debido a los derrames cerebrales que sufrió hace tres años. Peacock y Jarrett, junto con el baterista Jack DeJohnette, conformaron por más de cuarenta años uno de los tríos de jazz más aclamados y dejaron grabaciones memorables como Tales of Another, Still Live y Standards Vol. 1 y 2.

Además del éxito alcanzado con Jarrett, ha tenido una carrera extraordinaria como líder y acompañante de grandes músicos como Wayne Shorter, Bill Evans, Miles Davis, John Coltrane, Chick Corea y Freddie Hubbard, por citar algunos. Me atrevo a decir que es junto con el gran Roy Hynes, quien recientemente cumplió 96 años, uno de los bateristas más importantes en la historia del jazz, y que su estela ha sido influencia para grandes músicos que hoy se abren su propio camino, como las magníficas Terri Lyne Carrington y Susie Ibarra.



(Además: El criptoarte llega a las galerías de Nueva York y Bogotá).



“El lenguaje de la batería empieza a construirse gracias al swing en los años treinta”, dice Juan Camilo Anzola, baterista y líder de Nowhere Jazz Quintet, una de las agrupaciones más sólidas del jazz colombiano. “El bebop emerge como respuesta al swing y la batería se vuelve más melódica. Ya en los años cincuenta, Max Roach, uno de esos bateristas ‘melódicos’, afinaba muy alto su instrumento y logró unir ritmo y melodía. Es además una de las grandes influencias de Jack DeJohnette, a quien consideró el mejor de los llamados bateristas melódicos. Jack es pianista, tiene lo lírico y toca batería con la intención y las texturas del piano. Es un genio absoluto. Vi cuatro veces el trío de Jarrett, el más grande genio improvisador que ha dado la música, y ahí estaba Jack. Jarrett pudo haber elegido al baterista que quisiera y lo escogió a él durante más de treinta años. Eso dice mucho”, concluye Anzola.



Más que un baterista, DeJohnette es un maestro de la sutileza, un artesano de extrema sensibilidad. Su forma de tocar acapara un amplio rango de estilos, pero conserva siempre una voz. Su relación con el pulso es perfecta. Su tiempo, incluso cuando apura u oscurece el sonido, es una constante lección de swing que conoce como pocos el largo kilometraje que va del jazz clásico a los sonidos contemporáneos.



(Lea también: 'Tierno y grandioso': cuando el amor no depende de los lazos de sangre).

Es ideal que (un baterista) aprenda instrumentos de acordes y sea capaz de expresar toda su creatividad escuchando con atención y sintiendo la música que está interpretando. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál diría que es el logro más grande de su carrera?

Poder tocar con todos los grandes nombres del jazz. O la mayoría de ellos. Estoy orgulloso de eso.

Usted estudió piano durante años y lo alterna con la batería cuando toca en vivo. ¿Qué significó para usted haber tocado con dos pianistas como Bill Evans y Keith Jarrett y qué aprendió de ellos?

Con Bill aprendí sobre orquestación y sobre cómo colorear la música. De Keith creo que aprendí más sobre las posibilidades y capacidades de lo que puede hacer el piano. Ser pianista me ayudó a apreciar lo que estaba haciendo Keith. Él también toca la batería, así que teníamos una muy buena conexión. Con Keith ocurrió una expansión diferente a la que tuve con Bill.



(Le puede interesar: Ai Weiwei: orgulloso de provocar al Gobierno chino).

¿Recomienda estudiar piano a los músicos jóvenes, aun si eligen dedicarse a otro instrumento?

Creo que deberían tocar guitarra, vibráfono o marimba, algún tipo de instrumento melódico, un instrumento de acordes que los ayude a ser mejores intérpretes y mejores oyentes.

¿Cómo fue para usted lidiar en un mismo año (2020) con la muerte de Gary Peacock y el anuncio de Keith Jarrett, que tiene pocas probabilidades de volver a tocar?

Ambos son unos gigantes. Yo sabía lo de Keith desde hacía tiempo, pero por obvias razones lo mantuve en silencio. Sobre Gary quiero decir que era una leyenda. Hizo una inmensa contribución al papel del bajo en el jazz y también era un gran compositor. Lamento mucho que haya fallecido, pero también celebro que tuve la oportunidad de tocar con él durante más de 30 años. Fue una gran experiencia.

¿Ha podido hablar con Keith Jarrett? ¿Cómo se encuentra?

Lo está manejando... permanece en casa con su esposa. Está paralizado de un lado y hace lo mejor que puede, dadas las circunstancias.



(Lea también: Hablamos con Amy Lee, de Evanescence, acerca de su nuevo disco).

¿Qué grabaciones con Keith y con Gary disfrutó más y por qué?

Me gustó Still Live. Fue una magnífica grabación con la banda en vivo. Otra que me gusta mucho es My Foolish Heart, que hicimos en el Festival de Montreux. Keith tocó algo de Sonny Rollins, lo cual fue increíble, igual que su versión de The Song is You. ¿Para qué más?

¿Hay algún momento especial que de alguna forma ‘encapsule’ la esencia del trío?

Hay una grabación, ya olvidé cuál es... Tiene una versión de God Bless the Child en la que realmente disfruté mucho, es una versión funky de ese tema. (El tema al que hace referencia está en el álbum Standards Vol. 1, de 1983).

¿Qué hace que un baterista se convierta en un buen líder de banda?

La capacidad para dirigir la banda desde atrás y al mismo tiempo comprender los dones de los intérpretes con los que está tocando. Y si es compositor, la habilidad de escribir música en la que resalte el alma de la pieza misma, así como la creatividad de sus intérpretes.

¿Qué necesita un baterista para ser un buen acompañante?

Necesita conocer la dinámica. Como ya dije, es ideal que aprenda instrumentos de acordes y sea capaz de expresar toda su creatividad escuchando con atención y sintiendo la música que está interpretando.

Acompañar a cantantes como Betty Carter y Abbey Lincoln fue importante en su formación como baterista. ¿Qué se aprende en el jazz vocal que no haya en el jazz instrumental?

De nuevo insisto en la dinámica. Betty Carter usaba mucho la dinámica, y de ella aprendí mucho. Podía hacer que la banda no estuviera nada más con la señal de una mano. Así aprendí a escuchar realmente y a tocar de manera más agresiva y muy silenciosa. Tocar discretamente.

¿Fue muy distinto trabajar con Abbey Lincoln?

Abbey era mucho más directa, siempre te contaba una historia. Pero ambas tenían un estilo único de cantar detrás del ritmo, ralentizando las frases o haciendo que los compasen se superpusieran, así que en ese sentido ambas tenían una concepción similar. Disfruté trabajar con ambas por igual.



(No se quede sin leer: Los jóvenes chinos, locos por el 'voguing', un baile LGTBI).

Jack DeJohnette, Gary Peacock y Keith Jarrett, durante un ensayo. Foto: DANIELA YOHANNES. ECM

De los álbumes que grabó como líder, ¿cuáles son sus favoritos y por qué?

El primero sería Earth Walk, junto con Special Edition También Parallel Realities, que coproduje con Pat Metheny. Otro es New Directions, con Lester Bowie, Eddie Gómez y John Abercrombie. Por último, Made in Chicago y Return, un álbum de piano solo que hice para un sello de vinilos por suscripción. Estos son los que me vienen a la mente.

Usted comenzó grabando con un grupo llamado Special Edition. ¿Cómo recuerda esos años?

Escribí para los músicos buscando el sonido más amplio del cuarteto, utilizando el contrabajo y mi melódica electrónica. Las composiciones que escribí para músicos como David Murray, Peter Warren y Arthur Blythe contribuyeron mucho al concepto de lo que estaba haciendo por entonces. Esos temas me gustaron mucho, como One for Eric, Journey to the Twin Planet e India, por citar algunos.

Entre las muchas figuras con las que trabajó, como Charles Lloyd, Ornette Coleman o McCoy Tyner, siempre destaca lo mucho que significó su encuentro con John Coltrane. ¿Por qué fue tan especial trabajar con él?

Porque John fue un hombre muy espiritual y esa espiritualidad se expresaba a través de su música. Él era como un imán y llevó el “Om” al jazz con un alto, altísimo nivel de interpretación en el saxofón. Su forma de improvisar y componer aún no ha sido igualada. Tocar con él era un desafío físico y mental, pero sobre todo espiritual. Estoy muy agradecido por haber tenido esa experiencia.

¿Ha cambiado mucho lo que pensaba del jazz en su juventud y lo que piensa ahora en la vejez?

Siempre he amado el jazz y todos los tipos de música, para ser sincero. Mis gustos eran y siguen siendo muy eclécticos. El jazz sigue haciendo lo que hace, lo que ha hecho siempre. Se está adaptando a los nuevos tiempos. Hoy lo más importante es estar vivo. Se cancelarán muchos eventos, quizás no haya trabajo hasta 2022, por lo que la gente está tocando on line o presentándose en lugares donde se respeta el distanciamiento social. Entonces ya sabes, el jazz está tratando de adaptarse.

¿Cuál ha sido el momento más desafiante de su carrera?

John Coltrane

¿Es difícil para un músico ser innovador y al mismo tiempo vivir dignamente de su profesión?

Es difícil. Era más fácil cuando yo empecé, eran otros tiempos, podías sacar la música. Ahora es complicado porque los CD no se venden, todo se hace en línea, tienes que transmitir música. Todo es más desafiante si piensas en lanzar música, especialmente porque no hay trabajo y es duro tener que empujar la música sin lugares estables donde tocarla.

¿Qué músicos contemporáneos de jazz admira?

Nasheet Waits, Jason Moran, Terri Lyne Carrington, Craig Taborn y Don Byron, solo por nombrar algunos.

Artistas como Esperanza Spalding y Kamasi Washington han dicho que el jazz no siempre define la música que hacen. Ambos han tocado en festivales de música pop y rock. De hecho, usted tocó junto a Miles Davis en Isle of Wight, en 1970. ¿Qué piensa de esa vieja idea de marcar distancia de la etiqueta ‘jazz’ para llegar a nuevos públicos?

Bueno, no me gustan las etiquetas en particular. Todo es música, ¿sabes? Es bueno o malo. No lo pongo en categorías, no lo veo de esa manera. Por eso tienes todos esos festivales de jazz que tienen un programa ecléctico.

¿Es buena la idea de abrirse más allá del jazz para hacer frente a la falta de trabajo durante la pandemia?

En este momento, como no voy a juntar música para algunos conciertos, me siento más relajado al escribir. Estoy realmente interesado en tocar para mí hasta que me inspire hacer otra cosa, algo que realmente me atrape, pero mientras tanto quiero simplemente tocar para mí como un ejercicio.

¿Tiene algún proyecto en mente?

Nada por el momento. Ahora estoy disfrutando el espacio que tengo para no ir a ningún lado.

¿Seguirá trabajando con su banda o buscará algunas colaboraciones específicas?

No lo sé. Tengo que ver qué pasa. Estoy dispuesto a hacer unas pocas grabaciones en este momento. Tengo un grupo con Don Byron y Matthew Garrison, y antes de eso teníamos un trío con Ravi Coltrane. Es lo último que he estado haciendo. Pero, como dije, no hay trabajo en estos momentos, todo está cancelado.

¿Cómo le gustaría ser recordado?

Ojalá la gente aprecie mi contribución a la música y se divierta con ella.



JUAN MARTÍN FIERRO*

Para EL TIEMPO

* Abogado, periodista y escritor.