J Balvin tumbó muros e hizo soñar con un romance en los Grammy

El cantante colombiano J. Balvin no solo se robó el disparo de miles de cámaras, sino que hizo reflexionar a los asistentes a la 61 edición de los premios Grammy, durante su presentación con la cantante Camilla Cabello y Ricky Martin.

En el escenario los tres hipnotizaron al público con una mixtura de las canciones ‘Mi gente’ y ‘Havana’, pero lo que llamó la atención de los presentes fue el momento en el que el colombiano apareció sentado leyendo un periódico en el que se leía en inglés: Build Bridges not Walls” (construye puentes, no muros), criticando de manera directa a la política de seguridad e inmigración del presidente de Estados Unidos, que se basa en la construcción de un muro en la zona fronteriza con México.



Esa frase replica un poco el mensaje de la película 'Pantera Negra' (Black Panther), que aunque no hecha en esencia para criticar al presidente de Estados Unidos Donald Trump, alcanza a tener una conexión por culpa de una de las ideas más polémicas del mandatario.

“En tiempos de crisis, los sabios construyen puentes mientras los tontos fabrican barreras”, fueron las palabras del personaje del filme, inspirado en realidad en un proverbio de origen africano, que también fue expuesto por el papa Francisco en un encuentro con la juventud en Ciudad de Panamá a principios de este año.

J. Balvin, durante su presemtación en los premios Grammy, en compañía de la cantante Camila Cabello. Foto: AFP

“Sabemos que el padre de la mentira, el demonio, siempre prefiere un pueblo dividido y peleado. Es el maestro de la división, y le tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar junto. Y este es un criterio para distinguir a la gente: los constructores de puentes y los constructores de muros. Esos constructores de muros que buscan dividir y abroquelar a la gente sembrando miedos”, fue la frase del Pontífice que, de nuevo recobró relevancia en el espectáculo en el que participó J. Balvin.

El colombiano también llamó la atención por ir a la ceremonia de los Grammy con la ex Miss Argentina (2014) Valentina Ferrer, quien no se despegó del artista de música urbana.

