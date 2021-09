J Balvin y Residente: eternas peleas del reguetón con los Latin Grammy 2021

J Balvin desató esta semana una polémica —que por cierto no es nueva— en el universo de los Latin Grammy, que el martes 28 de septiembre dieron a conocer los nominados de su edición 22, la cual se llevará a cabo el 18 de noviembre.



El reguetonero paisa compartió en sus redes un mensaje en el que atacaba los premios y hasta propuso organizar un boicot.



“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió Balvin, quien este año cuenta con tres candidaturas en las categorías de canción del año, canción urbana y mejor interpretación de reguetón.



"Instantes después, en otro trino, escribió: "Los que tienen poder en el género, NINGUNO DEBERÍA IR. Es decir todos porque somos un movimiento", agregó.

De inmediato le llovieron críticas, incluso, de sus propios colegas.

No es la primera vez que Balvin lanza dardos en contra de la Academia Latina de la Grabación, que concede los Latin Grammy: en el 2019 fue uno de los abanderados del movimiento en redes 'Sin reggaeton no hay Latin Grammy', que se acompañaba de un gramófono tachado.



"No estoy de acuerdo con la parte de utilizarnos para el rating y después no llevarnos lo que nos merecemos en nuestras propias categorías", dijo J Balvin en Instagram, en 2019.



En ese momento, la Academia intentó mediar en la pelea: "Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados", menciona un documento oficial de ese mismo año.

¿Lo dejaron solo?

J Balvin. Foto: Universal Music / Archivo EL TIEMPO

A diferencia de lo que ocurrió dos años atrás, cuando figuras del reguetón como Daddy Yankee o Maluma se sumaron a la aireada protesta, esta vez J Balvin fue blanco de fuertes críticas.



Uno de los primeros en responderle fue Residente, el puertorriqueño René Pérez, exintegrante de Calle 13: "Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", empezó diciendo en un video que después borró de su cuenta de Instagram.



"Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron, cabrón... C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers...", le corrige Pérez. En la misma línea, le indica que si hay estilos que "no están en ninguna lista", son "el jazz, la salsa, la bossa nova de Brasil o el flamenco". "Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", continuó Residente.



El especialista en música y podcaster Alberto Marchena -que durante muchos años dirigió la emisora Los 40 en Colombia- opinó en su cuenta de Twitter que "esta pelea de Balvin y Residente estaba cantada hace rato".

Esa pelea de #Residente y #Jbalvin estaba cantada hace rato. Hasta que explotó! pic.twitter.com/VZ3okQlaAD — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) September 30, 2021

A las críticas de Residente se sumó Don Omar -quienes acaban e lanzar Flow HP, ya se acerca a los 9 millones de vistas en YouTube- haciendo un comentario en la publicación de Residente: "Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia".

Yotuel, el cantante de la agrupación cubana Orishas y que hace poco lideró una revolución cultural con su canción Patria y vida colgó un video en el que también cuestiona al paisa: "El día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo, estamos hablando de movimiento urbano".

Después de la turbulencia, J Balvin solamente atinó a decir: "Respeto tus comentarios".



