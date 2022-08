El reguetón tuvo gran furor a principios de los años 2000, causando gran impacto en varios países latinoamericanos por su ritmo del reggae y del rap. Desde El General hasta Daddy Yankee son algunos de los mejores cantantes que han nacido de este género musical.

La revista ‘Rolling Stone’ decidió adentrarse en este género para hacer un listado de las mejores canciones de reguetón que existen, el cual reconoció parte del trabajo que grandes artistas han aportado al mundo urbano.

El país colombiano también tuvo visibilidad en este ‘ranking’, puesto que cantantes lograron el éxito fuera de lugar natal, representando el talento que paisas y barranquilleros han alcanzado.

Shakira

La barranquillera Shakira es una de las colombianas más reconocidas a nivel internacional por su talento como artista musical. La revista estadounidense también formó parte de exaltar una de sus canciones en el ‘top’ 100. Su colaboración con Maluma en el año 2016 ‘Chantaje’ consiguió el puesto número 87.

Karol G



Karol G, la cantante originaria de Medellín, alcanzó grandes aciertos en el género urbano con varios de sus sencillos más recientes, entre ellos se resalta tres que obtuvieron buena posición en el listado.

El número 75 se lo llevó 'Mi Cama (Remix)', que fue colaboración junto con el paisa J Balvin y el puertoriqueño Nicky Jam. Además la canción ‘Mamiii’ junto con la estadounidense Becky G alcanzó el puesto número 65. Finalmente su colaboración con la rapera Nicky Minaj obtuvo gran auge, asegurando su puesto 18 con ‘Tusa’.

Maluma



El paisa Maluma tuvo la oportunidad de entrar en este listado con el número 61 por su canción ‘Hawái’ que fue publicada en el año 2020. Sin embargo, también logró este triunfo con su colaboración con Shakira en ‘Chantaje’ en el puesto 87.

J Balvin



José Álvaro Osorio, más conocido como J Balvin, fue el colombiano que obtuvo mayor reconocimiento en esta lista, puesto que ocho de sus canciones consiguieron un lugar:



97. 'Un Día (One Day)': J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy.

91. 'X': Nicky Jam y J Balvin.

88. 'AM Remix': Nio Garcia, J Balvin y Bad Bunny.

75. 'Mi Cama (Remix)': Karol G, J Balvin y Nicky Jam.

57. 'La Canción': J Balvin y Bad Bunny.

53. 'Con Altura': Rosalía, J Balvin y El Guincho.

35. '6 AM': J Balvin y Farruko.

21. 'Mi Gente (Remix)': J Balvin, Willy William y Beyoncé.

El cantante por medio de su cuenta de Instagram se pronunció con una fotografía respecto a la noticia de la revista: “Me hace sentir orgulloso de ser colombiano”.

‘Top’ 10



No se puede olvidar las canciones que lograron una alta posición en la lista, ya que algunas de ellas son grandes clásicos del género urbano:



10. ‘Mayor que yo’ de Wisin y Yandel.

09. Te Bote (Remix) de Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna.

08. 'Oye Mi Canto' de Daddy Yankee, Nina Sky, Big Mato y Gem Star.

07. 'Safaera' de Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow.

06. 'Rakata' de Wisin & Yandel.

05. 'Yo Voy' de Zion & Lennox y Daddy Yankee.

04. 'Dile' de Don Omar.

03. 'Pa’ Que Retozen' de Tego Calderon.

02. 'Quiero Bailar' de Ivi Wueen.

01. 'Gasolina' de Daddy Yankee.

