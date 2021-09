Esta es la canción que J Balvin le dedicó a su hijo Río en su nuevo álbum

Este viernes J Balvin estrenó 'JOSE', su tan esperado nuevo álbum que ya empezó a encantar a sus seguidores y a los amantes del reguetón.



'JOSE' cuenta con 24 canciones, múltiples colaboraciones con estrellas como Sech, Feid, Yandel, Skrillex, entre otros, y, como cereza del postre, una de las canciones más emotivas, especiales y personales del 'niño de Medellín'.



J Balvin no desaprovechó la oportunidad de este nuevo proyecto musical para dedicar una canción a su hijo Río, que nació hace poco tiempo.



"No sólo quiero ser tu padre

También quiero ser tu mejor amigo

A donde quieras ir, yo te sigo

Aquí estaré a tu lado pa' siempre apoyarte

Querido, Río"

Historia de Instagram que subió Valentina Ferrer. Foto: Instagram Valentina Ferrer

Una de las características más llamativas de la canción es el beat, que se hizo con los latidos del bebé cuando estaba en la barriga de su mamá, la argentina Valentina Ferrer. La misma letra de 'Querido Río' así lo explica:



"En este beat puse tu corazón

En tu latido es que yo estoy montado"



La mamá de Río también se ha mostrado orgullosa del nuevo álbum. En sus historias de Instagram mostró una foto de Balvin besando los pies del bebé.



'Querido Río', al igual que las otras 23 canciones del álbum 'JOSE', ya está disponible en todas las plataformas.



Puntualmente, esta producción ya tiene más de 148 mil vistas en Youtube. A continuación puede escuchar la canción y también encontrar la letra.

Hola, no sé si tal vez me escuchas

Pero soy otra persona, se me aclararon las dudas

Y la razón una sola, esa razón eres tú

Y llegaste pa' darme luz, hace mucho te soñé

Cuando menos lo esperé



Hey, querido Río

Llegaste en el momento debido

Aún no estás en mis brazos, pero ya te siento mío

La tempestad se llevó todo y solo me dejó el frío



Pero hablando con dios, él me dijo

"Hijo ahí, te envío, un angеlito

Que no cuidarlo es un delito

En absoluto lo quе necesito



No sé si cumpla con los requisitos

Pero te prometo que no va a faltarte un amor bonito"

En este beat puse tu corazón

En tu latido es que yo estoy montado



Llegaste pa' hacerme bien y se me ha notado

Tú no sabes cuántas cosas me he preguntado

Te llamé "Río" porque fluyes

Porque a mi vida le atribuyes



Mis recaídas disminuyes

A donde llegas los construyes

Es increíble como fluyes

Los problemas los diluyes



Siempre tendrás a un consejero

Si de tus sueños no me excluyes

Quiero ser tu mejor amigo

El que siempre estará contigo



Tienes derecho a equivocarte

No sólo quiero ser tu padre

También quiero ser tu mejor amigo



A donde quieras ir, yo te sigo

Aquí estaré a tu lado pa' siempre apoyarte

Querido, Río



