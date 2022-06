Los colombianos J Balvin y Karol G encabezan la lista de nominaciones a los Premios Juventud 2022, cuya edición de este año se celebrará por primera vez en Puerto Rico el próximo 21 de julio.



Rauw Alejandro, Farruko, Camilo, Grupo Firme, Ángela Aguilar, Anitta, Christian Nodal, El Alfa, Maluma y Rosalía son los otros artistas con más candidaturas, según informó este martes en un comunicado la cadena Univisión, organizadora del evento.

La entrega de los Premios Juventud se transmitirá en vivo por Univisión desde el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, después de 18 años realizándose en Miami.



Con once nominaciones se sitúan J Balvin y Karol G, quienes aspiran a los galardones de Álbum del Año, Mi Artista Favorito de 'Streaming' y a artistas de la juventud masculino y femenino, entre otros.



Para Álbum del Año, J Balvin está nominado con "Jose" y Karol G, con "KG0516", compitiendo con "Dharma", de Sebastián Yatra; "La 167", de Farruko; "La Última Promesa", de Justin Quiles; "Legendaddy", de Daddy Yankee; "Mis Manos", de Camilo; "Motomami", de Rosalía; "Nattividad", de Natti Natasha; y "Viceversa", de Rauw Alejandro.



En el apartado de canción con el ascenso más rápido en redes sociales, figura la remezcla "Poblado", en la que J Balvin y Karol G de unen a otros artistas como Nicky Jam, Crissin y Totoy El Frío.



Rauw Alejandro es el tercer artista más nominado, con nueve candidaturas, seguido de Farruko (ocho), Ángela Aguilar, Camilo y Grupo Firme ( con siete cada uno) y Anitta, Christian Nodal, El Alfa, Maluma y Rosalía (todos ellos con seis).



Con el lema "Celebra tu pasión", Premios Juventud seguirá reconociendo este año lo mejor de la música latina, las causas sociales y la cultura pop, según los organizadores.



Además, este año se añadieron diez nuevas categorías para reflejar la evolución de la música, entre ellas Artista Femenino-On The Rise y Artista Masculino-On The Rise, para honrar a estrellas jóvenes sobresaliente, y Mejor Canción en Pareja, dedicada a artistas que hicieron una colaboración mientras estaban en una relación romántica.



La ceremonia de entrega de los premios será presentada por Eduin Caz, vocalista principal y líder de Grupo Firme, la actriz Clarissa Molina, la actriz y cantante mexicana Danna Paola y el cantante Prince Royce.



"Las estrellas más grandes y los artistas emergentes de la música latina se reunirán en el escenario para ofrecer actuaciones inolvidables y crear momentos mágicos", aseguró Ignacio Meyer, de TelevisaUnivision.



Los fanáticos pueden comenzar a votar por sus artistas favoritos a partir de hoy visitando PremiosJuventud.com. El período de votación finaliza el 27 de junio.



EFE