Dos canciones, que vieron la luz hace pocas horas, resultaron del encuentro fortuito entre el cantante británico Ed Sheeran y el colombiano J Balvin.

El primer aviso de este encuentro creativo inesperado lo puso Sheeran en sus redes sociales, en una fotografía en la que los dos nuevos amigos aparecen juntos. Para darle impulso y algo más de curiosidad al resultado musical de esta colaboración artística, el británico hizo un breve relato de cómo conoció personalmente al reguetonero colombiano.

"Quiero compartir algo en lo que estuve trabajando -relató Sheeran-. Conocí a J Balvin en un gimnasio en Nueva York, el año pasado. Éramos solo él y yo y era muy temprano. Reconocí su voz cuando estaba hablando por teléfono, así que me acerqué y lo saludé. Charlamos tanto que terminamos almorzando y luego tomando el té de la tarde. Después nos hicimos amigos y charlamos toda la tarde".

Según su relato, Sheeran fue a ver los conciertos de Balvin y finalmente, se puso de acuerdo con su colega para pasar un día en el estudio "que condujo a mucho más que descubrirán pronto -escribió en Twitter-... Pero las dos primeras canciones que escribimos, Sigue y Forever My Love, saldrán pronto y las amo absolutamente".



El cantante de éxitos como Shape of You y Afterglow se extendió en más detalles sobre la dinámica del trabajo en equipo: "Él quería llevarme a su mundo y yo quería llevarlo al mío. Fue un verdadero desafío aprender español para esto y me divertí mucho haciéndolo. Espero les guste tanto como a mí, y estén atentos a más por venir", escribió.

La versión de Balvin, no habla de té, sino del café que se tomaron. "Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una vibra gigante que nos llevó a una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta sobre cómo ser padres".



Las dos primeras canciones del trabajo conjunto de J Balvin y Sheeran, Sigue y Forever My Love, salieron al mundo en la noche del jueves 24 de marzo. El video de la primera está ya en YouTube, en ella se puede apreciar al británico cantando en español adoptando la forma de hablar del reguetón.

Redacción EL TIEMPO

@Eltiempo