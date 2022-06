J Balvin vuelve a recibir una 'tiradera', esta vez por parte del cantante Christian Nodal. El problema tiene origen en unas recientes comparaciones que han hecho en redes sociales entre los artistas dado que el mexicano ahora luce un cabello rubio y corto, al igual que lo hace el colombiano desde meses atrás.



A propósito de esto, J Balvin quiso sumarse a las bromas en un par de publicaciones en su Instagram. Por un lado, sacó una foto del mexicano con la leyenda "encuentra las diferencias" y dos caras llorando de la risa. Por otro lado, sacó dicha publicación en una historia.



Ahora era el turno de Nodal, quien reaccionó fuertemente a la publicación de Balvin a través de sus historias. En la primera de ellas dijo: ​"Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea , cuando sea. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa".



Tras esto, Balvin arremetió a través de videos cortos. "Yo siempre llego. Yo llego a los conciertos en Medellín y llego puntual a todos los conciertos", señaló el artista.



El colombiano le estaba recordando a Nodal el escándalo en el que se vio envuelto el mexicano en el mes de marzo luego de que no llegara a su presentación en el Atanasio Girardot, provocando desmanes por parte de los asistentes que fueron a verlo, principalmente.

El evento, que tuvo otros cantantes invitados, se desarrolló sin contratiempos pero luego todo se tornó caótico cuando Jessi Uribe terminó su presentación en la tarima y luego se proyectó un video en donde Nodal pidió disculpas porque no alcanzó a la capital antioqueña para su presentación debido a problemas con el vuelo.

Esto generó, como quedó evidenciado en varios videos, que muchas personas dañaran sillas y vallas sobre todo en la zona de palcos, ubicada sobre la gramilla del estadio. Además, se registraron algunas riñas entre asistentes y personal de la logística. Todo en medio de la lluvia que cayó sobre Medellín entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.



​Luego de este contraataque de Balvin, sacó un par de historias bajando el tono de la discusión. "Esta tarde ando bromista", dice en una de ellas.



"Lo compararon conmigo, me compararon con él... lo que sea en la foto. Estamos bonitos los dos o yo no sé, El partero se lo tomó mal. Ah, yo no sé, eso ya es problema de él. Si va a sacar la 'tiradera', que sea romántica y que venda", finalizó Balvin.

Sin embargo, Nodal no se detuvo y lanzó otros duros mensajes contra el colombiano.



"Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, pero en su red que tiene millones de sus seguidores suba una foto para que se burlen de mí, donde claramente, todo el mundo lo sabe, me estoy despertando de una m... muy fea que viví", empieza señalando Nodal.



Posteriormente, asegura que no es bueno para hablar y que por eso irá a su cabina para grabar algo refiriéndose a Balvin, algo así como lo que hizo Residente con Bizarrap.



"Voy a sacar algo para este compa, que no ha aprendido. Te dio una patada en el culo Residente, no aprendiste. Yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar".



Finalmente, el mexicano se refirió a su ausencia en Medellín y le recordó que los accidentes aéreos pasan. En cuanto a la canción, está a horas de ser publicada la nueva 'tiradera' contra J Balvin.