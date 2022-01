El reguetonero paisa J Balvin acaba de acumular un nuevo récord para su carrera: se convirtió en el primer artista en la historia de YouTube en tener 11 videos con más de mil millones de reproducciones.

'Safari', junto a Pharrell Williams, se acaba de convertir en el más reciente éxito de Balvin en superar esa cifra y se suma a '6 a.m.', 'Ay vamos', 'Mi gente', 'X', 'Con altura', 'China'', 'Ahora dice', 'I Like it', 'No me conoces' y 'Otra vez'.

Hace unas semanas, Balvin logró otro récord musical: fue declarado como el primer artista latino en posicionar 33 canciones en los listados de cualquier género en Billboard.



Y esta semana, el cantante y novia, Valentina Ferrer, asistieron al desfile de gala de Louis Vuitton 2022 en París, donde el artista lució un traje negro, que incluía una falda acolchada, perteneciente a la colección de la prestigiosa casa de modas que fue supervisada por el fallecido diseñador Virgil Abloh.





CULTURA

