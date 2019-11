J Balvin pide 'no pasar por encima de nadie', en estos momentos

El reguetonero mandó durante un concierto en Ciudad de México un mensaje de apoyo a Colombia ante las protestas desatadas desde el jueves pasado contra el presidente, Iván Duque.



"Hoy aprovecho para mandar un mensaje a mi tierra, a Colombia, que los quiero, que los amo, que estoy con ustedes y que estoy haciendo patria trabajando por un mejor futuro para nuestro país", dijo J Balvin durante su actuación en el Coca-Cola Flow Fest de México.

Ante miles de asistentes, el reguetonero, nominado en la 62 edición de los Grammy, dijo que no se define "ni de izquierda ni de derecha" ya que "lo importante es ser derecho en la vida" y "no pasar por encima de nadie".



"Yo no soy político, soy un hombre de bien, solamente con un mensaje de dignidad, de tolerancia, de amor", expresó J Balvin, quien pidió al público mexicano que cantara muy fuerte para mandar "buena vibra" a Colombia.



La actuación del cantante colombiano, que fue cabeza de cartel del festival, fue la más aplaudida de la noche, con la interpretación de éxitos como 'Mi Gente', 'Reggaetón' y 'Con Altura'.



Además de J Balvin, en el festival actuaron reconocidos reguetoneros como C.Tangana, Ozuna, Angel AA, Ivy Queen, Guayanaa, De la Ghetto y Khea.

La situación que se genero a causa de la agresión que recibió un joven por la Policía este sábado, durante la tercera jornada de protestas contra el Gobierno , aumentó la tensión social en el país.



Las protestas se iniciaron el pasado jueves, cuando decenas de miles de personas coparon las calles del país para expresar su rechazo al Gobierno, jornada que terminó con algunos brotes de violencia y un espontáneo cacerolazo que se extendió por toda la capital y otras ciudades.



Esa jornada fue el preludio de una ola de violencia que se desató el viernes en el sur de la capital, donde encapuchados se enfrentaron con la Policía, que por la tarde dispersó con gas lacrimógeno dos cacerolazos contra el Gobierno en la céntrica Plaza de Bolívar y en el Monumento a Los Héroes.



Congresistas colombianos y diversas ONG pidieron este domingo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue la "grave situación" por la violación de los derechos humanos en las jornadas del paro.

En el siguiente video desde el minuto 1:51 se puede escuchar el mensaje que Balvin le manda al país.