Los días dorados de J Balvin

El periódico ‘The New York Times’ acaba de reseñar, con solo alabanzas, el nuevo trabajo discográfico del paisa –‘Oasis’– en colaboración con el artista puertorriqueño Bad Bunny. Para el diario, cada uno ha partido del reguetón, y con sus toques experimentales y colaboraciones internacionales forman parte de una nueva generación de artistas que ha llegado al estrellato del pop con esa corriente popular conocida como la música urbana. Además, recoge el testimonio de Alejandro Duque, director general de Universal Music Latino, quien definió a Balvin una de las estrellas que corren más riesgos creativos en la escena actual de la música.

Sin embargo, el artista colombiano también ha dado el salto a otros terrenos, manteniendo ese brillo de éxito que ya plasmó en la industria musical.



Ahora se ve a J Balvin desfilando en la Semana de la Moda Masculina en París o cantando en el ‘Show de Jimmy Kimmel’. Su tema ‘Mi gente’ se convierte en uno los favoritos del expresidente de Estados Unidos Barak Obama. ‘Con altura’, su colaboración con la española Rosalía, fue escogida por la revista 'Time' como uno de los diez mejores temas de este año. Las canciones de Balvin baten récord en Spotify. El reguetonero paisa está en importantes festivales como Lollapalooza y Coachella. Y lo último: acaba de firmar con Scooter Braun, mánager de Ariana Grande y Demi Lovato.



Se convirtió en algo habitual que el nombre del reguetonero colombiano José Álvaro Osorio Balvin, J Balvin, figure en titulares de los grandes medios y su carrera musical, su pareja o sus pintas sean insumo de las noticias del espectáculo.



“Famosos Shakira o Juanes. Yo no me creo esta película. La fama es para darles alegría a los demás; a mí me da felicidad es la música”, comentaba el cantante y compositor en entrevista con este diario, hace seis años, cuando presentaba ‘Sola’, uno de los sencillos del álbum ‘La familia’, que abriría las puertas internacionales de su carrera.

Roquero de corazón

Hoy, la frase tiene gracia, luego de fijar el punto tan alto al que ha llegado el hijo mayor de José Álvaro Osorio y Alba Mery Balvin. Nacido en Medellín en 1985, este roquero de corazón –de los que interpretan con pasión las canciones de Nirvana y Metallica– terminó encantado por los sonidos urbanos tras un intercambio en Nueva York, apenas se graduó del colegio.



Para él, su secreto está en reinventarse. ‘Sin compromiso’, ‘Me gustas tú’, ‘En lo oscuro’, ‘Ay vamos’, ‘6 a. m.’, ‘Ginza’, ‘Mi gente’, ‘Safari’, ‘Sigo extrañándote’, ‘Ahora’, ‘Tranquila’ y ‘Reguetón’ son una breve muestra de las transformaciones de Balvin en casi dos décadas de carrera.



Si la música no se hubiera atravesado en su camino con tal fuerza, él sería un egresado de las facultades de Relaciones Internacionales y Comunicación Social de la Universidad Eafit de su natal Medellín. Pero desde que se dedicó a este negocio (“el negocio, socio”, diría él mismo en uno de sus sonados estribillos) sabía que la disciplina y la constancia serían sus aliados más importantes.



“El reconocimiento y el éxito no me han tomado por sorpresa, porque he sido muy disciplinado con mi carrera, y eso ha influido en que me traten con respeto”, aseguró el artista, que el pasado abril, con su ritmo sexy y pegajoso, conquistó al público del Festival de Coachella. Por eso tampoco sorprende que acabe de ser firmado por uno de los mánagers más importantes del planeta, Scooter Braun –productor y fundador de SB Projects–, quien maneja a reconocidos cantantes como Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato y Kanye West, entre otros. Así se convierte en el primer latinoamericano en hacer parte de SB Projects.

El reconocimiento y el éxito no me han tomado por sorpresa, porque he sido muy disciplinado con mi carrera, y eso ha influido en que me traten con respeto

Tomado de la mano de su novia, la ex-Miss Argentina Valentina Ferrer, Balvin llegó como invitado de la casa Dior a la Semana de la Moda Masculina en París, que se celebró la semana pasada en la capital francesa. La presencia del paisa en este tipo de eventos no es casual. Medios como la Agencia Efe lo catalogaron como “un ejemplo viviente del nuevo público al que se dirige la marca”.



El cantante acudió vestido completamente de Dior y adornado con grandes cadenas, anillos de sello y el pelo teñido de varios colores, como un arcoíris. Para Kim Jones, el director artístico de Dior, tener a este ‘divo del reguetón’ sirve para atraer a los ‘millennials’ a la marca y transmitir que la moda también incluye a los hombres.



Pero no es la primera vez que el colombiano pone su firma como un ícono de la moda: en el pasado, Chanel lo tuvo en una de sus pasarelas París; fue embajador latino de la New York Fashion Week y también, la imagen de la marca suiza de relojes de lujo Tag Heuer. Eso sin mencionar los diseños de su propia línea de ropa.



“La vida es perfecta, y estoy agradecido por todas las bendiciones que he recibido. Este es el momento de mostrar que nosotros somos más globales que nunca y podemos conquistar el planeta en español”, explicó Balvin en una entrevista con la revista ‘Billboard’, haciendo referencia al importante momento que atraviesa su vida.



