El artista José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, lanzó su nueva canción llamada ‘Niño Soñador’, que cuenta cómo es sobrellevar su vida con sus problemas de depresión.



En la canción, el artista también le pide perdón a su 'Yo de antes’.



J Balvin tiene más de 15 años de una carrera exitosa. En repetidas ocasiones ha comentado que su vida no es tan soñada como todo creen. Aunque está rodeado de lujos, fama y dinero, él no se siente del todo feliz.

Asimismo, durante estos años ha hecho referencia al trastorno del estado anímico que lo lleva a sentirse triste y decaído.



“En la tierra una mansión, pero vivo en un avión, fingiendo tocar el cielo. También, yo tengo una depresión, que no tiene solución, ni con todo lo que tengo”, dice un fragmento de su nueva canción.



En su canción, también le pide perdón a ese niño que una vez soñó con ser un gran artista y que no sabía lo que esto traía.



“Quiero pedirle perdón, al niño soñador de antes, que no quería ser el centro de atención, solo quería ser cantante”, agregó en su canción.

También reveló que cambiaría todos sus lujos por dar un buen padre a su hijo Rio, por ser un mejor compañero con su pareja Valentina Ferrer y mejorar la salud de su madre.



“¿De qué me sirve la fama, la cuenta bancaria, la casa de 100,000 hectáreas, y una vida millonaria, si no puedo darle un papá feliz al hijo mío, ni el hombre que mi mujer siempre ha querido?”, dice el tema.



Además, hace referencia a las recientes polémicas que tuvo por no apoyar las protestas en el país.



“No soy mal agradecido, pero todo lo cambiaría, por la salud de mamá, pa’ que me dure toda la vida, y sé que estoy en deuda con ustedes, pero por mi país yo he hecho cosas, que nunca mostré en las redes”, añadió.



El principal objetivo de esta canción es desahogarse. Y, a menos de 24 horas de haber sido lanzada, ya es tendencia en YouTube y está muy cerca de alcanzar el millón de reproducciones.

