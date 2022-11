Ante la ola de críticas que ha generado la participación de distintos artistas en la inauguración del Mundial de Qatar, todo parece indicar que el colombiano J Balvin también ha desistido de su participación en el torneo.



Según información de 'RCN' y 'NTN24', el representante de J Balvin habría afirmado que se canceló la presentación del cantante. Cabe resaltar que aún no hay un pronunciamiento oficial.

El artista urbano había anunciado su show en el Mundial hace unas semanas. Sin embargo, el panorama parece haber cambiado después de que la sede del evento entrara en una fuerte polémica por su trato hacia la comunidad LGBTQ+, las mujeres y los trabajadores migrantes.

Incluso, otros artistas como Dua Lipa y Rod Stewart se negaron a presentarse y lanzaron contundentes declaraciones sobre el evento.

Steward, por su parte, rechazó una millonaria oferta por actuar en el Mundial, pues dijo que por razones morales "no está bien ir". "Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace 15 meses. (...) Los aficionados deben tener cuidado", aseguró Stewart al diario británico 'The Sunday Times'.

Dua Lipa, por otro lado, escribió en sus redes sociales que espera visitar Qatar "cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial".



Shakira, también en polémica

Entre los colombianos que han sido criticados por su participación en el Mundial está Shakira, quien también habría sido inscrita en la lista de artistas que se presentarían, generando distintas reacciones de sus fanáticos.

Shakira habría estado agendada para la inauguración el próximo domingo. Foto: Instagram: Shakira y Burberry

No obstante, de acuerdo a medios españoles como 'El Mundo', la barranquillera se habría negado a presentarse.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, informó Adriana Dorronsoro, periodista de ‘El programa de Ana Rosa’, magazine matutino del canal 'Telecinco'.

