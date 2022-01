Cantantes como J Balvin, Maluma o Karol G se han convertido en exponentes internacionales de un género que se popularizó Medellín, a pesar de ser originalmente de Puerto Rico.



La capital antioqueña se ha convertido en la cuna de varios artistas que han saltado a la fama mundial y con quienes las grandes leyendas han realizado diversas colaboraciones.



Lo cierto es que lograr dicho reconocimiento ha sido un trabajo de años cuyas bases comenzaron en tiempos donde no existían las plataformas digitales, medio que hoy en día facilita la difusión de cualquier canción. Conciertos y emisoras juveniles fueron la puerta de entrada de estos artistas que hoy en día conquistan estadios enteros en varios países del mundo.



Pero más allá de los ya mencionados actualmente hay jóvenes que con la misma ilusión que sus referentes paisas buscan liderar las listas de música y conquistar al público de un género que ya no se escucha solamente en Colombia, ni en América Latina, sino en varios continentes.



Uno de los ejemplos más sobresalientes es el del artista Blessd, intérprete de la canción ‘Medallo’, uno de los éxitos del momento. De hecho, el joven fue incluido por Billboard en la lista de los artistas latinos que serán revelación en este 2022, incluso el tema que hace referencia a la capital del departamento de Antioquia se encuentra en el Top 50 Global de la plataforma Spotify.



El colombiano Ryan Castro se dio a conocer hace algunos años, pero en 2021 publicó canciones como ‘Jordan’, ‘Wasa Wasa’, ‘Monastery’ (junto a Feid) que lo llevaron a conseguir mayor reconocimiento por parte del público.



Ryan Castro es apadrinado por el reconocido cantante Kevin Roldán, con quien colabora en la canción ‘Medellín’. Su carrera musical ha crecido desde entonces.



Feid se inició como compositor de canciones para artistas como Nicky Jam, Reykon y J Balvin.5​ Pero en 2015 debutó como cantante con su primer sencillo ‘Morena’ y desde entonces ha consolidado su carrera musical con distintas colaboraciones con las que ha logrado varios reconocimientos, entre los que se destacan la nominación a los premios Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum Urbano en 2019 y el posicionamiento en las listas de éxitos en varios países de la región.

Facebook Twitter Linkedin

Feid se puso así para imitar el sonido de la palabra ‘fe’ en inglés, ‘faith’. Se llama Salomón Villada. Foto: Universal Music

Por otra parte, artistas como Nath, Phlipli Ariaz, Kapla y Miky, Flako Gallego, Totoy, el frío y Maxy, entre otros, son artistas jóvenes que empiezan a tener participación en el género urbano no solo en Medellín, sino a nivel nacional y en otros países.

