Cuatro colombianos en conciertos de despedida del 2020

En el último día del 2020, J Balvin, Maluna, Juanes y Karol G ofrecerán presentaciones desde disintos escenarios, en especiales grabados y tambièn por YouTube.

.

Son cuatro de los artistas nacionales màs reconocidos en el mundo y en un año en el que sus seguidores han estado fieles a sus propuestas, para ellos es muy importante animarlos este 31 de diciembre.



Juanes aparecerá en el espectáculo 'United in Song: Celebrating The Resilence of America (Una celebración por la resiliencia en América), que realiza la red de televisiòón pùblica de los Estados Unidos y que fue grabado recientemente. También estarán Jaime Barton, Joshua Bell y Josh Groban, entre otros. De 8 a 9:30 p. m., en Colombia se puede ver por PBS.org.



En Hello 2021, en YouTube, estarán J Balvin y Karol G, en un espectàculo de la plataforma que se emitirà a distintas horas para que sea visto en los cinco continentes en una hora cercana a su celebración de Año Nuevo. En América estarà disponible a las 10:30 p. m. Dua Lipa, YG y Kane Brown son otros de los artistas invitados..



Y Maluma despedirá el año desde Los Ángeles, en el Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, cuya otra sede es la llamada Capital del mundo y al que también fueron invitados Miley Cyrus y Jennifer López, entre otros. Serà desde las 8:30 p. m. por el canal ABC de Estados Unidos.