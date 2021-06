J Balvin estrenará 'Juntos imparables', homenaje a los emprendedores 

El cantante J Balvin publicará el 23 de junioles el tema Juntos imparables, una canción con la que rinde honor a los emprendedores y pequeños empresarios hispanos, uno de los grupos más afectados por la pandemia del coronovirus.

La canción, que se estrenará vía TikTok, una plataforma muy usada por los emprendedores hispanos, es para el artista una reminiscencia de sus inicios antes de alcanzar la fama, periodo en el que pintó casas, además de otras labores, mientras se abría paso en la industria musical.



"Entiendo exactamente lo difícil que es ser un emprendedor o una pequeña empresa", señaló el cantante sobre las razones de su implicación en la campaña ideada por la empresa de mensajería y paquetería UPS que ha motivado la canción.



Esta figura del reguetón dio a conocer el año pasado que enfermó de la covid-19 y en el mes de mayo, durante el concierto virtual Vax Live para promocionar las vacunas contra la enfermedad, dijo incluso: "Casi me mata. Todos tenemos bendiciones, ya sea nuestra salud, nuestra familia o simplemente la capacidad de vernos. Entre tener covid-19 yo mismo y tener tantas de esas otras bendiciones pausadas el año pasado, me hizo concentrarme en apreciar esas cosas que damos por sentado y alentar a otros a hacer lo mismo", explicó.



(También puede leer: Cuatro producciones musicales de lujo para melómanos de verdad)



Parte de esa reflexión ha sido su búsqueda del equilibrio por lo que a pesar de estar en el ojo público se toma momentos para la meditación y para estar con sus seres queridos. "Una de las cosas que me han enseñado los últimos años es que no puedo ser lo mejor para el mundo si no me cuido. Tener tiempo para aclarar mi mente y estar con mi familia me centra de una manera que es esencial", reveló.



Parte de ello se vio en el reciente documental The Boy From Medellín, que, como dijo, ofrece una imagen suya "real y honesta: Y la imagen honesta es que, por mucho que lo intente, no soy perfecto. ¡Yo también soy un ser humano!".



Todas esas experiencias hicieron que el colombiano no dude en involucrarse en la campaña de UPS, para la que creó en exclusiva esta canción que se estrenará en TikTok con el fin de que los hispanos puedan promocionar sus pequeños negocios en esta plataforma.



(Le puede interesar: Plácido Domingo: de acuerdo en criticar el pasado 'sin destruirlo')



En el marco de esta campaña, la firma ha donado 150.000 dólares a la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC, por sus siglas en inglés) a fin de proveer fondos para los hispanos dueños de negocios golpeados por el coronavirus.



En un comunicado, UPS resalta que aunque la crisis desatada por la covid-19 golpeó de forma devastadora a todas las pequeñas empresas, el impacto fue desproporcionado en el caso de las de propiedad de hispanos, el 32 % de las cuales debieron cerrar durante el primer mes de la pandemia.



"Es muy importante para nosotros que UPS refleje a toda la comunidad que ayudamos", dijo el director de marketing de UPS, Kevin Warren.



El ejecutivo resaltó las cualidades de inclusividad y diversidad que abraza la firma, y que bajo el eslogan de "imparables" han propiciado otras iniciativas recientes a favor de los afroamericanos y la comunidad LGBT.



"Queremos ayudarlos a que sean imparables", reiteró el directivo, sobre el proyecto dirigido a los cerca de 4,7 millones de empresas en EE.UU. que son propiedad de hispanos.



La iniciativa incluye también el lanzamiento de una nueva serie de cajas de edición limitada bilingüe con obras del diseñador gráfico e ilustrador mexicano Luis Pinto, entre ellas la obra Los desafíos son nuestro fuego que desde julio se podrá ver en un mural en Chicago (Illinois).



EFE