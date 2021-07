El famoso cantante antioqueño J Balvin es el primer latino invitado al Headstream de TikTok.

Se trata de un encuentro ideado por la famosa plataforma social de corto videos, a través de encuentros en vivo por chat de famosos artistas con sus seguidores.



La participación del colombiano será este viernes a las 6 de la tarde -hora de México- y 8 p.m. -hora de Argentina- por la cuenta de Balvin de esta red social.



A propósito de Balvin, la modelo argentina Valentina Ferrer, su pareja, compartió el jueves en su cuenta de Instagram la primera imagen del hijo de la pareja. El pequeño nació hace tan solo cuatro días y por ahora, parece que la pareja está disfrutando de su nueva familia en la privacidad de su hogar.



"4 days of the best Love" se lee en la leyenda de la publicación de la modelo, que se traduce como "cuatro días del mejor amor".



En la imagen, que está en blanco y negro, se aprecia la mano de Ferrer acariciando delicadamente el pie de su recién nacido.

