J Balvin: una conversación con Jose

Que pintaba casas en Estados Unidos para financiar sus primeros discos, que cuando niño oía rock y metal, que en la nevera de su mansión de estilo japonés hay mucho alcohol, pero él solo toma agua: de J Balvin se sabe todo. Su impacto en la cultura popular es tal que ya es difícil contar un dato curioso que sorprenda a su público.

Para algunos, la introducción a esta entrevista puede ser una formalidad. Quizás se trate de un personaje que no necesite presentación, pero en esta misma conversación, justamente, José Álvaro Osorio Balvin (Medellín, 1985) dice: “No todos tienen por qué saber quién es J Balvin”.



(También puede leer: Esta es la canción que J Balvin le dedicó a su hijo Río en su nuevo álbum).



Pues bien, hoy por hoy, J Balvin es uno de los cantantes en idioma español más importantes del mundo. Además, carga gran parte de la responsabilidad de que el reguetón sea un movimiento mundial.



Hay otras formas de decirlo: es el primer colombiano y latino en colaborar con Nike para lanzar unos tenis Jordan Air, el primero en colaborar con McDonald’s, el primero en tener un show propio en Lollapalooza y otro en Coachella, el primero en tener su propio documental en Amazon Prime Video; ha roto varios récords en YouTube, Spotify y Deezer, y Barack Obama lo tiene en sus playlists personales. Este párrafo podría ser más largo.



El 9 de septiembre por la noche, J Balvin lanzó Jose, su sexto álbum de estudio (si se cuenta el que tiene con Bad Bunny). Tiene 24 canciones y 15 de ellas las canta con otros artistas, que van “desde los más famosos hasta los que están comenzando”, según cuenta. Skrillex, Feid, Karol G, María Becerra y Dua Lipa están en la lista.



(Le puede interesar: Karol G anunció segunda fecha para su concierto en Medellín).



El proyecto solo lleva algunas horas al aire y ya ha sido un éxito. El día del lanzamiento, mientras Balvin lo presentaba en Nueva York, en el show de Jimmy Fallon (y anunciaba su nuevo tour), la publicidad de Jose iluminaba la Torre Colpatria, en Bogotá. El 12 de septiembre, a las 5, dará un concierto virtual por TikTok para presentar su nuevo proyecto.



En medio del agite, esto nos contó la estrella sobre su álbum y sobre qué se siente ser J Balvin.

¿Ser un ícono mundial condiciona sus procesos de creación?

Yo no me autodenominaría un ícono mundial, pero si la gente lo considera así, lo agradezco. Obviamente hay muchas presiones. Y son presiones que yo mismo me pongo. No permito que la sociedad me las imponga. A veces he sentido que tengo que dar más porque la gente está esperando más de mí. Después digo: ‘El que tiene que esperar más de mí soy yo’. Pienso en cómo elevarme a todo nivel. No solamente en lo profesional, sino en lo personal, en lo espiritual o como lo queramos llamar.

¿A usted quién lo sigue inspirando?

Jay Z, Pharrell Williams. También Chris Martin, de Coldplay, que es un gran amigo mío.

¿Qué tiene Medellín para que salgan artistas como usted y tantos otros?

Creo que es un aspecto cultural: lo que llamamos berraquera. Aunque en todo el mundo hay berraquera, no podríamos decir que solamente en Medellín. En Colombia, en general, hay mucho talento. Pero, digamos, Medellín ya puede vivir lo que significa tener ejemplos vivos de sueños hechos realidad. Por ejemplo, a mí me inspiró Juanes. Era de mi ciudad. Lo veía y decía: ‘Ok, se puede’. Que seamos varios los que hayamos creado movimientos culturales hace que varios artistas de la ciudad de Medellín sientan que sí lo pueden lograr. Si somos varios, ¿por qué ellos no?

Feid, uno de esos artistas paisas que usted inspiró y ahora le va muy bien, cuenta que a usted al principio no le gustaba la canción 'Ginza', que se convirtió en un himno del reguetón… ¿cómo fue eso?

¡Es real! Estábamos componiendo mucha música (con Feid, Sky y Bull Nene), estaba muy cansado y me fui a dormir. Al otro día, cuando me levanté, me mostraron la canción. Yo les dije: ¡Qué es esto! ¿Esto es un chiste o qué? Luego les dije ‘vuélvanla a poner’… No, no me gusta. Y de nuevo: vuélvanla a poner. No, no la veo. La grabé, ahí, como por ver.



(Lea también: Así nació ‘Imagine’, la canción y el álbum del amor de John Lennon).



Y recuerdo que en ese momento subí un pedacito a mi Instagram, y le puse un filtro de la app que no se si todavía existe: se llamaba Ginza. Y todos reaccionaron: la queremos ya, la queremos ya. ¡Wow! OK. Pero la canción se va a llamar Ginza, por el filtro que le puse. Creí que no iba a pasar nada y la puse ahí como una joda: éramos ahí bailando, y si necesitas reguetón, dale. ¡Y mira lo que pasó!

En una conferencia de 'Billboard', usted cuenta que la canción 'Safari' la creó con Pharrell Williams a partir de sonidos del Pacífico colombiano. ¿Le interesa volver a mezclar su música con sonidos regionales?

Sí, claro que me interesa seguir haciendo eso. Pero hay que saberlo hacer para que no suenen raro. Hay que encontrar el balance. Se debe considerar si un sample de una canción tradicional nuestra o un estilo determinado se pueden fusionar con otra música de manera que suene agradable. Me parece que no es tan fácil.

Hablemos de su álbum. ¿Por qué en el anterior, 'Colores', solo tenía dos colaboraciones y en este tiene tantas? ¿Qué hay detrás de esa decisión?

Siempre mis álbumes son un concepto, ¿no? Yo no hago música por hacer música. Con Colores se me ocurrió que si todo el mundo estaba colaborando, yo no lo iba a hacer. Ja, ja, ja. La idea era lograr un concepto audiovisual. Entonces no cabía mucha gente en ese proyecto: solo canté con Sky, en Verde, y con Mr. Eazy, en Arcoíris. Eso, en un álbum urbano, son muy poquitas colaboraciones. Ahora, Jose es un disco en el que el concepto soy yo. Y a mí me encanta colaborar. Me encanta mezclar diferentes sonidos y experimentar con las diferentes vertientes que tiene el género.

En una entrevista, usted contaba que para 'Colores' grabó muchas canciones y seleccionó las mejores. ¿Recuperó alguna del álbum anterior para incluirla en este?

Hay una, nada más.

En su álbum 'Vibras' había sonidos experimentales, como en la introducción o en 'Brillo', con Rosalía. ¿En este también?

Sí, claro. La introducción de este álbum, F40, es una reinvención del reguetón clásico de los años 90. In Da Getto, con Skrillex, también es muy experimental. Otra es Ganas de ti.

¿Por qué decidió insistir en su identidad como Jose, no como J Balvin?

Entre más crezco como persona y como artista, más me doy cuenta de que lo importante es que Jose esté bien. A donde llego, me presento como Jose, no como J Balvin. Me da pena, pues. Creo que eso es vergonzoso, ¿no? Pues no tienen por qué conocerme. Y me parece más legendario que la gente lo conozca a uno por su nombre. Me parece más poderoso. Que vean al ser humano, que hablen con el ser humano, no con la figura.

De eso habla precisamente la canción '7 de mayo'. ¿Es casi una autobiografía?

La vida es al revés: cuando no me conocía nadie, quería que todo el mundo me conociera. Y cuando me conocen, ya no quiero que me conozcan FACEBOOK

TWITTER

Sí, es una autobiografía. Cien por ciento. Una autobiografía profesional y personal. Siempre quise contar mi historia, pero quería hacerlo cuando llegara a un momento en el que fuera interesante contarla. No la iba a contar cuando estaba empezando, porque qué iba a contar. Je, je. Pero a este punto he cumplido tantos sueños y he logrado impactar tanto a través de la cultura latina, que ahora sí puedo contar parte de mi historia y lo difícil que fue.



(Otras lecturas: Pink y Wiz Khalifa: ¿qué tienen en común?).



Me parece bien mostrarle eso a la juventud o a quien quiera oír esa canción. Mucha gente ve la gloria, pero no la historia. Hay que recordar que hay un trabajo arduo detrás de esto. Hay mucha disciplina, mucho sudor, muchas lágrimas, muchas frustraciones.

Finalmente, ahora que menciona lo que hay detrás de la gloria, ¿qué es lo que no le gusta de ser J Balvin?

Muchas veces quisiera tener más intimidad. Lo decía bien el maestro Facundo Cabral, que en paz descanse, uno de mis artistas favoritos. Lo oía que en una entrevista se preguntaba “¿qué tan libre es Luis Miguel?”. Con todo respeto, claro. Obviamente no soy Luis Miguel, pero sí represento a una nueva generación de artistas latinos con cierto reconocimiento. Yo extraño el anonimato. La vida es al revés: cuando no me conocía nadie, quería que todo el mundo me conociera. Y cuando me conocen, ya no quiero que me conozcan. Eso es parte de la vida. Siempre es así. Buscas a esa mujer espectacular que tanto querías, luego tienes una relación con ella y dices: ‘Ah, yo prefiero a la feita’. ¡Eso siempre pasa! Es muy natural. Lo que yo estoy diciendo aquí son hechos, no estoy hablando sandeces.



-MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En redes: @mateoariasortiz