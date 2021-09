J Balvin: 'En mi nuevo disco estoy totalmente desnudo'

José Álvaro Osorio Balvin o Jose, sin tilde, para los amigos, lanza el 10 de marzo su primer disco homónimo. En realidad es su sexto álbum de estudio como J Balvin, pero es el primero en el que se presenta tal y como es.

"Es mi trabajo más personal, más vulnerable", dice el músico colombiano. "En mi nuevo disco, 'Jose' estoy totalmente desnudo. Las canciones cuentan quién soy, lo que estoy viviendo. Incluso, hay una para mi familia y lo que representan, hay otra que le escribí a mi mejor amigo, mi hijo Río. Por eso cuando llegó la hora de escoger el nombre decidí darle el mío. No J Balvin, sino Jose", afirma.



Considerado uno de los nombres más importantes de la música latina, J Balvin se ha caracterizado por entregarle a sus seguidores propuestas innovadoras y 'Jose' no es la excepción.



También ha sido generoso con nuevos talentos y el disco trae colaboraciones con artistas emergentes de su natal Medellín y de la República Dominicana, entre otros países.



Los sencillos que ya ha sacado auguran un gran éxito para el disco: 'In Da Ghetto', con el DJ y productor estadounidense Skrillex, tiene más de 80 millones de escuchas en Spotify. Y 'El Poblado Remix', con CrissinJ, GNatan & Shander, Toto y El Frío, con la colaboración de Nicky Jam y Karol G, tiene más de 120 millones, cifra que se queda pequeña al lado de 'Qué más pues', con la argentina María Becerra y que tiene casi 300.



"Esos temas significan mucho para mí. Por ejemplo, 'Qué más pues' es una de mis favoritas porque así nos saludamos en Medellín. Me emociona mucho ver a la gente cantando la canción, siento que están celebrando a mi ciudad", explica.

Es una sensación que aspira a disfrutar al máximo durante su próxima gira, que comenzará en abril de 2022 y para la que ya ha anunciado fechas en algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos y Canadá.



GRANDES MOMENTOS Cuando J Balvin presentó 'Colores', su álbum anterior, acababa de cumplir un sueño: cantar en el Super Bowl. Estaba emocionado por haber compartido el escenario con Jennifer López, Shakira y su amigo Bad Bunny, pero triste por su ruptura sentimental con Valentina Ferrer, con la que tenía varios años de relación.



Casi dos años después, lanza 'Jose' en un momento de gloria personal. Reconstruyó su relación con la modelo argentina y el 27 de junio de este año nació Río, el hijo de ambos.



El artista llevaba años soñando con convertirse en papá y reconoce que lo que está viviendo es "más grande" de lo que llegó nunca a imaginar. Asegura que se "quedó corto" en lo que escribió en su canción 'Río', pues es un sentimiento "indescriptible".



La paternidad no fue la única experiencia transformativa que vivió J Balvin últimamente. En 2020 padeció un caso "muy fuerte de covid", que lo llegó a asustar y el confinamiento lo puso de frente con sus demonios y sus crisis de depresión, como mostró en su documental 'El niño de Medellín', que se estrenó en mayo en Amazon Prime Video.

"Esa es una lucha crónica y ayudar a que entendamos más sobre la depresión y la importancia de la salud mental es una misión esencial para mí. Es una enfermedad mortal, como lo demuestran los suicidios. Nunca hay que bajar la guardia", asegura.



Entre las 24 canciones de 'Jose', incluye colaboraciones con Sech en 'Una nota'; 'Te acuerdas de mí', con Yandel; 'Billetes de 100', con Myke Towers; 'Bebé qué bien te ves', con Feid; 'Si te atreves', con Zion y Lennox; 'Pa'guayarte', con Ozuna; 'Otro fili', con Jhay Wheeler, y 'One Day', con Dua Lupa, Bad Bunny y Tainy.



"Las colaboraciones las hice con amigos y con artistas nuevos que son muy talentosos, en especial mujeres", indica este artista que fue el que presentó a Anitta y a Rosalía en el mercado latino, le dio el empujón final a Karol G y ahora hace lo mismo con María Becerra y la dominicana Tokischa con 'Perra', su más reciente sencillo.



Sin embargo, el artista reconoce que su versión de éxito ha cambiado. "Hoy en día lo veo como la paz interior y el bienestar de mi familia. Eso es lo esencial. El resto es extra y ahora lo que más disfruto es la posibilidad que me da de hacer cosas nuevas y expandir la influencia de nuestra cultura latina", explica el primer artista latino en tener su imagen en una 'Skin' para el popular videojuego 'Fornite'.



