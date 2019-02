La noche en que J Balvin abrió los Grammy

J Balvin, Camila Cabello y Ricky Martin fueron los encargados de abrir el telón de la ceremonia de televisión de los premios Grammy, en su edición número 61. Juntos interpretaron la canción Havana.

La actuación del colombiano en esta ceremonia, la más importante de la música en el mundo, era toda una conquista para el país. Por la exposición en este espectáculo y por su nominación en la categoría de grabación del año.

Antes del show de televisión de los premios Grammy ya se habían repartido la mayoría de los galardones, en una ceremonia previa. El único colombiano –de los cinco que llegaron a las nominaciones– que aún alimentaba esperanzas para darle una estatuilla al país era precisamente J Balvin.



El reguetonero paisa tuvo que esperar al show de televisión –en el que se entregan solo los trofeos más codiciados–, debido a que competía en record of the year (grabación del año), una de las distinciones más importantes. J Balvin estaba en la lista con la canción I Like it, grabada en conjunto con Cardi B y Bad Bunny.



Ganara o no, Balvin podía celebrar: era el primer colombiano que llegaba a estas instancias y, además, se presentaría en el show central, por el que pocos latinos desfilan.

Una de las canciones fuertes en competencia con la de Balvin era Shawllow, de Lady Gaga y Bradley Cooper. Pero, durante la premier –el preshow–, fue visible la fuerza de The Joke, de Brandi Carlile. Ese mismo sencillo musical ganó dos estatuillas en las categorías de música americana, y el álbum en el que se incluyó también ganó.



La ceremonia previa alcanzó a tomarse casi tres horas en repartir los trofeos de categorías menos glamurosas como mejor álbum de discurso hablado, álbum de comedia, álbum coral, empaque, ingeniería, así como las categorías latinas.



En ellas competían cuatro artistas colombianos más, sin éxito. Aterciopelados, el grupo de Héctor Buitrago y Andrea Echeverri –que, por cierto, llevó un llamativo traje que evocaba el trofeo–, y Monsieur Periné perdieron ante el álbum Aztlan, de la banda mexicana Zoe, ganadora del trofeo de mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo.



Por su parte, el galardón de mejor álbum de pop latino –al que aspiraba Carlos Vives– fue para la argentina Claudia Brant. Felipe Peláez tampoco tuvo la suerte de conseguir la estatuilla ya que elmejor álbum tropical latino se lo llevó la Spanish Harlem Orchestra.



El preshow tuvo sus momentos emotivos. Uno, la interpretación de Llorona, a cargo de tres artistas de diferentes generaciones: la quinceañera Ángela Aguilar, Natalia Lafourcade y Aída Cuevas. Dos, la entrega del premio a mejor rock performance, otorgado de forma póstuma a Chris Cornell. El trofeo lo recibieron sus dos pequeños hijos.



Entre los latinos, Luis Miguel sumó otro premio, por su álbum ¡México por siempre!, en el ítem de mejor álbum de música regional mexicana.



