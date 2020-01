J Balvin da pistas de su nuevo disco con ‘Morado’

Este 10 de enero, J Balvin estrenó mundialmente la canción Morado y su correspondiente video. Tras una campaña de expectativa, el artista paisa arranca este 2020 con el segundo sencillo de su quinto álbum como solista, que, aparentemente, se titulará Colores.

En los últimos tres discos, J Balvin le han apostado a enmarcarse en un solo concepto. Energía (2016), Vibras (2018) y Oasis (2019) -que hizo en compañía del puertorriqueño Bad Bunny- han procurado crear unidades de sentido que abarquen todas las canciones que los componen.



Incluso su última gira, que inició con su presentación en Coachella el año pasado, también manejó esa idea. Se llamó ‘Arcoíris Tour’ y el show estaba diseñado con objetos, muñecos y disfraces que lucían los colores del arcoíris. Esa puesta en escena recorrió varios países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.



Su nueva entrega no va a ser la excepción. De hecho, este álbum, que todavía no tiene una fecha de estreno confirmada, podría ser el que el que explore esa tendencia más profundamente. Aunque el paisa no lo ha confirmado oficialmente, ha dejado varios indicios que indican que el proyecto se titulará Colores.

El primer avance del proyecto se estrenó el pasado 15 de noviembre y se tituló Blanco. El lanzamiento incluyó un videoclip en el que las locaciones, el vestuario, el mobiliario, el maquillaje e incluso algunos animales son de ese color.



Ahí se revelaron las pistas sobre cuál será el concepto del álbum, pues al principio de la pieza audiovisual se muestra una animación de un libro, con la palabra ‘Colores’ en la portada, que se abre y deja ver varias páginas de distintos tonos con una flor en el centro. Tras el rápido movimiento de las páginas se lee el título de la entrega: Blanco. Esa secuencia se repite igual en el videoclip de Morado.



No sobra recordar que en el concierto llamado ‘El niño de Medellín’ que Balvin presentó en la capital antioqueña el pasado 30 de noviembre, la canción Blanco sonó 11 veces.



Ahora, con el estreno de Morado, se confirma la dinámica del proyecto: cada canción tendrá el nombre de un color y lo usará como concepto tanto en la letra como en el videoclip, para conformar, en conjunto, un álbum como una paleta.

El lanzamiento también incluye un videoclip y su adelanto, de tan solo 26 segundos, llegó al primer lugar de las tendencias en videos de YouTube y acumula más de 740 mil reproducciones. La versión completa llevaba más de dos millones y medio de reproducciones con solo 16 horas al aire.



-Cultura

