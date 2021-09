J balvin estalla contra Latin Grammy: ‘no nos valoran, pero nos necesitan’

En las horas de la mañana de este martes se conoció la lista oficial de nominados de la edición número 22 de los Latin Grammy, evento que tendrá cita en el MGM Grand Garden de Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 18 de noviembre. Será transmitido por medio de la cadena estadounidense Univisión.



Las nominaciones no calaron nada bien en el artista antioqueño J Balvin, quien arremetió contra los premios por medio de su cuenta de Twitter.



Mencionó su inconformismo por la falta de reconocimiento que tiene la gala contra el reguetón como género musical.



“ Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido . Les damos Rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, dijo en la publicación.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

J balvin en los Grammy Latino 2018. Foto: EFE

Esta discusión ya se presentó dos años atrás, cuando artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny y el mismo J Balvin arremetieron con críticas contra la Academia por sus decisiones.



En ese entonces difundieron en sus redes sociales el numeral ‘sin Reggaeton no hay Grammy’, slogan que se viralizó y hasta llegó a ser mencionado por algunos artistas en medio de la premiación. Su inconformismo giró en torno a la falta de reconocimiento contra el género, el cual, según ellos, representa a toda Latinoamérica.



"No estoy de acuerdo con la parte de utilizarnos para el ráting y después no llevarnos lo que nos merecemos en nuestras propias categorías", dijo J Balvin, por medio de su cuenta de Instagram, en 2019.



"Que no esté de acuerdo como están calificando nuestro reguetón no quiere decir que no esté de acuerdo con los otros géneros y los artistas que están brillando en los Latin Grammy", agregó.



La Academia Latina de la Grabación, o Latin Grammy, creada en 1997, invitó al diálogo a los artistas urbanos para que se involucren en las decisiones del gremio en pro de “mejorar las decisiones para el futuro”.



"Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados", menciona un documento oficial de la Academia de ese mismo año.



Entretanto, las nominaciones del próximo 18 de noviembre tienen de líder a Camilo como el artista con más posibilidad de un premio, siendo postulado a diez. Le siguen Juan Luis Guerra, con seis, y el tercer puesto se lo lleva el español C. Tangana, con cinco.



Pese a todo, J Balvin fue nominado a canción del año por su sencillo ‘Agua’.

