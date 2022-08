Inconformes quedaron los asistentes a la Feria Nacional Potosina (Fenapo) que iban a presenciar el concierto de J Balvin el pasado martes 16 de agosto, pues debido a las lluvias torrenciales y a una fuerte tormenta eléctrica, se tuvo que desalojar el recinto y cancelar el show.



Cientos de fanáticos que estuvieron haciendo fila por horas e, inclusive, ya habían ingresado a la plazoleta principal a disfrutar del intérprete de ‘Colores’, fueron retirados para salvaguardar su seguridad.

Estamos en la FENAPO con @JBALVIN revisando cómo la tormenta no dejó que se llevará a cabo el concierto. Primero está la integridad de las familias potosinas y para evitar un accidente relacionado con corrientes eléctricas se quedará la fecha pendiente para el estado. pic.twitter.com/BVUfRYIO1S — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) August 17, 2022

“Estamos en la FENAPO con J Balvin revisando cómo la tormenta no dejó que se llevará a cabo el concierto. Primero está la integridad de las familias potosinas y para evitar un accidente relacionado con corrientes eléctricas se quedará la fecha pendiente para el estado”, señaló el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.



Informes oficiales manifestaron que el teatro dónde se iba a realizar el espectáculo quedó inundado en algunos sectores y varias personas tuvieron que ser rescatadas por la Guardia Civil por el elevado nivel del agua producto de las precipitaciones.



"J Balvin":

Porque la Feria Nacional Potosina (#FENAPO) canceló su concierto debido a las fuertes lluvias de anoche. pic.twitter.com/rnINgofEC3 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 17, 2022

¿El concierto será reprogramado?

Los asistentes empezaron a entrar al recinto desde las 4 de la tarde con el fin de encontrar un buen sitio para ver el show que empezaba a las nueve de la noche; no obstante, la lluvia postergó la salida del antioqueño hasta casi las 12 a.m.



La espera de los fanáticos duró alrededor de seis horas hasta que el gobernador dio la orden de desalojar el lugar a pesar de los fuertes reproches de la ciudadanía que clamaba porque se diera inicio con el concierto.



Ante la situación, Gallardo anunció que el pasado 17 de agosto, es decir, un día después del hecho, daría la fecha de reprogramación; sin embargo, hasta el momento no se ha dado un veredicto.



Fuerte lluvia en el teatro del pueblo de San Luis Potosí. El concierto de J Balvin tuvo que cancelarse. pic.twitter.com/igfohEyZJZ — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) August 17, 2022

Cabe resaltar, que este era un concierto de entrada gratuita y la administración potosina fue la encargada de los gastos del artista. El festival FENAPO irá hasta el próximo 28 de agosto, por lo que se tiene ese límite de tiempo para que se esclarezca si José cantará o no en San Luis.



"Hoy nos ganó la lluvia, pero eso no va a detenernos. La FENAPO sigue. Te agradezco, José, por aguantar hasta el último momento para hacer este concierto posible" publicó el gobernador en su cuenta oficial de Facebook.



