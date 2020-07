'Agua', de J Balvin, estará en la película de Bob Esponja

J Balvin cumplirá uno de los sueños de cualquier fanático de Bob Esponja (se ha declarado seguidor del dibujo animado), poner su granito de arena en una película de este personaje. En realidad será un aporte bastante notorio puesto que su canción Agua, hecha en compañía del productor Tainy, por estrenarse esta semana, será el abrebocas de la banda sonora de la próxima película de Bob Esponja.

Los seguidores venían esperando algo así, ya que el mismo J Balvin se ha encargado de generar la expectativa desde sus redes sociales, con una imagen suya sentado al lado del amarillo y simpático personaje y otras pistas.

Mmmm ➡️ Buena idea bob 😄 pic.twitter.com/VevZxAYESf — J BALVIN (@JBALVIN) July 7, 2020

La feliz noticia se dio a través de una alianza de las empresas productoras Paramount Animation y Nickelodeon con Neon16, empresa del exitoso productor de música urbana puertorriqueño Tainy, cuyo álbum más reciente también lleva ese nombre.



Así que Agua, colaboración de Tainy y J Balvin para esta banda sonora, será lanzada este 9 de julio para que el público pueda apreciarla como una manera de calentar el ambiente para el estreno de la película The Spongebob Movie: Sponge On The Run.

La salida al público de la película se dará por medios digitales en Estados Unidos, a través de Premium Video , a comienzos del 2021. Posteriormente, la película se mudará a CBS All Acces.



REDACCIÓN DE CULTURA