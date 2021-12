Luego de varios meses de su polémica con Residente, J Balvin se refirió a lo que ocurrió en la discusión por las nominaciones a los Latin Grammy.



En una entrevista para el canal de Youtube ‘Dimelo King’, Balvin afirmó que se sintió solo en medio de la polémica generada y aseguró que el episodio le dolió, pues consideraba a Residente como un amigo.



Esto fue lo que dijo.

'Los Grammy no nos valoran': la polémica

El episodio se remonta al mes de septiembre, luego de que se conocieran las nominaciones a los Latin Grammy del pasado mes de noviembre.



En aquella oportunidad, Balvin se despachó contra los premios por no reconocer al reguetón y por no darle el valor otorgado a otros géneros. El artista llamó incluso a hacer un boicot contra la ceremonia.



“Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió en aquella ocasión.



"Los que tienen poder en el género, Ninguno debería ir. Es decir todos porque somos un movimiento", agregó.



Luego de la declaración, el puertoriqueño Residente respondió a Balvin comparando su música con un carrito de hot dogs y criticando su llamado al boicot en una noche que estaría dedicada a Rubén Blades.



“Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara y se en... porque no se puede ganar una estrella Michelín (...) Te explico, pa' que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín", afirmó en un video en sus redes sociales.

‘Me sentí muy solo. Ahí fue cuando aprendí’

Aunque luego de un tiempo la discusión quedó en el olvido, el artista habló en su reciente entrevista y narró cómo vivió la polémica.



Balvin afirmó que entendió que cometió un error al llamar a otros a actuar y al no tomar la iniciativa de hablar con la Academia sobre lo que pasaba con el género urbano en los premios.



“El error más grande que tuve cuando pasó lo de los Grammy fue convocar a la gente, en vez de hablar directamente con la Academia y con los artistas y decir: ‘está pasando esto’. Una cosa es llamar al poder y otra es utilizarlo. Yo lo llamé”, afirmó.



El colombiano aseguró que entendió que aunque otros podían estar de acuerdo, no harían un boicot solo porque él lo pidiera.



También agregó que en aquella ocasión se sintió solo y entendió con quiénes podía contar.



“Me sentí muy solo. Ahí fue cuando aprendí (...). Obviamente mucha gente no se quería meter, de pronto porque tenían temor a que alguien le contestara algo, que se metieran en una guerra. Lo entiendo, no era su situación tampoco. Ahí me di cuenta con quién cuento”, dijo.



Sobre su discusión con Residente, el artista dijo que le dolió pues consideraba a René como un amigo, pero afirmó que tiene su conciencia tranquila sobre lo que dijo e hizo en esa oportunidad.



“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió (...). Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”.



“Si hubiera sentido que tenía que dar una explicación, yo salgo, como lo hice con la canción Perra, porque ahí estaba la canción, el video. Pero es la palabra tuya contra la mía, es la conciencia tuya contra la mía. No tenía que dar ninguna explicación”, agregó.



Sin embargo, Balvin afirmó que no desaprovechó la oportunidad para hacer mercancía: “Yo soy paisa, soy de Medellín, y si me caen limones hago limonada, y vendimos todo”.



También dejó la puerta abierta para una posible reconciliación con Residente: “Amigos no, pero si se habla y se dejan las cosas claras no hay problema”, cerró.

El polémico video de Perra

En la entrevista con ‘Dímelo King’, el artista del género urbano también se refirió a la polémica por el video de la canción Perra y afirmó que aunque algunas personas le advirtieron lo que podía pasar, su intención era apoyar la carrera de Tokischa.



“A mí sí me lo dijeron. Me lo dijo mi mujer, me lo dijo mi mejor amigo, pero yo estaba apoyando a Tokischa, una mujer empoderada que habla tal cual como se expresan los hombres. Pagué un precio alto, pero bueno”, dijo al respecto.



El hombre afirmó que ofreció disculpas de corazón y que aceptó que el video tenía expresiones de irrespeto.



“Hice mi declaración pidiendo disculpas oficialmente y qué más puedo hacer. Bajé el video. Ya pedí perdón, de corazón, sabiendo que no soy lo que me estaban tildando. Pero en el video se veía un irrespeto cultural y tenía que aceptarlo”, cerró el colombiano.



Esta fue la entrevista concedida por el cantante.

