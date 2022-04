El cantante colombiano J Balvin anunció este martes la suspensión de su gira en Estados Unidos ‘José’, que estaba prevista empezar el 19 de abril, a causa de "desafíos de producción imprevistos" relacionados con la pandemia del covid-19.



(Le puede interesar: Dos bandas internacionales, las primeras en decirle sí a Rock al Parque)

(Lea además: ‘Estar en la lista Billboard es como ganar un Mundial de fútbol’: Mauro Castillo)



Según informó el propio cantante de música urbana en su cuenta de Instagram, esas dificultades le impiden ofrecer a sus seguidores "el mejor espectáculo posible", ante lo que se ve obligado a la "difícil decisión" de aplazar hasta nuevo aviso el tour que iba a arrancar en San Antonio (Texas) y comprendía un total de 27 fechas.



"Me siento agradecido por todo su amor y apoyo y a la misma vez estoy muy emocionado por reencontrarme con cada uno de ustedes en el camino para celebrar juntos y continuar con las vibras en alta", señaló el colombiano en un mensaje en español e inglés.



(No deje de leer: Jon Batiste, el nombre por explorar de los Premios Grammy)



El intérprete manifestó que junto a su equipo trabaja en cada detalle y que espera en las "próximas semanas" dar a conocer las nuevas fechas de la gira estadounidense, para la cual las entradas seguirán valiendo.



El tour ‘José’, anunciado el septiembre del año pasado, iba a concluir el 4 de junio en San Juan, Puerto Rico, tras una ruta que incluía las principales ciudades estadounidenses, además de las canadienses Montreal y Toronto.



El anuncio se da luego de que el último sencillo del colombiano, ‘Sigue’, junto a Ed Sheeran, se encaramara al número uno de la lista Latin Airplay de Billboard, el trigésimo quinto número uno que J Balvin logra en las clasificaciones de esta revista especializada.



Antes de eso, el pasado mes J Balvin fue objeto de críticas por parte del puertorriqueño Residente en una "tiradera", como se conoce a las canciones de la música urbana que con sus letras atacan a una persona o situación en particular.



(Le recomendamos leer: Martín Elías Jr. rinde homenaje a su padre y abuelo con fotografías)



Las disputas entre Residente y J Balvin se remontan al año 2021, cuando el colombiano sugirió un boicot a la ceremonia de los premios Latin Grammy de ese año.

El aumento de contagios del covid-19 motivó que el lunes, la ciudad de Filadelfia (Pensilvania, EE. UU.) se convirtió en la primera gran urbe de Estados Unidos que vuelve a imponer el uso de mascarillas en interiores.



EFE