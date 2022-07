El reguetonero colombiano J Balvin, una de las grandes estrellas del género urbano latino, actuará y recibirá un galardón en los Premios Juventud 2022, que se celebrarán el 21 de julio en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

J Balvin, quien lidera las nominaciones de estos premios con 11 junto a Karol G, interpretará en el evento algunos de sus éxitos más reconocidos como '6 AM', 'Reggaeton', 'Ay vamos' e 'In Da Getto', informaron los organizadores del evento.



Además, el artista colombiano recibirá el premio Agente de cambio por su trabajo a favor de la salud mental, así como por su rol activo en la recaudación de fondos para las víctimas de tiroteos masivos y el apoyo a los trabajadores agrícolas durante la pandemia.



Durante la edición de este año, J Balvin aprovechará para anunciar un compromiso de 1 millón de dólares para producir contenido con creadores latinos sobre el bienestar mental a través de su aplicación OYE.

Inspirado e impulsado por su propia experiencia, J Balvin está a la vanguardia de la conversación sobre salud emocional y mental, abriendo el diálogo y rompiendo el estigma en torno a este tema, especialmente en la comunidad latina.



Ahora está llevando la conciencia sobre la salud mental al siguiente nivel con la creación de OYE, una plataforma de bienestar que empodera a sus miembros a sanar, encarnar su creatividad y dar forma al futuro. Otros artistas que recibirán el premio Agente de cambio serán el dúo puertorriqueño de reguetón Wisin y Yandel, la cantautora puertorriqueña Kany García, la Jenni Rivera Love Foundation y el influenciador Juanpa Zurita.

Además de estos artistas, el empresario puertorriqueño Omar Negrón Ocasio y el artista y activista venezolano Carlitos Swaggy Way también serán reconocidos como Agente de cambio.



Negrón es fundador de Remora, un sistema de filtración de agua que proporciona agua limpia a la comunidad. Hasta la fecha, el proyecto ha recuperado más de 100 millones de galones de agua de río al convertirla en agua potable.



Carlitos Swaggy Way, mientras tanto, ha trabajado alrededor de Estados Unidos dando voz a los supervivientes de la violencia armada. Es también el fundador de Stories Untold U.S., un proyecto dedicado a amplificar las voces de las personas afectadas por las injusticias de la sociedad con el propósito de impulsar el cambio, la inspiración y la recuperación de millones de personas.



Mientras, algunos artistas que confirmaron que actuarán son La Adictiva, Alejo, El Alfa, Ángela Aguilar, CNCO, Manny Cruz, Feid, Luis Figueroa, Sergio George, Grupo Firme, Kenia Os, Danna Paola, Yahaira Plasencia, Lenin Ramírez, Mau y Ricky, Robi, Prince Royce, Michael Stuart y Luis Vázquez.



EFE