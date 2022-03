La reguetonera puertorriqueña Ivy Queen cumple este viernes 50 años demostrando que es "la diva y la reina" del género urbano por censurar en sus canciones la violencia machista y por su continua defensa de este movimiento musical.



Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, nombre de pila de la intérprete, nació en Añasco, municipio en la costa noroeste de Puerto Rico, lejos de donde evolucionaba el reguetón a principios de los noventa en la isla: la zona metropolitana.

"Cuando salió de Añasco, fue a buscar suerte", recordó DJ Negro, uno de los pilares del reguetón y uno de los primeros productores musicales que le dio la oportunidad a Ivy Queen de demostrar con 24 años su talento en un disco.



Aunque el género musical era dominado por hombres -que aún lo es- Ivy Queen hacía lo imposible para que alguno de los productores de aquel entonces la escuchara cantar y la incluyera en un disco.

El descubrimiento de Ivy

Ivy Queen iba a conocer a DJ Negro en la apertura de una barbería, pero como la actividad se extendió en horario y no pudo mostrarle sus dotes musicales, fue finalmente otro día a su estudio de grabación.



"Ahí es donde le di la oportunidad a que me enseñara su talento", contó DJ Negro, quien destacó que la octava canción que interpretó Ivy Queen fue la que le gustó.



Aquella canción se titulaba "Muchos quieren tumbarme", y entre sus líneas había mensajes en contra de la violencia machista como: "Los que juran amor eternamente terminan dándole a su esposa la muerte".



El tema se incluyó en "The Noise 5" (1995), la quinta compilación de discos de DJ Negro, y en el que también participó el dúo de Baby Rasta y Gringo.

Talento y letras comprometidas

"Había mujeres que cantaban, pero su estilo sobresalía con todo el 'corillo' de The Noise y eso a Negro le sorprendió", relató Gringo.



"Fue una locura tenerla, porque los demás 'corillos' tenían que apretar (esforzarse)", agregó sobre la cantante, entre cuyos álbumes figuran "Diva" (2003), "Sentimiento" (2007) y el más reciente, "Llegó la Queen" (2019).



Además de plasmar su inquietud y frustración sobre la violencia machista, Ivy Queen criticó en otra canción el desprecio que tenía la sociedad sobre los reguetoneros con su tema "Somos raperos, pero no delincuentes".



Baby Rasta, mientras tanto, resaltó el "talento innato" de Ivy Queen y su fuerza para lograr "respeto" entre el montón de hombres dedicados al reguetón.



"Aparte de mi carrera como cantante, veo quién tiene talento y quién no... Desde esa primera vez, sabía que se iba a comer el mundo en un tiempo difícil por tener un público machista", sostuvo Baby Rasta sobre su colega.



"Ella vino con los cañones preparada. Se veía que iba a ser una diva, una mujer respetada.



Es igual que Daddy Yankee, que siempre va a estar en un pedestal aparte de todos, porque siguieron sus carreras desde los comienzos, esforzándose y consistentes pese a todas las frustraciones que vivieron", reflexionó.



Con ocho discos bajo sus brazos, Ivy Queen fue la única voz femenina de doce intérpretes en la introducción del disco "12 discípulos", en el que con la frase "quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra" subrayó su reinado en el mundo del reguetón.



EFE