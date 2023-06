El cantante de vallenato Iván Villazón habló esta semana en una entrevista publicada por el diario ‘El Heraldo’, de Barranquilla, del reconocimiento que aún quisiera alcanzar, a pesar de su larga lista de éxitos y homenajes, pero que aún no ha llegado a sus manos. Se trata del Grammy Latino.

"Sí me hace falta, voy a serte sincero. Creo que me lo merezco. Uno tiene que decir las cosas. Yo creo que con todo lo que le hemos dado a la música vallenata, todo lo que hemos trabajado, yo creo que me merezco un Grammy, lo digo con toda sinceridad, no me da pena decirlo”, señaló el artista para el ‘El Heraldo’.



El cantante, conocido como 'La voz tenor del vallenato', recibirá el homenaje principal en la edición número 57 del Festival de la Leyenda Vallenata, en Valledupar, en abril del 2024.



"Me lo merezco, pero si no viene tampoco es que me vaya... Yo no he sido un artista 'premiero', que vive de premios. No. Pero me haces la pregunta específica y te contesto específica. Si llega, ojalá. Quisiera, sería un año maravilloso: el homenaje, los 40 años, y coronarlo con Grammy sería, carajo, que Dios nos está entregando todo así de un solo", agregó durante la conversación.



Villazón acaba de lanzar el álbum 'De Luisiana a Valledupar'.



El artista es recordado por canciones como Lleno de sentimiento, sus versiones de Cuando quieras quiero y El aviador, así como El desafío, Tu olvido y Compréndeme. Sin embargo sus éxitos son muchos más, cultivados a lo largo de una trayectoria que ya alcanza los 40 años de música.

Villazón, hijo de Crispín Villazón y Clara Aponte, decidió seguir el camino de la música pése a que su familia hubiera preferido que tomara el camino del derecho. Desde entonces, el vallenato obtuvo a uno de sus cantantes clásicos, un defensor del folclor que, aunque ha coqueteado con nuevos estilos musicales en algunos de sus temas, siempre ha defendido las raíces musicales.



Tanto así que en varias ocasiones, con motivo de la temporada del Festival Vallenato, Villazón ha sacado a la luz álbumes de grabaciones dedicadas a exaltar el folclor, como los que sacó acompañándose del fallecido rey vallenato Chema Ramos (El vallenato mayor). Estos y otros más han salido en paralelo a sus álbumes de corte más comercial y son considerados un gran legado en la preservación del folclor.



