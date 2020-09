Iván Villazón debuta en los conciertos virtuales

El cantante vallenato Iván Villazón (Valledupar, 1959) no oculta lo duro que ha sentido el confinamiento generado por la pandemia. Ese sentimiento común que han compartido los músicos al quedarse sin shows, su principal fuente de sustento. Él cantante de éxitos como No me pidas que te olvide o Lleno de sentimiento dice que esto ha sido “muy fuerte”.

“Es como si nos hubieran bajado el taco de la luz”, expresa.



Sin embargo, ha sido noticia durante los meses de pandemia por dos cosas. Primera: La disolución de su sociedad musical con el acordeonero Saúl Lallemand, una unión tan duradera que aún cuesta imaginarlos cada uno por su lado. Segunda: el lanzamiento de la canción Una loca humanidad, una composición de Iván Ovalle, que aunque fue escrita seis años atrás, a ambos les pareció que tenía un mensaje pertinente y la grabaron a dúo, acompañados del acordeón de Manuel Julián Martínez.

Ahora, Villazón es noticia nuevamente porque hará su primer concierto virtual este viernes 18 de septiembre. Algo que vio hacer a otros de sus colegas vallenatos como recurso para mantenerse ante el público.



“Desde que cerraron los shows presenciales es nuestro primer concierto -dice Villazón, famoso también por interpretaciones como Cuando quieras quiero-. Vamos con La Caja de Música Live. Tenemos invitados a tres de nuestros más queridos acordeoneros, que nos han acompañado en nuestra vida artística: Beto Villa, Franco Argüelles y Saúl Lallemand”.

Algunos dicen que la presencia de este último es una especie de despedida de la unión vallenata. Sobre la separación, Villazón afirmó:



“La inactividad nos dio un tiempo para pensar. Era algo que se venía analizando y fue bueno aprovechar el momento de tranquilidad y sosiego para tomar la decisión con claridad y responsabilidad. Estamos esperando ver qué pasa para continuar. No he mostrado ningún acordeonero todavía, no hay nada en firme. Estoy concentrado en el montaje del concierto del viernes, con los acordeonistas invitados.

¿Por qué si a estos conciertos virtuales les va bastante bien, no había hecho uno antes?



Estábamos adecuándonos, aprendiendo de los demás y de este esquema, nuevo para nosotros, ya que falta un ingrediente principal que es el público. En un show presencial la gente tiene una sinergia con el artista. Estábamos viendo cómo funcionaba la cosa, hasta que nos decidimos.

¿Qué le ha llamado la atención de esta experiencia?



Registro, con mucho agrado, que la música y los conciertos virtuales de música vallenata llevan la batuta en Colombia. Han sido exitosos. Eso me tiene complacido. Demuestra una vez más que nuestra música vallenata es número uno en Colombia y que nuestros seguidores, a pesar del cambio en cuanto a la forma de hacer los conciertos siguen siendo fieles y firmes con nosotros. De hecho, es uno de los motivos que me decidieron a hacer el concierto virtual.

Además de Saúl Lallemand estarán Beto Villa y Franco Argüelles, ambos trabajaron con usted antes.

Con Beto Villa hicimos una sola producción (1988). Se llamó Compañía. Muchos críticos de la música vallenata dicen que es mi mejor producto musical de estos 30 y pico de años. Porque de 11 canciones que grabamos, 10 fueron éxito. Es una producción que marcó mi vida musical. Con Beto teníamos ratico de no vernos.

¿Y con Franco Argüelles?



Con Franco tuvimos una época muy exitosa. La unión duró cerca de 10 años. La gente tiene mucha recordación de esa época. Canciones como Noticias o Decir un te quiero. Estamos ensayando para brindarles nuestras más sentidas canciones.



También la que acaba de grabar…



Hicimos un featuring que ha gustado bastante, un mensaje que invita a la reflexión al ser humano en su parte espiritual. Están Iván Ovalle, que además la compuso, y Manuel Julián Martínez en el acordeón. Cada quien fue grabando por aparte, por el tema de la pandemia, después se juntaron las cosas. El ingeniero de sonido hizo maravillas. Así pudimos producir la canción y el video. Iván Ovalle tal vez no pueda estar en este concierto, pero sí quiero interpretarla en este concierto.

Habla de una reflexión para esta época.

Esto ha sido un golpe. No sabemos qué va a pasar, cómo se va a reinventar el mundo y el negocio. Estamos expectantes, para ver cómo sigue esto, y no hablo solo de la industria musical, sino en general, porque ha sido muy fuerte para todos. A nosotros, el trabajo se nos frenó en seco, estamos absolutamente cesantes y expectantes.



¿Tendremos alguna canción suya en un futuro próximo?

Hay una: Obras son amores, también con Manuel Julián, estará para el 15 de octubre. También llama a la reflexión sobre nuestro folclor vallenato y lo que ha pasado. Habla de las viejas glorias de nuestro folclor, que tanto nos dieron. Es una canción que invita a pensar.

¿Dónde y cuándo?

Concierto de Iván Villazón. 18 de septiembre, 8 p.m. La Caja de Música Live en Internet.



