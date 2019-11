Iván Villazón: 'Acepto las disculpas de Ana'

Con dos textos escritos en las respectivas redes sociales, parece terminar la disputa mediática entre la joven cantante Ana del Castillo y el veterano intérprete vallenato Iván Villazón.

Las dos talentosas voces en extremos opuestos de sus carreras -él ya consagrado y reconocido; ella, con tres años de carrera viviendo su primer año de fama-, habían tenido un encuentro más afortunado antes: Habían hecho una canción a dúo, colaboración (o featuring, como se les llama en la industria) titulada Pero qué va.

Paradójicamente, juntos cantaban una letra que hablaba de una pareja que a veces peleaba y llegaba a no soportarse, pero al final reconocía amarse. Los acompañaba en el acordeón, el rey vallenato Saúl Lallemand, que, para condimentar la historia, fue pareja sentimental de la joven cantante tiempo atrás.



El punto de quiebre tuvo lugar en la discoteca Díscolo, en Barranquilla. Ana del Castillo, de 20 años, con más de un millón de seguidores en Instagram y un talento que nadie puede negar, acudió el sábado al lugar, decía ella que por invitación del cirujano que la dejó como una “Lexus 2022 blindada”.



Se ubicó en un punto en el que podía ser vista por Villazón -como suelen hacer muchos cantantes jóvenes en conciertos de los consagrados con la esperanza de que estos los inviten a hacer un dúo en tarima, un dúo que los ayude a promocionarse ante el público-. El público notó su presencia y pidió la canción a dúo a gritos.

Pero, Villazón, dueño del espectáculo -al fin y al cabo era el artista central, era su tarima- se negó a invitarla. Dijo: “Ana está inhabilitada”. El momento quedó en video, también la reacción impulsiva de la mujer y cómo trataban de detenerla sus acompañantes.



Herida por lo que consideró una “humillación”, la cantante subió esa misma noche un video en vivo en el que se despachó contra Villazón, a veces en términos de grueso calibre. Le recriminaba a Villazón por haberla invitado a hacer el video juntos para después no dejarla subir a cantar a la tarima.

“Sabe por qué tengo la valentía, porque yo sé que muchas mujeres se sienten identificadas conmigo y tienen la valentía de hacerlo porque yo lo hago. Y déjeme decirle que si se sintió acobardado con mi canto, con mi voz. Mujer que tiene voz soy yo. Mujer que tiene como cantar sin micrófono soy yo…”



Sin embargo, los términos e insultos que acompañaban su queja no pasaron desapercibidos. Para ser una artista emergente, ha llamado la atención por más que su talento durante el último año.



Su nombre saltó a la fama nacional a comienzos del 2019, debido a un accidente del que fue víctima, ocurrido en circunstancias de las que circulan varias versiones. Después, por temas del corazón que se han difundido en medios locales.

Al final de su video de desahogo, Del Castillo anunciaba que no le importaba lo que se dijera de ella e invitaba a “su gente” a compatirlo y difundirlo. “Lo voy a dejar aquí, evidente, el "en vivo2, y lo voy a dejar para que lo copien, lo graben y lo monten”. Pero el efecto de la publicación quizás fue más duro de lo que esperaba.



El resultado fue una notoria ola de solidaridad en torno a Villazón. Empezaron a intervenir otras personalidades de la música vallenata.

El cantautor Iván Ovalle, por ejemplo, posteó en sus redes un mensaje llamando a la solidaridad con Villazón, tomando la vocería del mundo vallenato.



“En nombre de la comunidad artística y autoral y en el mío propio, rechazamos, de manera enfática, toda clase de violencia verbal o física contra cualquier artista colombiano. Y protestamos por tan injusta, insolente y violenta acción por parte de #Anadelcastillo a un artista que tanto le ha aportado a nuestro folclor, leyenda viva de nuestra cultura, como lo es el maestro @ivanvillazón. Es doloroso que las nuevas generaciones de artistas de nuestro género caigan tan bajo y no ocupen su lugar en la historia. Duele saber que esos malos ejemplos lo observan nuevos talentos y, peor aún, que algunos de sus seguidores la apoyan en tan aberrante actitud”.

Omar Geles, productor, compositor cantante y rey vallenato, optó por unas palabras más conciliadoras hacia Ana del Castillo:

“Hija de mi corazón @anadelcastilloj -escribió Geles-. Aunque no estoy de acuerdo con el léxico que usaste para desahogar tu decepción y dolor porque el maestro Iván en su libre albedrío no te invitó a su tarima, conozco tu corazón, humildad y sé que Dios tiene un propósito gigante contigo (...) no decaigas en tu ánimo, al contrario, habla con el maestro Iván que estoy seguro que te va a perdonar y Colombia entera también lo harán, porque tú eres noble y humilde”.

De paso, Geles, aprovechó para hacer un llamado a sus “colegas del folclor” para unirse de verdad y respaldarse unos a otros.

Iván Zuleta, acordeonero y líder de su propia agrupación, por su parte, indicó que la solución no era vetar a la cantante.



“Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y les apuesto que queda el estadio solo -dijo el recordado acordeonero de una de las etapas célebres de Diomedes Díaz-. Unos pecamos en público y otros a escondidas. Quien juzga el error del prójimo lo único que está haciendo es juzgando un pecado diferente al de él. Sí estuvo muy mal hecho, es inaceptable lo que hizo, hay que reprenderla, corregirla, regañarla, pero también aconsejarla y rodearla. Que alguien me diga que @anadelcastilloj no es talentosa? (...) De hecho, yo alguna vez cometí un error que me sacó lágrimas de sangre, en un momento de rabia ofendí a quién ha sido mi padre musical y a quien después de Dios le debo la oportunidad de mostrar mi talento, a #Diomedesdiaz y lo busqué y le pedí perdón”.

Más adelante, Zuleta reitera que Ana del Castillo es una “niña que con solo 20 años no ha estado preparada para el éxito. Los invito a rescatarla, los invito a entenderla, la fama si no estás preparado se te vuelve un problema”. De paso le hizo un llamado de atención al mánager de la artista y le indicó a la cantante que le debía a Villazón un video de disculpas.

Intervino hasta el Festival Vallenato

Parecía que la tormenta iba a continuar con este tipo de manifestaciones hasta que la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata sacó un comunicado oficial.



Sin nombrar a Villazón o a Del Castillo, la entidad afirmó que “rechaza de plano este tipo de acciones llamando a la cordura y al buen comportamiento para el bien de nuestra música vallenata”.



Fue una comunicación inesperada, ya que la institución rectora del vallenato no suele intervenir públicamente en desavenencias entre artistas, por fuertes que estas sean.

El comunicado del Festival comenzaba con los versos de La gota fría: “Me lleva él o me lo llevo yo, pa’ que se acabe la vaina”, un claro recordatorio de cómo afrontaban sus diferencias los juglares de antaño. Diferencias que dejaron páginas musicales hechas con picardía como la piqueria entre Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales, de la que quedaron varias canciones como la mencionada.



La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata recalcó que a partir de esos versos expresaba que “la cultura vallenata, a través de su música, jamás empleó un lenguaje procaz que desdibujara las raíces y las buenas costumbres de la gente provinciana”.

En otro apartado, el mensaje de indica que la fundación no podía dejar pasar por alto: “la serie de eventos de manera aislada donde de forma reprochable e irresponsable han puesto en la palestra el trabajo que nuestros juglares, artistas, gestores culturales y nuestra entidad han venido realizando para lograr una imagen respetable dentro del contexto nacional e internacional. Nuestra juventud no puede hacer uso de esta encomiable labor de manera irreverente utilizando un lenguaje indigno donde la vulgaridad desdice de nuestra cultura con el objetivo de lograr en las redes sociales una efímera aprobación por la cantidad de seguidores y likes recibidos”.

Por otra parte, se ventilaron pruebas del malestar que vivía Ana del Castillo ante el impacto generado. Al final, la disculpa esperada se hizo ver en una ‘historia’ de Instagram,, publicación que desaparece pasadas unas horas:



“Buenas noches, mi gente. Aprovecho para manifestarles que lo sucedido el sábado pasado con el video que grabé fue un hecho desafortunado. No fueron las palabras que debí haber usado. Les pido perdón al igual que al maestro Iván Villazón a quien también le mandaré un mensaje directo. Gracias. Dios los bendiga”.

Iván Villazón, contestó -también en redes sociales- con otro comunicado que, al parecer busca darle punto final a una semana en la que saltaron a las redes otros audios (que incluso afectaban también al acordeonero de Villazón).



Así reza el texto del cantante vallenato:



“Agradezco los múltiples mensajes de apoyo y solidaridad por parte de mi Villazonismo amado, público en general, periodistas, Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, amigos, colegas y familiares -dice el texto de Villazón-. Acepto las disculpas de Ana manifestadas a través de un lacónico mensaje escrito publicado en su historia de Instagram, a pesar de que no he recibido el mensaje directo al cual ella se refiere en su comunicado.

“Espero que esas disculpas hayan sido fruto de un verdadero arrepentimiento y no una estrategia para minimizar el rotundo rechazo que generó su desafortunado video. Considero conveniente que debe expresar sus disculpas públicamente a través de un video, así como hizo cuando lanzó sus improperios en mi contra, ya que la rectificación debe ser proporcional a la ofensa.



"Ana, que este hecho te sirva en definitiva para corregir el manejo de tu vida artística y honrar la bendición con que Dios te premió”.

