‘My Heart Speaks’, el álbum que marca un hito en la carrera de Ivan Lins

Lo que son las vueltas de la vida. En abril de este año, el presidente brasileño Lula da Silva fue recibido con honores militares en Pekín por su homólogo chino Xi Jinping, en la plaza del Gran Palacio del Pueblo. Juntos caminaron por la alfombra roja observando la imponente parada, mientras una banda marcial interpretaba el tema Novo tempo, compuesto por Ivan Lins y Vitor Martins en los años de la dictadura militar brasileña. La canción no solo marcó un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales entre ambas naciones, sino que recordó cómo el propio Lins fue acosado por el régimen autoritario que lo obligó a él, y a muchos otros artistas, a usar la metáfora y las sutilezas idiomáticas para engañar a sus censores.

Esta poética de la resistencia (“En el nuevo tiempo, a pesar de los castigos, estamos crecidos, estamos atentos, estamos más vivos”) vio nacer otras canciones que, con los años, lo mismo que Novo tempo, se convirtieron en trazas de memoria y esperanza. O amor é o meu país, por ejemplo, el primer tema que concursó Lins en 1970, cuando recién se licenciaba en química e intentaba despegar una carrera musical en plena dictadura, fue tachado injustamente de apologético y lisonjero con los golpistas. Aun así, ocupó el segundo lugar en el Festival Internacional de la Canción.



En medio de este clima de tensión social, que oscilaba entre el fervor de un Brasil campeón de la Copa del Mundo y la embestida de la propaganda oficial al servicio del régimen de Médici, se anunció el esperado concierto de Ella Fitzgerald, en junio de 1971. Al llegar a Río de Janeiro, La Primera Dama de la Canción dijo estar fascinada con Madalena, tema compuesto por la dupla Lins-Monteiro de Souza, de gran éxito radial en voz de la legendaria Elis Regina. Tanto le gustó que se animó a grabar su propia versión, proyectando al mundo el nombre del joven compositor brasileño.

El despegue internacional de la carrera de Lins llegaría en la década siguiente, cuando Quincy Jones le ofreció un contrato y lo invitó a Los Ángeles, deslumbrado por la riqueza armónica, el lirismo y la sensibilidad de las composiciones de la dupla Lins-Martins.



La fascinación del genio productor de Michael Jackson y jazzista de pura cepa contagió también a Barbra Streisand, Sarah Vaughan, Carmen McRae y George Benson, entre otros grandes nombres que empezaron a grabar sus canciones. Temas como 'Lembrança', 'Começar de novo', 'Abre alas', 'Daquilo que eu sei', 'Bilhete', 'Vitoriosa', 'Lembra de mim', 'Acaso', 'Vieste', 'Depois dos temporais', 'Anjo de mim', 'Velas Içadas' y 'Guarde nos olhos' hicieron de Lins uno de los compositores brasileños más versionados en el mundo. A la fecha, existen más de 2.000 registros de artistas de diferentes países.



Nacido el 16 de junio de 1945, en Río de Janeiro, Lins comenzó a tocar piano a los 18 años, atraído por la bossa nova instrumental y el jazz. El álbum 'Maiden Voyage', de Herbie Hancock, al igual que Miles Davis, Bobby Timmons y Bossa Três, son algunas de sus primeras influencias. Ha ganado cuatro Grammy Latinos (incluyendo Álbum del Año, por Cantando historias), y ha grabado cerca de 50 discos.



A los 78 años, sigue activo con su banda haciendo giras dentro y fuera de Brasil. Su último trabajo, titulado 'My Heart Speaks', recién nominado al Grammy anglo 2024 en la categoría de Best Latin Jazz Album, es una verdadera joya en su discografía. El proyecto fue concebido por George Klabin, fundador de Resonance Records, uno de los sellos independientes más respetados en el ámbito del jazz a nivel mundial.



Klabin profesa tal admiración por la obra de Lins que le propuso hacer un disco con los 91 músicos de la Orquesta Sinfónica de Tbilisi (Georgia) y compartir sesiones con grandes figuras del jazz como la cantante Dianne Reeves y el trompetista Randy Brecker, entre otros invitados especiales. El repertorio, en el que se mezclan temas conocidos e inéditos, unos amorosos y otros contestatarios, es todo un deleite para quienes hemos seguido de cerca su exitosa carrera.

¿Cómo califica este nuevo trabajo en su ya extensa discografía?



Estoy muy contento con el resultado porque no fue un proyecto que surgiera de mí, sino que vino por iniciativa de George Klabin, quien me propuso la idea y el formato. Que un sello tan importante en el ámbito del jazz mundial como Resonance Records lo haya hecho realidad es un gran reconocimiento a mi trayectoria. Por demás, fue una experiencia nueva, pues no era fácil coordinar a tantas personas, orquesta, arreglista, cantantes invitados, etcétera. Pero todo funcionó muy bien porque trabajé con gente muy competente. Estoy maravillado con este disco y se lo recomiendo a quienes han seguido mi carrera y gustan de mis canciones.

En el álbum participan grandes figuras del jazz. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Desde que concibió el proyecto, George Klabin tenía en mente incluir cantantes y músicos estadounidenses en el álbum, y me envió una lista con nombres de artistas para escoger. Así que seleccioné a estos grandes invitados a partir del aprecio que tengo por su trabajo y su talento. Dianne no solo es una gran artista sino una gran amiga mía, lo mismo que Jane Monheit y Randy Bracker, con quien nos conocemos desde hace muchos años. Tawanda es una cantante que apenas está comenzando su carrera, y fue una sugerencia de Klabin que acepté encantado luego de escucharla.

Hay una gran diferencia cuando el artista no es quien debe pagar de su bolsillo por la grabación de un álbum...

Así es, y este fue un factor preponderante para que el disco se hiciera realidad, porque cuando Klabin me planteó trabajar con 91 músicos de orquesta y varios artistas invitados, lo primero que le pregunté fue: “¿Bueno, y quién va a pagar todo esto?” (risas). Él me dijo que se hacía cargo, y ahí supe que lo tenía muy bien planeado no solo a nivel artístico sino financiero. Klabin es un apasionado del jazz y comenzó de joven, como ingeniero de sonido, haciendo grabaciones en vivo en los clubes de jazz en Estados Unidos. Logró su prestigio recopilando material inédito de grandes leyendas como Bill Evans, que le tomó un buen tiempo llevar al público hasta que creó su propio sello. Cuando vi su impresionante catálogo, me dije: “Si este señor quiere hacer un disco conmigo, debo sentirme muy honrado”. Así que fue un placer, una delicia.

¿Hay planes de gira con este álbum o por ahora no lo contempla?



Al ser este un proyecto ofrecido por una empresa estadounidense, en un formato diferente a todo lo que he hecho antes en mi discografía, es muy difícil presentarlo en vivo. Pero estamos conversando a ver si el año que viene podemos solucionarlo. Más allá de esto, algunas canciones del disco han sido incorporadas a mi repertorio para promocionarlas mientras lo vamos resolviendo. Gracias a Dios, sigo trabajando mucho aquí en Brasil y tengo un público muy grande y muy leal. Ese público me ha estado preguntando por el álbum y por eso decidí incluir algunos temas en mis presentaciones, como es el caso de Renata Maria, una canción en coautoría con Chico Buarque que está en todas las plataformas de streaming.

Hablemos un poco de sus inicios, y de aquella anécdota increíble con Ella Fitzgerald, quien grabó su canción Madalena en 1972. ¿Cómo fue el encuentro con esta diva del jazz?



Ella Fitzgerald vino a Brasil en 1971 y Madalena estaba pegadísima en la radio. Cuando la escuchó en el carro que la transportaba, se enamoró inmediatamente de la canción y preguntó quién era el compositor. Así que fui invitado a su concierto en Río de Janeiro, y después del show hablamos un rato en su camerino. Me dijo que iba a grabar Madalena y a mí me pareció muy cortés, ¿sabes?, como cuando quieres agradar a alguien en el momento. “Está siendo simpática conmigo”, pensé, y lo dejamos ahí. Pero al año siguiente era yo el que venía manejando mi carro, y me quedé pasmado cuando el locutor anunció que apenas había llegado de Nueva York, trayendo como gran novedad una grabación especial de Madalena cantada por Ella Fitzgerald. Cuando empezó a sonar la canción dije: “¡Dios mío!”, quedé en shock...

Un shock que no paró ahí porque su carrera despegaría años más tarde fuera de Brasil, cuando otros grandes cantantes estadounidenses grabaron sus canciones...



Todo comienza con esa grabación de Ella Fitzgerald. Años después, cuando Quincy Jones conoció en profundidad mi trabajo en Los Ángeles, a través del percusionista brasileño Paulinho da Costa, quien residía allí, me invitó a Estados Unidos para hacer una colaboración con Victor Martins, mediante un contrato de coedición. Ese impulso fue decisivo para incluir nuestras canciones en el repertorio y las grabaciones de grandes estrellas de la música estadounidense, incluidas figuras del jazz muy reconocidas. Así tuve la oportunidad de presentarme en conciertos fuera de Brasil, primero en Estados Unidos, luego en Europa y Asia, especialmente Japón. Artistas de otros países también se interesaron por mi música, al punto de que hoy existen unas 2.000 grabaciones de canciones mías en todo el mundo. Para un brasileño, esto es un motivo de gran orgullo.

En 2007 también grabó Wonderful Tonight, con el crooner canadiense Michael Bublé...



Sí, pero ese tema no es mío sino de Eric Clapton. Michael me llamó, hablamos como una hora, es un tipo encantador, y acepté hacer una versión en portugués mientras él cantó su parte en inglés. La canción quedó muy bonita.

Usted ha sido activista por la defensa de los derechos autorales de los músicos y artistas en Brasil desde que internet y las plataformas de streaming patearon el tablero de la industria. ¿Hay esperanzas de que los músicos reciban un trato más justo?



Pertenezco a una generación de músicos que empezaron a sonar en los años setenta, cuando sus canciones pegaban mucho en la radio brasileña, y luego, en los ochenta, en las radios de otros países. Los derechos de ejecución dejaban buenos réditos entonces; y luego, cuando apareció el CD, recibíamos también una remuneración por los llamados derechos fonomecánicos, las ventas propiamente dichas, así como por los derechos conexos. Sin ser yo un artista supervendedor, vivía bien y tenía un espacio suficiente para dedicarme a la composición sin sobresaltos.



Pero la llegada de internet acabó con las ventas de CD y en general con los llamados soportes, y acabó también con los derechos de ejecución en la radio, que cayeron muchísimo. Surge entonces un nuevo concepto de ejecución pública pero en formatos digitales de streaming, que permite escuchar música de una forma mucho más democrática, al gusto de cada cual. Sin embargo, estas plataformas firmaron contratos con las casas grabadoras por cuenta del catálogo de estas últimas, quedándose con el 80 por ciento del ingreso bruto que se genera en internet. El 20 por ciento restante se divide entre artistas, editoras, compositores.



Es decir, quienes producimos el producto que genera dinero, que somos nosotros, pasamos ahora a la cola de la repartición de esos ingresos. Todo lo que había trabajado, la herencia que tenía para mis hijos y nietos, desapareció. Lo que gano ahora es muy poco en relación con lo que ganaba en la era del soporte físico, cuando la radio tenía el poder de pasar música de calidad. Y eso es lo que yo reclamo, no porque me interese pelear con las plataformas o las grabadoras, sino porque me parece injusto el porcentaje que pagan a los compositores. Yo soy muy privilegiado en este sentido, al poder presentar mi propia música en vivo con mi banda y generar ingresos, pero no es el caso de miles de compositores que solamente saben escribir sus obras. En este sentido, la industria musical de hoy resulta ciertamente deshumanizante.

En una entrevista le escuché decir, con cierta tristeza, que guardaba unas 200 cintas de casete con temas nuevos, pero que no tenía intenciones de grabarlas.



Me he replanteado eso porque lo dije cuando atravesaba una depresión que se agravó con la pandemia. Tuve que tomar medicamentos, ir a terapia, todo eso. Hoy veo las cosas de otra forma, al punto de que voy a empezar a trabajar en un disco de canciones inéditas, cosas maravillosas que sé que el público está esperando.

Brasil será el país invitado de honor en la Feria del Libro de Bogotá el año entrante. ¿Le gustaría volver a Colombia?



¡Me encantaría, he estado dos veces allí y lo pasé de maravilla!



JUAN MARTÍN FIERRO

Especial para EL TIEMPO