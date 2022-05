Cuando la ópera posee a la cantante Isabelle Kabatu sus manos siguen el ritmo de su voz como si pudieran manipular el aire, sus ojos se hacen tan expresivos que parecen gesticular palabras y, sin movimientos bruscos, de su boca sale un bello sonido que todo lo silencia.

Como si fuera una diosa comienza a aparecer en escena con un cuerpo ligero, de movimientos precisos, a pesar del vestuario elaborado, expresando así las emociones de la obra. Isabelle Kabatu es una representante del legado que dejó Anna Renzi, en el siglo XVII, quien fue la primera actriz y cantante de ópera que interpretó a Ottavia en el estreno de 'La coronación de Popea', de Monteverdi.

En el siglo XX, esta mujer congolesa de madre belga llegó al camino musical iniciado por mujeres como Camilla Williams, la primera afro en formar parte de una compañía de ópera estadounidense, quien además comenzó su carrera de niña en una iglesia, de la misma forma que la soprano afroamericana Jessye Norman, ganadora de cinco premios Grammy, importante maestra de Kabatu.

Abajo del escenario, ni el turbante ni la ropa o las telas coloridas con las que Isabelle se cubre tienen tanto brillo como su postura y su actitud. Al verla se nota que el Congo RDC hace parte de su esencia y de su educación. En el Athénée de La Gombe, de Kinshasa, la capital, educó su voz. Luego fue laureada en el certamen Reina Elisabeth, en Bruselas; en 1994 ganó el prestigioso concurso Viotti en Italia y debutó en el papel principal de 'La traviata', en Lisboa.

Al verla se nota que el Congo RDC hace parte de su esencia y de su educación FACEBOOK

TWITTER

Vive sin pose de estrella y es dada a la gente, a pesar de ser protagonista en los escenarios más destacados del mundo, como La Scala de Milán, la Ópera de la Bastilla de París, el Liceo de Barcelona, la Staatsoper de Viena, el Teatro Real de Madrid y el Bunkamura de Tokio. Este año ha puesto su experiencia al servicio de Colombia.



(En otras noticias:Florence + The Machine y la fiebre de bailar hasta morir).

Invitada por la Organización Kitambo, como parte del proyecto #ColombiaHechaÓpera, pasó por Bogotá, Cartagena, Cali y Medellín haciendo audiciones y talleres para encontrar el talento local y crear una ópera con la fuerza colombiana, que se estrenará a finales de este año, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la empresa Strategos. EL TIEMPO compartió con ella algunos días y la conoció en esta entrevista exclusiva.

A los 5 años cantó por primera vez, en una iglesia y estaba vestida de ángel. ¿Eso detonó la ópera en usted?

​

Fue, sobre todo, la fuerza y la profundidad de la comunicación, porque sentía que era mucho más impactante lo que les llegaba a las personas con mi voz cantada. Al cantar, la comunicación va desde mi alma al alma de las personas que me están escuchando, porque con la voz cantada no se miente. Cuando me invitaron a la misa, con este traje majestuoso y las alas de ángel, sentí que era un privilegio y enseguida me puse a cantar. Estaba la magia de la música, y entonces comencé a sentir que mi discurso partía de mi corazón y tocaba a la gente. Cuando uno canta todo lo que está en su corazón se revela, no se puede esconder nada. Entonces descubrí que lo más bello que iba a hacer era cantar durante toda mi vida.

Era muy niña, ¿alguien de su familia la impulsó a eso?

​

Sí, la persona decisiva en mi vida fue mi abuela. Ella estuvo a cargo de mi educación en el momento en el que yo tenía un año, cuando mi salud era muy frágil y mis padres no tenían la paciencia para ocuparse de mí. Ella se llamaba Berthe Vandenberghe, adoraba la música, cantaba todo el día, conocía cientos de canciones... y yo tenía muchas dificultades para hablar porque era tímida, vivía en un entorno europeo y me sentía muy diferente, tenía todo el tiempo miedo de ser rechazada y de no existir. Gracias a la música pude sentir que tenía un lugar central y que podía compartir con la gente lo que tenía dentro de mí, pero, además, que la música era algo más grande que yo.

Gracias a la música pude sentir que tenía un lugar central y que podía compartir con la gente lo que tenía dentro de mí, pero, además, que la música era algo más grande que yo FACEBOOK

TWITTER

¿Qué canción recuerda de su abuela?

​

Cantaba tantas que el color de su voz es lo que recuerdo, sobre todo. Muy a menudo me cantaba una canción sobre mi muñeca porque yo tenía miedo de ir a la escuela, entonces, cuando me cantaba decía que mi muñeca iba a estar en la casa esperándome cuando yo volviera del colegio. Así que lo que yo hacía era dejar mi muñeca, cantar la canción y luego irme al colegio.



(Además: Medellín tiene todo listo para celebrar con tango).

Además de la abuela, la televisión fue importante en su carrera. ¿Por qué?

​

Agradezco mucho la tecnología. En esa época no tenía los medios para comprar los tiquetes y asistir a la ópera personalmente. Gracias a la televisión, la ópera me llegaba a la casa, entonces veía la ópera de París, las caras y los grandes cantantes del mundo. Yo me conectaba y pensaba: ‘Entonces mañana yo también voy a poder cantar ópera’. Así que armaba mi decoración, ubicaba los muebles de la forma en la que había visto, me ponía mi vestuario, porque en esa época (6 años) ya tenía mi vestuario, mi abuela era modista y ella me había hecho varios vestidos para cantar Tosca, Madame Butterfly y otras piezas. Tenía diademas, tocados y joyas. Entonces, con lo que creía haber retenido de lo que veía, me ponía de rodillas y hacía toda la presentación. Eso duró hasta los 12 o 13 años, cuando empecé a tomar las clases formales en la academia.

Para algunos, la ópera es elitista; para otros es popular, ¿qué significado le da usted?

​

Para mí, antes que nada, es ceremonial. Es un espacio en el que todo se detiene para conectarse. Es así tanto para quienes están en el público como para los artistas. No es una cuestión de clase social, porque la ópera es muy incluyente, tanto a nivel de clases sociales como de culturas y de orígenes, porque en la cultura todos somos diferentes, nos distingue la diferencia, comemos cosas distintas, hacemos cosas distintas, hablamos distintas lenguas, pero las emociones son universales; el amor, por ejemplo, que una mamá tiene por sus hijos o el hecho de enamorarse, ninguna de esas cosas ni es japonesa, ni alemana ni inglesa, nos pertenece a todos. La ópera lo que hace es conectar esta emoción del público, la escucha del público con lo que los cantantes transmiten, en eso la ópera es muy particular porque alimenta todos los sentidos, se puede escuchar una voz bellísima, pero también se ven los movimientos, los gestos, las miradas, los trajes, la potencia del coro, las emociones aisladas de los solistas y el apoyo de toda una orquesta, que es magistral; entonces todos los sentidos son llamados a participar.

Su rango vocal es muy amplio, ¿cómo lo ha desarrollado?

​

Primero hay que aceptar que una voz es un don... de mi padre heredé una voz potente, robusta y violenta; y de mi mamá, que es europea, la flexibilidad y también una virtuosidad. Con las dos cosas juntas, al mismo tiempo, tuve la obligación de hacer una combinación. Entonces, al principio interpretaba roles sobre todo agudos y, con el paso del tiempo, fui desarrollando amplitud y me fui desempeñando de modos más dramáticos. En este momento utilizo elementos que no usaba al principio.

¿Algún referente en cuanto a la voz?

​

La voz es un campo bastante vasto porque tiene su nivel instrumental, pero también el de expresión, hay el estilo y, al mismo tiempo, la técnica, entonces tuve el privilegio de aproximarme a grandes maestros, y cada uno me ha aportado su propia especificidad. En Jessye Norman, por ejemplo, encontré la calidad de análisis musical; en José van Dam encontré el apoyo del diafragma; con Carlo Bergonzi, en Italia, comencé una enorme investigación técnica para poder responder a las exigencias del repertorio y además de duración del tiempo también. Una carrera de cantante puede ser de dos años, pero lo ideal sí es cantar hasta el final de la vida, que se vuelve más emocional y rico.

Durante las audiciones usted hizo comentarios sobre el tipo de artista que podía desarrollar cada cantante ¿qué tipo de artista es usted?

​

Quisiera resumirme, aunque no sé si es justo hacerlo. Soy ese amor enorme a la música, pero también a la búsqueda de la verdad, cantar en verdad.



(Puede leer: Baum Festival: el regreso del evento de electrónica más importante del país).

Soy ese amor enorme a la música, pero también a la búsqueda de la verdad, cantar en verdad FACEBOOK

TWITTER

Ese “cantar en verdad” lo ha desarrollado en impresionantes escenarios. ¿Cuál ha sido el recuerdo más bonito de su carrera?

​

Ese día cantaba 'Aida' en el teatro La Scala de Milán. Saliendo, entre esa cantidad de personas que piden autógrafos, había una mujer muy bajita. Ella me preguntó si podía acompañarla, ir con ella. Confié en ella, efectivamente la seguí. Me llevó hasta su carro, donde estaba su pequeño hijo discapacitado, y ahí ella me dio las gracias y me contó que había ahorrado durante varios meses para poder comprarle a su hijo el puesto en el teatro. Siempre que estoy, donde sea que esté, en el teatro que sea, pienso en esta persona que hizo un esfuerzo enorme, entonces siempre que termino de cantar hago mi venia, pero saludo desde que me agacho hasta lo más alto, porque esos últimos puestos que se ven en lo más alto, que se llaman ‘el paraíso’, son los que cuestan menos.

¿De ese corazón que se conmueve con recuerdos surge Da Tempesta?

​

Esta misión de ayudar y de compartir conocimientos la ejecuto porque yo he recibido en abundancia. Con la fundación Da Tempesta respondí a un llamado. Muchas personas salen de las escuelas y no saben cómo comenzar un oficio, una profesión. Comenzamos en el 2000 creando proyectos de ópera específicos. En función del título escogemos la escenografía, el reparto y la dirección. Para cada uno hacemos convocatoria: estilistas, peinadores, cantantes, modistos. Es probable que hayamos trabajado con 400 personas. El regalo más grande es ver que algunos que empezaron con nosotros hoy en día son solistas en Nantes, en Colonia o en Génova.

Ancestral y emocionalmente mantiene conexión fuerte con África, ¿no es verdad?

​

Sí, con Da Tempesta rindo homenaje a mi parte europea, pero, así mismo, recibí el llamado de África, en donde las personas decían: “Tenemos voces, ganas, interés, pero no tenemos la estructura para expresarnos”, entonces dije: “Aquí estoy, aquí estamos juntos en esto”, y así montamos la primera ópera en el África negra francófona, que fue 'La flauta mágica', de Mozart, y la particularidad de esa ópera fue que insertamos pequeñas líneas en los diálogos en lengua lingala y también percusión africana, junto con la orquesta sinfónica. Los trajes eran de inspiración tradicional también. Como esa ópera tuvo tanto éxito, ahora vamos a montar 'Giulio Cesare', de Händel. Vamos a hacer un diálogo cruzado entre música y danza, con máscaras africanas y marionetas.

¿Es similar a lo que va a pasar en Colombia?

​

Aquí en Colombia nos encontramos frente a algo mágico. El potencial artístico es bastante fuerte, entonces en esta misión, por ejemplo, también participa el escenógrafo italiano Stefano Giuliani. El patrimonio y la riqueza cultural son enormes, y lo más particular, o lo que es muy particular aquí, es que son riquísimos sin ser uniformes, son mosaicos culturales muy distintos y el diálogo está abierto entre ellos. En esta inspiración maravillosa, que despierta sensibilidades diferentes, vamos a establecer este proyecto con artistas de aquí, con respeto hacia la identidad de cada uno, lo que propone una apertura.



(Le recomendamos: Los sonidos de la primera Orquesta Filarmónica de Mujeres del país).

Aquí en Colombia nos encontramos frente a algo mágico. El potencial artístico es bastante fuerte FACEBOOK

TWITTER

¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó de nuestro país?

​

Donde vivo, que es en Bélgica, está bastante presente Colombia, en el plano musical es sobre todo lo andino lo que está representado; pero mi interés también es toda la investigación alrededor de este proyecto, el propio estallido de mi diversidad interna; sentir, por ejemplo, la intensidad de la percusión de Palenque y también este lado elegiaco de la música andina y la humildad del discurso de la música de vaquería, pero también el lado enérgico de la cultura hispánica, con sus numerosas guitarras. Soy muy sensible a la sonoridad de los dialectos, entonces creo que podemos reunir expresiones y sensibilidades bastante fuertes.

¿Cómo fue la conexión con Kitambo?

​

Ha sido un regalo de la vida que se dio gracias a un amigo en el Congo que me lo presentó y a la señora Gerard, y fueron ellos quienes nos prestaron su apoyo para crear La flauta mágica en el Congo, así la amistad se selló. Aquí hemos respondido a una llamada de ellos y su organización Kitambo, que quieren construir un proyecto original en Colombia.

Leí que usted dijo esto: “Todavía no siento que haya llegado a un punto de mi vida en el que viva de los recuerdos o incluso de los arrepentimientos, todavía tengo siempre una sensación de que todo está por llegar” ¿Qué sigue?

​

Siempre espero las cosas más bellas, siempre lo mejor, las personas más bellas, el camino justo, en todos los actos que ejecuto, sea en mi vida personal o sea en mi vida de artista.

MARGARITA BARRERO FANDIÑO

PARA EL TIEMPO

Más noticias A fondo

-Una voz entre el jazz y el 'chillout' llega a Bogotá

-La rebelión de las mujeres del Pacífico

-Carlos Santana protagonizará documental sobre su carrera con temas inéditos