Isabella von Bülow narra sus memorias, para sanar un pasado familiar

La infancia es sin duda uno de los terrenos más fértiles para cualquier escritor. Pero si además, a eso se le suma un lugar que marca los recuerdos vividos, el resultado es una fructífera “cosecha” literaria. Basta con recordar lo que significó para el escritor Álvaro Mutis su infancia en la finca de su abuelo de Coello, en el Tolima, como lo contó infinidad de veces.Algo parecido le pasó a la escritora y periodista colombo-alemana Isabella von Bülow (Bogotá, 1964) con su nuevo libro de memorias 'La niña alemana de El Palmar'. Así se llamó la finca, en La Dorada, Caldas, donde Von Bülow pasó su niñez, que no solo la remite a su pasado familiar sino que ella define como su “paraíso perdido”.

“Los recuerdos que tengo de ese lugar son de amor, mucho calor, cualquier cantidad de animales, infinitos colores y sobre todo el único lugar donde vivimos como una familia completa. Después descubrí que no éramos una familia intacta, pero en mis recuerdos de El Palmar, con su ganado Cebú, fueron lo más cercano a un paraíso que conocí”, comenta.



Sin embargo, además de esas reminiscencias, El Palmar, en un sentido más profundo, es una metáfora de un territorio en el que la autora funde el dolor de dos violencias que pesan sobre sus hombros: la colombiana de las guerrillas y la alemana de los nazis.



Para ello, Von Bülow tenía claro que las memorias era el medio ideal para montarse en este viaje narrativo. Así se lo ratificó esa pasión lectora por este formato narrativo, que -como ella anota- le permitió acompañar a un niño multirracial, Barack Obama, que visitó a sus antepasados en un pueblo africano. “Viajé al lado de una chica que creció en Michigan, Mei Ling Hopgood, estuve en Taiwán para visitar a su familia biológica. Crecí en California con una niña iraní, Firoozeh Dumas, con un joven inmigrante judío, Harry Bernstein, en Chicago, y con Annie Ernaux me sumergí en el verano de 1958, el de su primera noche con un hombre”, dice.

El libro es de Editorial Planeta. Foto: archivo particular

“Un buen libro de memorias ofrece la misma liberación que cualquier relato cautivador, que le permite al lector perderse en otro mundo. A través de las memorias, el lector penetra en las vivencias del otro, acompañándolo en su viaje de aprendizaje -real y no inventado-. Las memorias son una travesía, como lo es también la novela, pero tratan de experiencias de una persona existente. Si uno intenta describir toda su vida, el resultado suele considerarse menos literario y más histórico. El título de mis memorias implica la esencia de mi vida marcada por la ascendencia alemana y la crianza tropical”, explica la autora.



Esa mezcla encierra una paradoja en la vida de Von Bülow. De allí -como ella comenta- que al escribir este libro se hubiera propuesto una “sanación ancestral”.



“Nacida en Colombia, soy hija de una pareja de alemanes, a su vez hijos de la Segunda Guerra Mundial y despatriados del Este, pero del Este, antes de que Alemania se dividiera en dos partes. Un día me entero de que el destino de mis padres se había repetido en mi propia vida, cuando de un día para otro, sin más explicaciones, no pude volver más a la hacienda El Palmar en el Magdalena Medio. Pasan los años y de adulta, ya estudiando en la universidad, recién me entero del largo conflicto armado en Colombia, y muchos años después son las negociaciones con las Farc y el Acuerdo de Paz lo que me inspira a regresar a los lugares de mi infancia colombiana, donde mis propios recuerdos se funden con los traumas que les dejó la violencia y la pérdida de sus tierras prusianas a mis padres y abuelos”, comenta.



Y así como le pasó a sus ancestros, en su exilio hacia Colombia, la autora también regresó muchos años después a sus raíces germanas. Luego de estudiar en Bogotá en colegios como el Andino y el Helvetia, a los 13 años viajó a finalizar su bachillerato en Alemania. Allá hizo su carrera en Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Múnich. Aunque está radicada allá, visitar Colombia es una necesidad interior para Von Bülow, quien pasa largas temporadas acá.



Y a pesar de la mezcla de sentimientos por las que pasó la autora en este viaje narrativo, el resultado siempre deja también “tareas apasionantes y difíciles”.



“Lo más gratificante durante la escritura fue decidir que yo no tengo que esquivar la historia para proteger a los miembros de mi familia. Todas las familias dichosas se parecen. ‘Cada familia infeliz es infeliz a su manera’, dice Tolstoi. Con mi libro, he creado una imagen de nuestra familia infeliz, que es también una gran declaración de amor a mi familia”, concluye Von Bülow.