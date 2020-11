Isabel Allende: 'El resultado del plebiscito en Chile es esperanzador'

La escritora Isabel Allende aseguró este jueves que el resultado del plebiscito en Chile, en el que se aprobó redactar una nueva constitución que sustituya a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, es "un paso de esperanza" y una "oportunidad extraordinaria".



Así lo señaló la escritora chilena, que vive en Estados Unidos, en una rueda de prensa telemática para presentar su libro "Mujeres del alma mía" (Plaza&Janés), preguntada sobre el resultado del plebiscito celebrado en Chile tras la ola de protestas desatadas el año pasado contra la desigualdad y en favor de mejores servicios básicos en el país

"Es un paso de esperanza, no solamente para terminar finalmente con el ciclo de la dictadura y poner de lado una Constitución que fue impuesta por la dictadura y que, aunque reformada por los gobiernos democráticos que vinieron después, básicamente estableció un sistema neoliberal que ha dado mucho poder y mucho dinero a muy poca gente y ha dejado al resto de la población en una situación de mucha desigualdad", indicó.



La escritora, sobrina de Salvador Allende, destacó cómo el 78 por ciento de la población aprobó esta propuesta para redactar una Constitución democrática: "Vamos a redactarla nosotros, el pueblo, y eso ofrece una oportunidad extraordinaria de cambiar cosas fundamentales, de crear una Constitución incluyente en la que todos los aspectos de todo el espectro nacional estén representados".



Entre estos aspectos citó el de los indígenas, que "han sido silenciados, atacados durante 500 años" y destacó la necesidad de que "tengan su peso y su presencia en la Constitución" porque son un porcentaje bastante numeroso en Chile.



Además, consideró que "puede ser un ejemplo para el mundo": "Las instituciones que tenemos hoy que creemos democráticas vienen del siglo XIX y ya no se adaptan al siglo XXI", recalcó Allende, que se preguntó la razón por la que los jóvenes no creen en el sistema político.



"En Chile se han desmoronado, se han colapsado las instituciones", indicó la escritora, que destacó la necesidad de "crear una visión del futuro que permita creer en un acuerdo nacional para la convivencia", lo que es la Constitución.